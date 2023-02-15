Так выглядел житель Бразилии Зузу 9600 лет назад

Один из древнейших черепов, найденных в Южной Америке, долгое время считался принадлежащим женщине.

В 1997 году археологи обнаружили скелет, погребенный в позе эмбриона в Тока-дус-Кокейрос – месте археологических раскопок в бразильском национальном парке Серра-да-Капивара. Основываясь на размере и форме черепа, они идентифицировали останки как женские и назвали скелет Зузу. Но этот вывод до сих пор оспаривается: многие исследователи утверждают, что умерший древний человек на самом деле был мужчиной.

Теперь новая аппроксимация лица 9600-летнего черепа может помочь положить конец этим спорам. В прошлом году исследователи сделали десятки фотографий черепа с разных ракурсов. Используя фотограмметрию, они объединили 57 фотографий, чтобы получить виртуальную 3D-модель черепа и «показать лицо этой фигуры, столь загадочной и столь важной для истории Бразилии», пишут исследователи.

Фото: Moacir Elias Santos / Ciro Flamarion Cardoso Archeology Museum, Ponta Grossa-PR

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«Попытка восстановить внешний вид, который человек имел при жизни тысячи лет назад, – это способ донести его до наших дней, приблизить к публике. Главный интерес заключался в том, чтобы увидеть лицо Зузу, чей скелет является одной из самых важных находок в районе национального парка Серра-да-Капивара», – Моасир Элиаш Сантуш, ведущий автор исследования из Археологического музея в Бразилии.

Для корректировки своих данных исследователи использовали компьютерную томографию (КТ) от живых виртуальных доноров. Они применили эту информацию для формирования структуры черепа, включив маркеры толщины ткани.

Исследователи создали две реконструкции внешности древнего человека. Обе изображали молодого человека с широким носом и губами. Одна из реконструкций включала волосы и брови на основе информации, предоставленной виртуальными донорами, а другая изображала Зузу с закрытыми глазами и без волос. Также исследователи втянули нижнюю челюсть, чтобы соответствовать зазору, образовавшемуся из-за отсутствия некоторых зубов.

«Хотя череп имеет сходство с черепами представителей азиатских народов, среди людей такого происхождения имеется большое количество структурных различий, которые обходят в реконструкции внешности путем закрытия век. Изображение также было отрендерено в оттенках серого, поскольку нет точной информации о цвете кожи Зузу. Следовательно, такое изображение будет максимально приближено к тому, каким могло быть его настоящее лицо.

Самое интересное при взгляде на череп Зузу – представить, как бы он выглядел при жизни. Это воссоединение с одним из древнейших предков в нашей стране», – говорит Элиаш Сантуш.