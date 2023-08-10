5 помощников для дома: выбор Russian Traveler

Сделали подборку полезной техники (и не только), которая послужит вдохновением для того, чтобы позаботиться о себе и своей квартире или даче. А заодно – чтобы наконец делегировать некоторые домашние обязанности гаджетам, украсить свой дом стильными аксессуарами и упростить себе жизнь.

Чистота без труда: робот-пылесос

Робот-пылесос Dreame F9pro

Компания Dreame продолжает делать повседневную жизнь людей проще – в этот раз в продаже появились сразу 2 новых робота-пылесоса Dreame F9pro и D9 plus.

Мощная система всасывания (2500 Па) и ёмкий аккумулятор (3 200 мАч) пылесосов обеспечивают тщательную уборку мелкого и крупного мусора. За один цикл F9pro и D9 plus способны работать до 150 минут, а при необходимости — самостоятельно вернуться к док-станции для подзарядки.

Обе модели предусматривают сухой и влажный способ уборки. У F9pro вместительный пылесборник объемом 570 мл, а у D9 plus — 400 мл, что обеспечивает идеальную чистоту даже на больших площадях. Пылесосы легко справляются с волосами, шерстью, пылью и различным мусором.

И F9pro, и D9 plus оснащены точной навигацией LiDAR: лазерные датчики быстро создают редактируемую карту пространства, по которой прокладывается наиболее эффективный путь. Владельцам новинок карта поможет сегментировать комнаты, устанавливать виртуальные стены, планировать сеансы уборки и так далее.

Приобрести обе новинки от Dreame можно в официальном интернет-магазине бренда, а также только в магазинах «М.Видео» — за 19 990 рублей (F9 Pro) и за 32 990 рублей (D9 Plus).

Для лужайки как на картинках: газонокосилка

Аккумуляторная газонокосилка Karcher

Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set от Karcher позволяет без большого труда ухаживать даже за газонами сложной формы – все благодаря небольшому весу и экстремальной маневренности. Она оснащена колесиками и будет скашивать широкую полосу травы, пока вы толкаете ее перед собой за удобную ручку.

Что делать со срезанной стальным ножом травой – решайте сами: можно отправить ее в травосборник, а можно – распределить по газону для естественного удобрения. Косилка оснащена удобной 4-ступенчатой регулировкой высоты среза травы.

Для предотвращения случайного включения газонокосилки используется предохранительный ключ, гарантирующий защиту детей от травм. Кроме того, рукоятка газонокосилки регулируется по высоте для работы в удобной позе и складывается для хранения с экономией места, а для аккуратной обрезки травы по краям газона предусмотрены специальные гребенки.

Польза про запас: сушилка для овощей и фруктов

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Сушилка для овощей и фруктов VITEK VT-5067

Сушилка для овощей VITEK VT-5067 объёмом 5 литров – отличный выбор, если вы любите домашние заготовки. Ведь чтобы сохранить полезные свойства овощей и фруктов, нет способа лучше, чем конвекционная сушка.

Пять литровых секций с горизонтальной загрузкой позволят вам делать сразу большой объем заготовок, а верхняя прозрачная крышка – контролировать ход процесса.

Сушилка изготовлена из прочного пищевого пластика, что делает ее простой в уходе. Она также легко собирается и разбирается, а форма контейнеров позволяет компактно хранить прибор, так что он не займет много места.

Стильная ванная: коллекция мебели

Комплект мебели для ванной комнаты By VitrA Bathrooms

Коллекция фурнитуры и мебели для ванных комнат Liquid была разработана брендом VitrA совместно с британским дизайнером Томом Диксоном. Вдохновением для создания коллекции стало викторианское время. Дизайнер создал более толстые и мягкие линии, которые являются массивными, долговечными и благородными. Liquid охватывает все элементы – сантехнику, мебель, смесители, плитку, душевые системы и аксессуары.

В качестве основного материала была выбрана только белая керамика, а также создатели добавили рифленое стекло и металлическую сетку. Смесители и душевые кабины доступны в хромированном исполнении или с глянцевой черной отделкой для контраста. Смесители с простым управлением позволяют ощутить дополнительный комфорт, а гладкие закругленные края легко моются и обеспечивают безопасность в ванной комнате.

Уборка во всех уголках дома: беспроводной пылесос с насадками

Беспроводной вертикальный аккумуляторный пылесос Greenworks 24V G24SVK4D

Вертикальный аккумуляторный пылесос Greenworks 24V G24SVK4D – это мощный беспроводной пылесос премиум-класса.

Пылесос представляет собой устройство два-в-одном: вертикальный пылесос и ручной пылесос. На одном заряде аккумулятора он работает до 45 минут, а если этого не хватит – предусмотрена быстрая зарядка за 30 минут. Зарядная база на подставке входит в комплект и обеспечит компактное хранение пылесоса практически в любом месте вашего дома.

Шесть насадок в комплекте (включая три электрощетки) позволяет убрать любые поверхности в квартире вплоть до каждого уголка. Эти насадки пригодятся для самых разных задач: универсальная электрощетка займется обычной уборкой, мягкая электрощетка подойдет для твердого пола, мини-электрощетка – для уборки шерсти животных, а насадка 2-в-1 будет очень удобна для уборки в салоне автомобиля. Фильтр HEPA13 при этом удаляет мельчайшие частицы пыли и аллергены, а LED-подсветка на щетке поможет не пропустить ни соринки во время уборки мест c низкой освещенностью.