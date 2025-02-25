7 идей для подарков на 8 марта

Приближается 8 марта, а вместе с ним и приятные хлопоты по выбору подарков. Мы собрали интересные и полезные гаджеты (и не только), которые сделают путешествия ваших любимых женщин комфортнее, а повседневную жизнь – ярче.

Стильный звук: наушники в оттенке «розовое золото»

Наушники HUAWEI FreeClip

Такие наушники – не просто гаджет, а стильный аксессуар. Нежный оттенок «Розовое золото» напоминает о первых лучах весеннего солнца и добавляет образу романтичности, смахивая на футуристичные серьги или каффы. HUAWEI FreeClip настолько легкие, что почти не ощущаются в ушах, но при этом надежно держатся. А если вдруг наушник выпадет (например, когда вы поправляете шарф или прическу), умная функция оповещения сразу же сообщит об этом.

В путешествии эти наушники – незаменимый помощник. Слушайте любимую музыку в дороге, аудиогиды во время экскурсий или общайтесь с близкими, не доставая телефон. А еще ими можно управлять жестами головы! Например, ответить на звонок, пока руки заняты чемоданами.

Компактный ноутбук: для удаленки и включенности в работу где угодно

Infinix INBOOK Air Pro+

Ноутбук Infinix INBOOK Air Pro+ станет идеальным спутником для активной девушки. Он весит всего 1 кг – такой легко взять с собой в любую поездку. Другие плюсы: стильный металлический корпус, яркий OLED-экран с потрясающей цветопередачей и частотой обновления 120 Гц – работать и смотреть фильмы на таком ноутбуке одно удовольствие.

Но Infinix INBOOK Air Pro+ не только красивый, но и мощный. Процессоры Intel 13-го поколения и до 32 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с самыми требовательными приложениями. А емкий аккумулятор позволяет работать до 10 часов без подзарядки – хватит и на перелет, и на рабочий день в кафе.

Гастрономические приключения дома: планетарный миксер

Планетарный миксер Starwind SPM7169

Благодаря технологии планетарного вращения насадок (они вращаются не только вокруг своей оси, но и по периметру чаши), планетарный миксер идеально смешивает ингредиенты, взбивает воздушные кремы и замешивает тесто любой сложности. Но миксер Starwind SPM7169 – это не только функциональность, но и стильный дизайн. Бирюзовый цвет корпуса добавит ярких красок на кухню. Шесть скоростей, мощный мотор (1900 Вт), металлические шестерни и вместительная чаша из нержавеющей стали позволяют готовить самые разные блюда – от нежных муссов до домашнего хлеба. А три насадки в комплекте расширяют кулинарные горизонты.

Даже если ваша подруга не планирует в ближайшее время путешествовать, с помощью этого миксера она сможет устроить гастрономический тур, не выходя из дома!

Всегда на связи: умные часы

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Часы Redmi Watch 5

Эти часы – настоящий фитнес-центр на запястье! Большой и яркий AMOLED-дисплей Redmi Watch 5 отлично виден даже на солнце, а значит, можно будет проверять уведомления даже лежа на курорте или во время утренней тренировки. Часы следят за здоровьем носителя 24/7: измеряют пульс, уровень кислорода в крови, анализируют качество сна. А благодаря емкому аккумулятору они могут работать до 24 дней без подзарядки.

В путешествии Redmi Watch 5 помогут отслеживать активность, прокладывать маршруты благодаря встроенной системе GPS и даже принимать звонки (встроенная функция Bluetooth и система шумоподавления обеспечат отличное качество связи). А если получательница подарка любит плавать, водонепроницаемость 5ATM позволит не расставаться с часами даже в бассейне или на море.

Ароматный старт дня: кофемашина

Кофемашина VITEK VT-8700

Что может быть лучше чашечки ароматного кофе с утра? Кофемашина VITEK VT-8700 превратит приготовление любимого напитка в настоящий ритуал. Сенсорное управление, встроенная кофемолка с пятью степенями помола, итальянская помпа, обеспечивающая идеальное давление – все это гарантирует насыщенный вкус и аромат.

Можно настроить объем, температуру и крепость напитка по своему вкусу. А функция подогрева чашек сделает кофе еще вкуснее. Кофемашина проста в уходе благодаря автоматической очистке системы. Компактный размер и стильный дизайн делают ее отличным дополнением к любой кухне.

Секрет молодости: новая линейка кремов

Clarins Extra-Firming

Путешествия – это не только новые впечатления, но и стресс для кожи (особенно если приходится много времени проводить в самолёте). Обновленная линия кремов Clarins Extra-Firming – это отличный подарок для женщин, которые хотят сохранить молодость и упругость кожи.

Инновационная формула кремов стимулирует естественную выработку коллагена, делая кожу более плотной и эластичной, скулы – более наполненными, а контуры лица – четкими. В линейке представлены средства для разных типов кожи и потребностей: дневные и ночные кремы, эмульсия, крем ы с SPF-защитой.

Clarins заботится не только о красоте, но и об окружающей среде. Упаковки средств Extra-Firming пригодны для вторичной переработки, а для дневных и ночных кремов предусмотрены сменные блоки. С таким уходом можно сиять красотой в любом путешествии!

Легкая укладка на любой случай жизни: фен с 5 насадками

Фен Dreame Miracle

Фен Dreame Miracle оснащен 5 различными насадками: для гладкости, концентраторы для стайлинга и разглаживания, диффузор и насадка с ароматической капсулой. Такая капсула равномерно распределяет молекулы натуральных экстрактов по волосам, питая и увлажняя их.

Одним из основных преимуществ Miracle является бесщеточный высокоскоростной двигатель с частотой вращения 130000 об/мин, который обеспечивает быструю и эффективную укладку. Интеллектуальный контроль температуры обеспечивает здоровье и сохранность волос при сушке, а концентрация 300 миллионов отрицательно заряженных ионов/см³ нейтрализует статическое электричество, закрывает кутикулу и удерживает влагу. Фен будет идеальным подарком для ценительниц стиля и качества, при этом все комплектующие упакованы в элегантный кожаный кейс.

Кстати, к 8 марта на всю технику Dreame действуют скидки.