Так выглядела женщина, погибшая на военном корабле 400 лет назад

Изначально исследователи думали, что найденный скелет принадлежал мужчине.

В 1960-х годах археологи подняли из морской пучины «Васу» – шведский военный корабль XVII века, затонувший в гавани Стокгольма во время первого же своего плавания, – они обнаружили на борту почти 20 скелетов. Ученые посчитали, что один из этих скелетов, получивший название G, был мужчиной – его стали называть Густавом.

Но новый генетический анализ показал, что G был не мужчиной, а женщиной. Так Густав стал Гертрудой. Теперь новая реконструкция внешности G показывает облик женщины перед смертельным кораблекрушением 1628 года.

«Женщине было 25-30 лет, когда она умерла. У нее были голубые глаза, светлые волосы и бледная кожа», – Оскар Нильссон, судмедэксперт, создавший реконструкцию.

Нильссон делал реконструкцию внешности «Густава» еще в 2006 году. Он был удивлен, когда узнал, что по результатам нового исследования G была женщиной. Несмотря на это, он был рад помочь исправить прошлые ошибки – и сделал новую реконструкцию внешности погибшей для музея в Стокгольме.

Изначальная реконструкция скелета, которого назвали Густавом Фото: Oscar Nilsson

Исследователи полагают, что Гертруда была замужем: из письменных источников известно, что на борт этого судна пускали только замужних женщин.

У Нильссона в наличии уже были компьютерная томография (КТ) и трехмерный пластиковый отпечаток черепа G после прошлой реконструкции. Он использовал их и в этот раз, а также обратился к данным о внешности современных скандинавских и североевропейских женщин того же возраста и веса.

Реклама

Реконструкция Гертруды

Эти измерения дали информацию о высоте штифтов, которые Нильссон поместил на копию черепа и использовал в качестве ориентира, когда накладывал мышцы, сделанные из пластилина, на голову.

«Уши более умозрительны, но во многом зависят от размера и поверхности сосцевидного отростка, расположенного за ушами. Большой сосцевидный отросток означает большое ухо. И в случае с Гертрудой у нее определенно есть выступающие сосцевидные отростки», – Оскар Нильссон.

Несмотря на свою юность, Гертруда, вероятно, прожила тяжелую жизнь. Скелетный анализ ее спины показывает, что она неоднократно поднимала тяжелые предметы.

В своей реконструкции Нильссон одел женщину реконструкцию в темно-серый жакет и головной убор, так как на останках были найдены обрывки этих предметов. Микроскопический анализ показал, что головной убор был ярко-красного цвета.