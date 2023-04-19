7 помощников, которые сделают вашу жизнь проще: подборка полезных гаджетов

Сделали обзор семи полезных вещей на любой вкус: пригодится тем, кто с головой ушел в ремонт, тем, кто любит идеальную чистоту, следит за здоровьем или тем, кто жить не может без чашечки бодрящего кофе с утра. И даже домашним питомцам!

1 Робот-друг: присмотрит за питомцами и домом

Хотите наблюдать за домашним питомцем, контролировать безопасность вашего дома, и ощущать себя рядом с семьей, даже когда вы находитесь в отъезде? С этими задачами поможет умный робот-друг REDDY Air.

Например, робот умеет играть с животными: в наборе его инструментов есть лазерная указка и цветные перышки – ваш котик (или пёсик) точно не будет чувствовать себя одиноко и скучать, пока остаётся дома один. Это очень важно для многих собак (недавно учёные доказали, что они любят своих хозяев даже больше, чем поесть) и даже кошек – эти пушистые компаньоны далеко не такие независимые, как может показаться, и им тоже важно не оставаться в одиночестве надолго.

Включив smart-функцию отслеживания, робот может бесшумно кататься вслед за двигающимся человеком или питомцем. Вы всегда будете в курсе, все ли в порядке дома, находясь в любой точке земного шара, круглые сутки. REDDY оснащен системой ночного видения и датчиками движения, что позволяет ему бдить за всем вокруг, не привлекая лишнего внимания.

Управлять им легко – для этого есть удобное мобильное приложение. И, что немаловажно, сам робот тоже общается по-русски.

А с помощью камеры, динамика и микрофона малыш REDDY может поддерживать онлайн-связь с вашими близкими. Что еще нужно для тех, кто соскучился по семье вдали от дома?

2 Кофемашина для «правильного» эспрессо

Истинные кофеманы и профессиональные бариста советуют пить эспрессо в кофейнях прямо за барной стойкой (а еще они советуют хранить кофе в холодильнике – почитайте, зачем). Почему эспрессо важно выпить сразу? Всё просто: яркий и насыщенный эспрессо – только что сваренный.

Незабываемый вкус и плотная кофейная пенка сохраняются всего 30 секунд после варки. Но если у вас есть собственная крутая кофемашина, можно не спешить в кофейне и не пить кофе на бегу, а сделать крепкий бодрящий эспрессо в тот момент, когда вам это необходимо. Например, для тех, кто разбирается во вкусе, Polaris создал кофемашину РАСМ 2060AC.

Для приготовления достаточно нажать всего одну кнопку, и кофемашина приготовит яркий и свежий напиток сама. Кстати, в ней можно настроить индивидуальные параметры: поменять температуру и крепость, тем самым довести рецепт до совершенства.

Кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. Стальные жернова кофемолки обеспечат высокое качество помола, а специальная платформа подогреет чашки.

Совет Не переживайте за крепость эспрессо. Он содержит не больше кофеина, чем в капучино. При его варке используется стандартная порция кофейных зерëн, только воды добавляется меньше.

С кофемашиной Polaris ваш ароматный и свежесваренный эспрессо мгновенно готов – без очереди в кофейне и потери качества вкуса. Вы полностью владеете 30 секундами, когда сверху напитка держится «крема», которую все так ценят. Каждый глоток густого и плотного эспрессо принесёт бодрость и наслаждение. Такой стремительный насыщенный кофе утром даст импульс для всего дня.

3 Портативная колонка: для отличной вечеринки

Сейчас нам сложно представить свою жизнь без музыки. Любимые треки сопровождают нас в транспорте, во время работы и отдыха, во время приступов тоски и радостных моментов, в одиночестве и на встречах с друзьями. Учеными доказано, что музыкальный вкус человека связан с типом личности, а также что звук может притуплять боль.

Не знаем, что насчет боли, но подчеркнуть свой музыкальный вкус вы всегда сможете с мощной портативной колонкой от Hisense с говорящим названием – Party Rocker HP100. Она поможет создать нужную атмосферу на любом событии от вечеринки с друзьями до романтичного свидания.

