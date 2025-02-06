Так выглядит самый первый человеческий «портрет» в мире

Этой небольшой, но значимой статуэтке как минимум 26,000 лет.

Более ста лет назад археологи, работавшие на объекте палеолитической стоянке Дольни-Вестонице в Чехии, наткнулись на очень значимый для истории объект – самый древний сохранившийся портрет (скульптурный портрет, если быть точными).

Лицо было вырезано каменными инструментами из бивня мамонта примерно в 24,000 году до нашей эры. Похоже, это действительно самое старое в мире изображение человеческого лица, которое дошло до наших дней.

Статуэтка размерами почти 5 см в высоту и 2,5 см в ширину отличалась от других обнаруженных объектов тем, что имела чётко различимые черты — тщательно выгравированные глаза (хоть один и был меньше другого), приподнятый точеный нос, ямочку на подбородке. Исследователи пришли к выводу, что перед ними женский портрет — причем не абстрактной женщины, а реально существовавшей.

Что навело их на эту мысль? Уже позже, в одном из обнаруженных на той же стоянке захоронений, археологи наткнулись на скелет женщины. Она была похоронена с почестями — земля могилы усопшей была усыпана красной охрой, само захоронение украшено лисьими зубами, а внутри покоился кремниевый наконечник копья. Левая сторона черепа женщины была деформирована — точно так же, как и у обнаруженной скульптуры.

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В 2018 году исследователи смогли реконструировать лицо предполагаемой героини скульптуры, и оно оказалось удивительно похожим на то, что изображено на бивне мамонта. Позже родилось предположение, что женщина могла быть шаманкой — люди со специфической внешностью в глазах наших предков наделялись особой силой. Подобная интерпретация могла объяснить, почему захоронение было таким богатым.

В эпоху верхнего палеолита Дольни-Вестонице стала для охотников на мамонтов полноценным лагерем, благодаря чему эта стоянка прославилась на весь мир многочисленными артефактами – здесь, например, были обнаружены первые обожженные в печи керамические изделия, включая знаменитую «Вестоницкую Венеру».