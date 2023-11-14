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Тайна фараона с изуродованным лицом: как он умер?

Фото: Public Domain

Тайна, окружающая изуродованное лицо фараона Секененра Таа II, больше сотни лет озадачивает историков и египтологов.

Ещё в конце XIX века историки обнаружили в скрытой сети туннелей захоронение фараона Секененра Таа II. Оно располагалось рядом с гробницами таких прославленных фараонов, как Рамзес Великий и Сети Первый, что подчеркивает значимость этой личности в древнеегипетской линии. Он правил примерно в 1569—1554 годах до н. э., и относился к Фиванской династии.

Что отличает Секененра Таа II, так это шокирующая внешность его мумии. Лицо сильно искажено: нос, глаза и переносица явно понесли сильные травмы. Доктор Ричард Шепард, известный судебно-медицинский патологоанатом, осмотрел мумию и обнаружил на голове Секененра Таа две смертельные раны, нанесенные топором. Неизвестно, стал ли он жертвой заговора или пал в жестокой битве, но смерть была явно насильственной.

Наличие таких страшных травм вызывает интригующие вопросы. Почему фараон, считавшийся ключевой фигурой в Древнем Египте, вообще подвергался рискованным опасностям битвы? Ответ пока скрыт от учёных, но понимание обстоятельств смерти фараона имеет решающее значение для разгадки всей его жизни.

История Секененра Таа, фараона с изуродованным лицом и героической кончиной, добавляет еще больше нитей к богатому гобелену древнеегипетской истории и бросает вызов нашему восприятию фараонов и их роли в мире.

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