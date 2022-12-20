Новогодние подсказки: 8 идей подарков для близких и друзей на любой вкус

Исчерпали вдохновение для подарков? Спешим на помощь! Ловите максимально разношёрстную подборку вариантов. Хоть один уж точно понравится кому нужно – разбирающемуся в гаджетах подростку, другу на удалёнке, преданному автолюбителю или далекой от технологий бабушке.

1 Тому, кто работает удалённо

Тем, кто ценит возможность работать в любой точке планеты (лишь бы была точка вай-фая рядом), пригодится 16-дюймовый стильный ультрабук HUAWEI MateBook 16s.

Устройство соединяет в себе высокую производительность, безграничные возможности для творчество и большой экран. Такому подарку будут рады дизайнеры и видеомонтажеры, а также любые профессионалы, кому в работе необходима высокая производительность и качественная цветопередача.

Большой безрамочный 16-дюймовый экран позволяет эффективно работать в режиме многозадачности. Например, можно одновременно смотреть сериал, вести рабочую переписку и обрабатывать фотографии. А камера с искусственным интеллектом и качеством 1080р станет идеальным посредником для онлайн-встреч.

Легкий, эстетичный, мощный – ультрабук HUAWEI MateBook 16s сочетает в себе все самые необходимые качества для современного удалёнщика (даже для видеоконференций устройство использует ИИ-технологии).

Кстати, большой экран не только обеспечивает естественную цветопередачу, но и защищает ваше зрение от синего света и мерцания, так что рабочий день за монитором, целый сезон сериала за ночь или игровой марафон не сильно ударят по вашим глазам.

2 Тому, кто давно ходит со старым смартфоном

Если вы хотите порадовать близкого человека практичным подарком, OPPO A57s – идеальный вариант. Смартфон понравится всем, кто ценит в технике оптимальное сочетание дизайна и технических характеристик.

A57s получил стильный корпус, а также экран с насыщенной цветопередачей и стереодинамики, которые обеспечивают глубокое погружение в фильмы и игры. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и быстрая зарядка SUPERVOOC™ мощностью 33 Вт обеспечивают продолжительное время работы без подзарядки, а камера с высоким разрешением 50 Мп делает качественные снимки для социальных сетей.

Так что будьте уверены, что каждый важный момент в новом году будет запечатлен!

Осталось только выбрать цвет. Смартфон доступен в двух версиях. Синий цвет напоминает мерцающее сумеречное небо, а черный прекрасно «сочетается» с символом 2023 года – черным водяным кроликом.

3 Тому, кто любит готовить (и тому, кто не очень, тоже)

Лайфхак: хотите, чтобы дома кто-то вкусно готовил? Подарите этому кому-то кухонную машину VT-1446 от VITEK. Потому что с этим устройством невозможно не полюбить готовить – гаджет сочетает в себе миксер, блендер и мясорубку, имеет 6 скоростных режимов и позволит кому угодно почувствовать себя шеф-поваром на кухне.

Кухонная машина имеет три основные насадки (для смешивания, взбивания и замешивания теста), а также насадку-блендер и насадку-мясорубку.

Блендер поможет идеально измельчить любые ингредиенты блюд, а также приготовить смузи, коктейли или супы-пюре в большом (1,5 литра) стеклянном кувшине.

Благодаря насадке-мясорубке можно легко и быстро сделать фарш, а потом порадовать семейство котлетами, пастой или голубцами.

Задумали приготовить пирожные, торт или шарлотку? И тут VITEK VT-1446 будет отличной помощницей. С помощью планетарного вращения насадок она поможет сделать пышный крем или взбить тесто однородной консистенции.

4 Тому, кто носит брекеты

Тем, кто набрался решительности (и денег), чтобы заняться своими зубами и поставить брекеты, не к чему дополнительные траты. Так что подарите счастливым обладателям брекетов (и будущим обладателям красивой улыбки) щетку, которая идеально подходит для ухода за зубами во время их выравнивания и исправления прикуса – электрическую щетку Polaris с монопучковой насадкой PETB 0701.

Монопучок – это небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить брекеты. Щетинки гаджета сделаны из синтетического гипоаллергенного материала - нейлона. У них закруглены края, что исключает повреждение эмали и дёсен. Монопучковая насадка универсальна и подходит для чистки межзубных промежутков, линии десны, чистки вокруг брекетов, мостов и имплантов.

У щётки – пять режимов работы, три из которых довольно необычные.

Стандартный;

Gum core – для бережного массажа дёсен;

Режим Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Рекомендуется пользоваться им один раз в неделю;

Режим Polish — для интенсивной чистки с максимальным ирригационным эффектом. Такой функцией нужно пользоваться также не чаще одного раза в неделю;

Кроме того, раз в месяц стоит использовать режим отбеливания White, который эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.

