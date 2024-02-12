Те, кто ковыряет в носу, рискуют получить болезнь Альцгеймера: гипотеза ученых

Правильно вас родители отучали.

Ученые выдвинули гипотезу о том, что ковыряние в носу может повышать риск развития болезни Альцгеймера – эту связь сейчас всерьез рассматривают эксперты.

Конечно, такое заявление сперва может показаться глупым, но оно имеет смысл, если исследовать его поподробнее. Проще говоря, бактерии и вирусы с ваших пальцев могут гораздо легче мигрировать в ваш организм, если вы доставите их прямиком в нос.

Важно, что обонятельная система верхней части носовой полости имеет прямой путь к областям мозга, таким как гиппокамп, а именно им болезнь Альцгеймера наносит значительный ущерб. Это может иметь решающее значение при оценке риска, говорит команда авторов обзора из Университета Западного Сиднея в Австралии.

«Развитию болезни Альцгеймера могут способствовать многие возможные факторы, но последние данные свидетельствуют о том, что нейровоспаление также может играть (по крайней мере частичную) роль в патогенезе. В последние годы в новых исследованиях изучают возможное участие внешних инвазивных патогенов в запуске или ускорении нейровоспалительных процессов при болезни Альцгеймера», – пишут исследователи.

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Как показывает обзор, ковыряние в носу – или ринотиллексомания, если дать этому научное название – может косвенно привести к воспалению мозга, и есть несколько способов, которыми это может произойти.

Во-первых, ковыряние в носу означает, что все, что находится на кончиках наших пальцев (например, болезнетворные микроорганизмы), может с легкостью попасть в мозг. Во-вторых, доставание всякого из носа влияет на баланс микробиома, что потенциально делает его менее эффективным барьером в организме.

Как отмечают исследователи, ковыряние в носу ранее уже связывали с повышенным риском заражения: например, одно исследование, опубликованное в прошлом году, показало связь между этой привычкой и шансом заразиться COVID-19.

В 2022 году другое исследование связало ковыряние в носу с болезнью Альцгеймера, хотя в этом случае исследование было сосредоточено на мышах. Оно показало, что повреждение носового эпителия (ткани, выстилающей полость носа) может увеличить риск заболевания, что приводит к реакции мозга, аналогичной той, которая наблюдается у пациентов с болезнью Альцгеймера.

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Другие подтверждения гипотезы включают в себя то, что некоторые вирусы регулярно обнаруживаются в мозгу людей с болезнью Альцгеймера и что признаки болезни Альцгеймера часто обнаруживаются в первую очередь в обонятельной луковице — части мозга, которая улавливает запахи.

Исследователи еще далеки от окончательного ответа на этот вопрос: увеличивает ли ковыряние в носу риск болезни Альцгеймера, но первые догадки уже есть – и по мере того, как мы узнаем больше об этом сложном заболевании, мы также можем работать над более эффективными методами лечения.

В любом случае, ученые советуют не ковыряться в носу и рекомендуют соблюдать гигиену рук в качестве профилактики всевозможных заболеваний.