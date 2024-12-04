Тайна древних золотых быков из Майкопского кургана не даёт покоя учёным

В конце 19 века археолог Николай Веселовский сделал сенсационное открытие: древнейший курган возле адыгейского города Майкоп содержал множество ценностей. Находка подтолкнула его дать имя новой, ранее неизвестной цивилизации Кавказа.

Изысканная фигурка быка из золота стала одной из загадочных находок, обнаруженных археологом Веселовским во время раскопок Большого Майкопского кургана в 1897 году (по-адыгейски курган «Ошад»).

Золотой бык длиной в 7,6 сантиметров имеет отверстие на спине – при обнаружении он был нанизан на полую трубку-стержень, одну из восьми, покоящихся с правой стороны от скелета мужчины. Захоронение было довольно богатым: мужчину окружали золотые и серебряные артефакты, бронзовое оружие, драгоценности, посуда. Само тело покойного было усыпано штамповыми украшениями львов и быков, ими же была обшита одежда усопшего. В двух других камерах кургана были обнаружены женские тела — эти два захоронения были гораздо скромнее, хотя тоже содержали золотые и сердоликовые украшения, элементы из серебра и медную утварь. Сама форма могилы напомнила археологам «шкуру быка» без головы из-за вогнутых стенок с закругленными углами.

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Статуэтка быка, которая сейчас хранится в Государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге, была одной из четырёх найденных внутри главного захоронения: две золотые фигурки быков были нанизаны на золотые трубки, а две серебряных на стержни из серебра, остальные четыре трубки не имели украшений. Фигурки отличались по размеру и находились по отношению к трупу в перевёрнутом положении. Археологи датируют артефакты IV тысячелетием до нашей эры (с 4000 по 3000 годы до н. э.), то есть им как минимум 5 тысяч лет.

Предназначение этих трубок и нанизанных на них фигурок остаётся загадкой – археологи спорят, служили ли они символом власти погребенного, который скорее всего был представителем знати, или были просто частью погребального балдахина.

В любом случае уникальная находка в Кубанской области (ныне республика Адыгея) стала по-настоящему сенсацией для Российской империи и дала ключ учёным к изучению ранее неизвестной цивилизацией Кавказа. Она получила название Майкопской в честь кургана и благодаря находкам была датирована IV тысячелетием до нашей эры. Предполагается, что цивилизация просуществовала около полутора тысячи лет и стала прародителем уникальных оружейных технологий и изобретений типа медной утвари и инструментов, которые до этого традиционно относили к великим умам Месопотамии. Открытие показало, что Майкопская цивилизация могла на несколько сотен лет обогнать древних египтян и шумеров в своей изобретательности, а значит эволюцию человечества следует рассматривать уже под другим углом.