Модели зубной щетки Polaris PETB 0701 присвоен «Знак одобрения СтАР» (Стоматологической Ассоциации России).

5 Тому, кто любит свою машину и ценит своё время

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Маленький помощник для автолюбителей, который идеально подойдет в качестве новогоднего подарка – электрический скребок для льда от Karcher. С ним подготовка машины к поездке зимним утром в непогоду будет гораздо более быстрой, а значит – приятной.

Аккумуляторный скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче – постепенно соскребать лед, чувствуя себя каким-то археологом в Арктике, который пытается добраться до желанного экземпляра под слоем льда. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям скребок легко и без усилий удаляет даже твердый лед с автомобильных стекол.

Нужно всего лишь слегка надавить сверху, чтобы приводной диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части).

Современный и компактный дизайн Ice scraper, а также защитная крышка облегчают обращение и хранение. А одной зарядки гаджета будет достаточно для нескольких применений.

6 Тому, кто не любит тишину

У VK появилась новая умная колонка – VK Капсула Нео. Компактный компаньон, которого можно всюду носить с собой и сделать желанным гостем на встречах с друзьями, а можно подарить ребёнку или даже бабушке, чтобы те не скучали и могли в любой момент поболтать с Марусей – голосовым помощником умной колонки.

Колонка помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из приятного на ощупь матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные. А ещё её можно кастомизировать разными стикерами!

Маруся – умный голосовой помощник VK – интегрирована в колонку. Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома, запускать обучающие викторины и тренажеры.

Специально для самых маленьких пользователей к запуску VK Капсулы Нео компания обновила «Марусины сказки»: теперь можно просить её рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ».

Чтобы ребёнок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.

7 Тому, кто в Новом году пообещал себе заняться спортом

Отличный подарок как для начинающих, так и для асов тренинга – набор аксессуаров для тренинга Demix. В наборах можно найти легкие кроссовки Demix Multurun со специальной колодкой и геометрией подошвы для полного комфорта, компактные бутылки для воды и лента-эспандер.

Дополнительно для мужчин идет медицинбол для силовых тренировок, упоры для отжиманий и коврик для йоги. Для женщин — гимнастический мяч. Стильно и спортивно!

8 Тому, кто любит покушать

Дарить кому-то холодильник – идея, может быть, довольно экстравагантная, но все равно хорошая (особенно если это подарок себе или родителям, у которых старый холодильник пережил уже все возможные сроки). Отличный вариант: холодильник Hisense RQ 563N4GB1, стильное высокотехнологичное решение и незаменимый помощник на вашей кухне.

Лаконичный дизайн холодильника со стильными утопленными ручками подойдет к любому интерьеру, а внутреннее оформление полок и ящиков порадует перфекционистов, которые любят умным образом организовывать хранение. Мягкое освещение позволяет осветить все углы и бережно воздействует на глаза, не ослепляя яркой вспышкой света при открытии дверей (особенно если вы решили устроить перекус среди ночи).

Немаловажный момент: холодильник Hisense RQ 563N4GB1 работает очень тихо, не создавая дискомфорта. Специальная система компрессора и вентилятора обеспечивает низкий уровень шума (42 дБ), а также стабильность работы устройства.

Никакого размораживания: технология Total NoFrost предотвращает образование льда внутри холодильника, поэтому размораживание больше не требуется.

Еще две классные функции холодильника: для быстрого охлаждения продуктов – Super Cool – устанавливает холодильном отделении самую низкую температуру, а для быстрой заморозки – Super Freeze – сразу понижает температуру в морозильном отделении и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.

А если уезжаете надолго, есть экономичный режим «Отпуск», который включается одной кнопкой.

9 Тому, кто следит за временем

Делу – время, потехе – час. Отмерять время на работу и развлечения помогут смарт-часы, которые уже давно стали подручными помощниками многих из нас. Претендент на классный подарок – часы realme Watch S100, которые могут похвастаться внушительным временем автономной работы – до 12 дней без подзарядки. Они оборудованы экраном на 1,69” с более чем 110 предустановленными циферблатами на любой вкус.

Датчики температуры тела, мониторинга сна, пульса и уровня кислорода в крови не дадут обладателю забыть о своем здоровье и проигнорировать тревожные звоночки, а 24 режима спортивных тренировок помогут держать себя в форме. Новинка имеет пылевлагозащиту.

Среди полезных функций Watch S100 – прогноз погоды, будильник, управление музыкой и камерой смартфона, секундомер, таймер, фонарик и проч. Смарт-часы поддерживают устройства Android и iOS.