Новогодние подсказки: 8 идей подарков для близких и друзей на любой вкус

Исчерпали вдохновение для подарков? Спешим на помощь! Ловите максимально разношёрстную подборку вариантов. Хоть один уж точно понравится кому нужно – разбирающемуся в гаджетах подростку, другу на удалёнке, преданному автолюбителю или далекой от технологий бабушке.
Тому, кто работает удалённо
Тем, кто ценит возможность работать в любой точке планеты (лишь бы была точка вай-фая рядом), пригодится 16-дюймовый стильный ультрабук HUAWEI MateBook 16s.
Устройство соединяет в себе высокую производительность, безграничные возможности для творчество и большой экран. Такому подарку будут рады дизайнеры и видеомонтажеры, а также любые профессионалы, кому в работе необходима высокая производительность и качественная цветопередача.
Большой безрамочный 16-дюймовый экран позволяет эффективно работать в режиме многозадачности. Например, можно одновременно смотреть сериал, вести рабочую переписку и обрабатывать фотографии. А камера с искусственным интеллектом и качеством 1080р станет идеальным посредником для онлайн-встреч.
Легкий, эстетичный, мощный – ультрабук HUAWEI MateBook 16s сочетает в себе все самые необходимые качества для современного удалёнщика (даже для видеоконференций устройство использует ИИ-технологии).
Кстати, большой экран не только обеспечивает естественную цветопередачу, но и защищает ваше зрение от синего света и мерцания, так что рабочий день за монитором, целый сезон сериала за ночь или игровой марафон не сильно ударят по вашим глазам.
Тому, кто давно ходит со старым смартфоном
Если вы хотите порадовать близкого человека практичным подарком, OPPO A57s – идеальный вариант. Смартфон понравится всем, кто ценит в технике оптимальное сочетание дизайна и технических характеристик.
A57s получил стильный корпус, а также экран с насыщенной цветопередачей и стереодинамики, которые обеспечивают глубокое погружение в фильмы и игры. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и быстрая зарядка SUPERVOOC™ мощностью 33 Вт обеспечивают продолжительное время работы без подзарядки, а камера с высоким разрешением 50 Мп делает качественные снимки для социальных сетей.
Так что будьте уверены, что каждый важный момент в новом году будет запечатлен!
Осталось только выбрать цвет. Смартфон доступен в двух версиях. Синий цвет напоминает мерцающее сумеречное небо, а черный прекрасно «сочетается» с символом 2023 года – черным водяным кроликом.
Тому, кто любит готовить (и тому, кто не очень, тоже)
Лайфхак: хотите, чтобы дома кто-то вкусно готовил? Подарите этому кому-то кухонную машину VT-1446 от VITEK. Потому что с этим устройством невозможно не полюбить готовить – гаджет сочетает в себе миксер, блендер и мясорубку, имеет 6 скоростных режимов и позволит кому угодно почувствовать себя шеф-поваром на кухне.
Кухонная машина имеет три основные насадки (для смешивания, взбивания и замешивания теста), а также насадку-блендер и насадку-мясорубку.
Блендер поможет идеально измельчить любые ингредиенты блюд, а также приготовить смузи, коктейли или супы-пюре в большом (1,5 литра) стеклянном кувшине.
Благодаря насадке-мясорубке можно легко и быстро сделать фарш, а потом порадовать семейство котлетами, пастой или голубцами.
Задумали приготовить пирожные, торт или шарлотку? И тут VITEK VT-1446 будет отличной помощницей. С помощью планетарного вращения насадок она поможет сделать пышный крем или взбить тесто однородной консистенции.
Тому, кто носит брекеты
Тем, кто набрался решительности (и денег), чтобы заняться своими зубами и поставить брекеты, не к чему дополнительные траты. Так что подарите счастливым обладателям брекетов (и будущим обладателям красивой улыбки) щетку, которая идеально подходит для ухода за зубами во время их выравнивания и исправления прикуса – электрическую щетку Polaris с монопучковой насадкой PETB 0701.
Монопучок – это небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить брекеты. Щетинки гаджета сделаны из синтетического гипоаллергенного материала - нейлона. У них закруглены края, что исключает повреждение эмали и дёсен. Монопучковая насадка универсальна и подходит для чистки межзубных промежутков, линии десны, чистки вокруг брекетов, мостов и имплантов.
У щётки – пять режимов работы, три из которых довольно необычные.
- Стандартный;
- Gum core – для бережного массажа дёсен;
- Режим Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Рекомендуется пользоваться им один раз в неделю;
- Режим Polish — для интенсивной чистки с максимальным ирригационным эффектом. Такой функцией нужно пользоваться также не чаще одного раза в неделю;
- Кроме того, раз в месяц стоит использовать режим отбеливания White, который эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.
