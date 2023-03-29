5 важных советов: как снимать на смартфон в путешествии

Во время нашего фототура в Тюменскую область мы протестировали новый TECNO PHANTOM X2 Pro, вернулись и делимся советами: как снимать на смартфон в путешествии.

1. Как снимать еду? Следите, чтобы в кадре не было лишних объектов

Как было у нас

Все национальные кухни Сибири так или иначе приспособились к поеданию теплого и свежего мяса – это был вопрос выживания. В Сибири многое употребляется в пищу сырым. К примеру, мы попробовали строганину (замороженную рыбу), поданную на льду. Впрочем, другие блюда тоже были на уровне — местные повара научились совмещать новые веяния с заветами рецептов прошлого (пробовали еще тар-тар из оленины и варенье из еловых шишек).

Как снимать еду?



Настраивайте фокус вручную! Обычно камера смартфона автоматически выбирает, какую часть фотографии сделать самой резкой. Дотроньтесь пальцем до той части изображения, на которой хочется сделать акцент, и сделайте снимок. Важно помнить, что в случае с едой всегда должно четко читаться, быть понятным, что конкретно изображено на фотографии. Подливка и соус в реальности, может, и выглядят красиво, но на снимке будут смотреться невнятной кашей. Помните, что основа кадра с едой – именно блюдо, поэтому всегда проверяйте, чтобы на фото не было лишних элементов.

2. Вечерняя съемка. Ищите источники света и поставьте его неподвижно

Как было у нас

Однажды вечером мы оказались в старинном сибирском селе Абалак. Сегодня из корабельных сосен тут реконструированы здания гостиниц, трактир, в сумерках выглядит так, словно ты перенесся на сотни лет назад – во времена походов Ермака. Ну и, кроме того, удалось нам погулять в ночи и по Тюмени – город был уютно подсвечен фонарями.

Как снимать вечером и ночью?

Используйте комбинацию из нескольких источников света – небо в сумерках, уличные фонари, освещение изнутри зданий – все это может сделать снимок еще более эффектным. Помните, чтобы ночной снимок получился, нужна длинная выдержка, поэтому лучше захватить с собой штатив. Если его нет – положите смартфон на твердую ровную поверхность и включите таймер автоспуска.

3. Как правильно снимать портреты?

Как было у нас?

В портретной съемке важны эмоции, которые читаются в глазах и на лице. Мы старались получить их везде: внимательно рассматривали уникальный скелет шерстистого мамонта, обнимались с собаками и оленями, а еще плавали в термальных источниках – прямо посреди сибирской зимы.

Как правильно снимать портреты?



Помните, что пасмурная погода – идеальное время для съёмки людей, лицо на снимке будет не засвечено. Но раннее утро тоже неплохо: свет не слепит людей и контраст в кадре минимален. Еще один нюанс: если вы хотите добиться естественной атмосферы на снимке, попросите, чтобы ваша модель не смотрела в камеру — так фото будет выглядеть менее постановочным. Помните, что яркий цвет одежды может отвлечь от лица и от выражение глаз.

TECNO PHANTOM X2 Pro — смартфон с 50 Мп выдвижным портретным объективом. У объектива фокусное расстояние 65 мм и широкая диафрагма, благодаря этому отлично получается съемка в режиме боке.

4. Как снимать в музеях, на узких улочках. Используйте все возможности своего смартфона

Как было у нас

Мы долго бродили по дому Григория Распутина – загадочный придворный старец, который считался одновременно и гениальным лекарем и провидцем. Говорят, он предугадал, как собственную смерть, так и падение Романовых. В условиях ограниченного пространства (в музее особенно не развернешься) сложно вместить в кадр все нужные объекты.

Используйте все возможности своего смартфона

Не забывайте про сверхширокоугольный объектив (он есть у нашего тестового TECNO PHANTOM X2 Pro). Он спасет при съемке в условиях ограниченного передвижения (на узких средневековых улочках, внутри помещений, на крепостных стенах и смотровых площадках), когда единственный способ получить нужный кадр — не выбрать правильную дистанцию, а изменить фокусное расстояние при помощи зума.

5. Не забывайте про экспонирование

Как было у нас

Природа, белый снег, мы много гуляли как в самой Тюмени, так и в окрестностях Абалака.



Как снимать

Современные смартфоны и, в частности, наш тестовый TECNO PHANTOM X2 Pro обладают всеми необходимыми настройками, чтобы делать профессиональный фото при любом свете и погоде. Чтобы не получить недоэкспонированные фотографии, сделайте настройки по объекту съемки (а не по небу, которое обычно очень светлое), внесите поправку экспозиции.

Боковые грани корпуса TECNO PHANTOM X2 Pro сделаны из алюминия, смотрится эффектно. Задняя часть корпуса выполнена из стекла, которое прошло специальный техпроцесс обработки, делающий стеклянную поверхность матовой.

Итог теста:

TECNO PHANTOM X2 Pro – смартфон, с уникальной выдвижной 50 Мп камерой с 2.5Х зумом, способный делать потрясающие портреты. Впрочем, портретный объектив можно использовать и для съемки макро. Ну а стекло с антибликовым покрытием спасает при ярком солнце.

Изысканный и функциональный дизайн, высокая производительность, ёмкий аккумулятор, быстрая зарядка (с 0 до 54% за 20 минут и за 1 час до 100%) позволяет пользоваться смартфоном целый день на полную катушку. Всё это делает PHANTOM X2 Pro идеальным спутником для путешествий!

У TECNO PHANTOM X2 Pro есть лимитированная эко-версия, корпус которой на 50% состоит из переработанного пластика, который был собран в Индийском океане. Он полностью разлагается без ущерба для окружающей среды и представлен в крутом цвете - Марсианский оранжевый.