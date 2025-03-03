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Таяние ледников в Норвегии позволило найти древние артефакты

Таяние ледников в Норвегии позволило найти древние артефакты

Ученые обнаружили 1300-летнюю стрелу и 1700-летнюю лошадиную подкову.

Таяние норвежских ледников привело к открытию редких артефактов, таких как древние стрелы и деревянные предметы, что стало ценными находками для археологов. Проект Secrets of the Ice обнаружил сотни уникальных предметов, рассказывающих о жизни древних обитателей горных регионов.

Глобальное потепление ускорило таяние льдов, освободив артефакты, пролежавшие в вечной мерзлоте сотни и тысячи лет. В Норвегии нашли более 4500 таких артефактов, что составляет половину всех аналогичных находок в мире. В 2024 году основное внимание уделяли леднику Лендбрин, важному маршруту эпохи викингов и Средневековья.

Одной из ключевых находок стала отлично сохранившаяся 1300-летняя стрела. Помимо нее, найдены старинная варежка, загадочные деревянные изделия и 1700-летняя лошадиная подкова. Условия ледника позволили некоторым материалам, таким как кожа, остаться почти невредимыми, тогда как в другой ситуации они бы давно разложились.

Экспедиция 2024 года была прервана из-за непогоды, но ученые планируют новые исследования в 2025 году. Тающий лед продолжает открывать новые исторические свидетельства, позволяя глубже изучать прошлое.

Ранее сообщалось, что ученые начали ставить «надгробия» исчезнувшим ледникам.

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