Модели зубной щетки Polaris PETB 0701 присвоен «Знак одобрения СтАР» (Стоматологической Ассоциации России).
Тому, кто любит свою машину и ценит своё время
Маленький помощник для автолюбителей, который идеально подойдет в качестве новогоднего подарка – электрический скребок для льда от Karcher. С ним подготовка машины к поездке зимним утром в непогоду будет гораздо более быстрой, а значит – приятной.
Аккумуляторный скребок для льда EDI 4, наконец, положил конец тяжелой задаче – постепенно соскребать лед, чувствуя себя каким-то археологом в Арктике, который пытается добраться до желанного экземпляра под слоем льда. Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям скребок легко и без усилий удаляет даже твердый лед с автомобильных стекол.
Нужно всего лишь слегка надавить сверху, чтобы приводной диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству. Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части).
Современный и компактный дизайн Ice scraper, а также защитная крышка облегчают обращение и хранение. А одной зарядки гаджета будет достаточно для нескольких применений.
Тому, кто не любит тишину
У VK появилась новая умная колонка – VK Капсула Нео. Компактный компаньон, которого можно всюду носить с собой и сделать желанным гостем на встречах с друзьями, а можно подарить ребёнку или даже бабушке, чтобы те не скучали и могли в любой момент поболтать с Марусей – голосовым помощником умной колонки.
Колонка помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из приятного на ощупь матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные. А ещё её можно кастомизировать разными стикерами!
Маруся – умный голосовой помощник VK – интегрирована в колонку. Она умеет отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома, запускать обучающие викторины и тренажеры.
Специально для самых маленьких пользователей к запуску VK Капсулы Нео компания обновила «Марусины сказки»: теперь можно просить её рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ».
Чтобы ребёнок не услышал информацию, предназначенную для его родителей, в настройках предусмотрен детский режим.
Тому, кто в Новом году пообещал себе заняться спортом
Отличный подарок как для начинающих, так и для асов тренинга – набор аксессуаров для тренинга Demix. В наборах можно найти легкие кроссовки Demix Multurun со специальной колодкой и геометрией подошвы для полного комфорта, компактные бутылки для воды и лента-эспандер.
Дополнительно для мужчин идет медицинбол для силовых тренировок, упоры для отжиманий и коврик для йоги. Для женщин — гимнастический мяч. Стильно и спортивно!
Тому, кто любит покушать
Дарить кому-то холодильник – идея, может быть, довольно экстравагантная, но все равно хорошая (особенно если это подарок себе или родителям, у которых старый холодильник пережил уже все возможные сроки). Отличный вариант: холодильник Hisense RQ 563N4GB1, стильное высокотехнологичное решение и незаменимый помощник на вашей кухне.
Лаконичный дизайн холодильника со стильными утопленными ручками подойдет к любому интерьеру, а внутреннее оформление полок и ящиков порадует перфекционистов, которые любят умным образом организовывать хранение. Мягкое освещение позволяет осветить все углы и бережно воздействует на глаза, не ослепляя яркой вспышкой света при открытии дверей (особенно если вы решили устроить перекус среди ночи).
Немаловажный момент: холодильник Hisense RQ 563N4GB1 работает очень тихо, не создавая дискомфорта. Специальная система компрессора и вентилятора обеспечивает низкий уровень шума (42 дБ), а также стабильность работы устройства.
Никакого размораживания: технология Total NoFrost предотвращает образование льда внутри холодильника, поэтому размораживание больше не требуется.
Еще две классные функции холодильника: для быстрого охлаждения продуктов – Super Cool – устанавливает холодильном отделении самую низкую температуру, а для быстрой заморозки – Super Freeze – сразу понижает температуру в морозильном отделении и замораживает продукты гораздо быстрее, чем обычно. Эта функция сохраняет натуральный вкус и текстуру продуктов, а также все полезные витамины и минералы.
А если уезжаете надолго, есть экономичный режим «Отпуск», который включается одной кнопкой.
Тому, кто следит за временем
Делу – время, потехе – час. Отмерять время на работу и развлечения помогут смарт-часы, которые уже давно стали подручными помощниками многих из нас. Претендент на классный подарок – часы realme Watch S100, которые могут похвастаться внушительным временем автономной работы – до 12 дней без подзарядки. Они оборудованы экраном на 1,69” с более чем 110 предустановленными циферблатами на любой вкус.
Датчики температуры тела, мониторинга сна, пульса и уровня кислорода в крови не дадут обладателю забыть о своем здоровье и проигнорировать тревожные звоночки, а 24 режима спортивных тренировок помогут держать себя в форме. Новинка имеет пылевлагозащиту.
Среди полезных функций Watch S100 – прогноз погоды, будильник, управление музыкой и камерой смартфона, секундомер, таймер, фонарик и проч. Смарт-часы поддерживают устройства Android и iOS.
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