Колонка может похвастаться долговечным аккумулятором – она способна работать 15 часов напролёт. Также Party Rocker HP100 обладает пятью световыми и пятью звуковыми эффектами, а ещё в ней предусмотрен режим «караоке» и есть разъём для гитары – специально для зажигательных вечеров в компании. Можете брать колонку на природу – она защищена от брызг специальным водостойким покрытием и может заряжаться от прикуривателя в автомобиле. При необходимости колонкой даже можно воспользоваться как беспроводной зарядкой для телефона!

А динамики мощностью 300 Вт с эффектом объемного звука раскачают любую вечеринку благодаря мощным, плотным басам.

4 Паровая швабра: уборка без забот

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На протяжении всей жизни мы постоянно окружены бактериями — помимо собственных, мы сталкиваемся с ними в воздухе, почве, воде и в наших домах – и в разных уголках мира они могут быть одинаковыми. Однажды учёные даже выяснили, что микробиом метро в Нью-йорке очень даже похож на микробиом московского метрополитена! Но не сомневаемся, что хотя бы в собственном доме количество микроорганизмов хочется свести к минимуму. Помогут в этом приспособления для эффективной, но простой уборки – например, паровая швабра.

Компактная, яркая модель VITEK VT-8188 станет незаменимым помощником для поддержания чистоты и порядка в доме. Она поможет навести не просто видимость уборки, а идеальную чистоту. Принцип работы паровой швабры способствует не только отличному отмыванию разных поверхностей, но также помогает их дезинфицировать и эффективно удалять въевшиеся запахи.

В комплект входят две тканевые насадки, специальная рамка для ковровых покрытий и стаканчик для воды. Несмотря на компактные размеры, швабра оснащена фильтром для воды. Устройство подходит и для стерилизации поверхностей, так как обеспечивает высокую температуру пара.

Паровая швабра будет готова к работе уже через 25–30 секунд после включения: пользоваться ею очень легко благодаря удобной ручке эргономичной формы.

Важно! При любом сомнении, можно ли мыть, например, паркет паровой шваброй или какие-либо другие поверхности обрабатывать горячим паром, нужно попробовать действие прибора на небольшом незаметном глазу кусочке покрытия.

5 Мойка высокого давления: просто добавь воды

Хотите иметь дома ручной гейзер, который по мановению руки мощным напором сможет отмыть любые поверхности от самой разной грязи? Тогда мойка высокой мощности от Керхер – к вашим услугам. Аппарат K 5 Compact соединяет в себе максимум удобства с высокой эффективностью. Благодаря инновационной концепции хранения шланга высокого давления его можно просто намотать вокруг передней панели и закрепить резиновым ремешком для транспортировки – а потом отвезти на дачу, в мастерскую к другу или в деревню к родственникам, чтобы помочь с разными загрязнениями.

Благодаря компактным размерам аппарат легко перевозить и удобно хранить в любом месте – на полке гаража или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования аппарата как в горизонтальном, так и в вертикальном положении обеспечат дополнительное удобство в работе.

Аппарат также оснащен пистолетом высокого давления с системой Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. K 5 Compact идеально подходит для регулярного использования и очистки загрязнений средней степени.

Интересный факт На постсоветском пространстве мойки высокого давления часто называют именно «керхер». Всё потому, что инструменты именно этой марки пришли на рынок первыми.

6 Дрель-шуруповерт: незаменимый помощник в ремонте

Носки и дезодоранты давно не в тренде. Хотите порадовать практически любого мужчину? Подарите ему дрель-шуруповёрт – это один из самых важных инструментов в строительстве и быту.

Во время ремонта или постройки новых сооружений дрель нужна буквально на каждом шагу, так что если она до сих пор по какой-то причине отсутствует, советуем задуматься о приобретении. Отличный проверенный вариант – дрель-шуруповерт G24DDK2 от Greenworks, бренда аккумуляторной садовой техники и ручного инструмента.

Дрель работает от универсального аккумулятора 24В. Для удобства и комфортной работы при плохом освещении на её корпусе предусмотрена подсветка рабочей зоны LED-фонарем. Рукоятка и корпус покрыты эластичным прорезиненным покрытием, для надежного хвата и защиты от случайных ударов.

7 Соковыжималка: вкус и польза в одном стакане

Учёные утверждают: стакан грейпфрутового сока в день повысит эластичность сосудов и снизит риск возникновения сердечных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты французского Национального института сельскохозяйственных исследований. Они выявили, что основная заслуга в оздоровительном эффекте принадлежит флавоноидам – растительным пигментам, что содержатся в цитрусовых и обладают антиоксидантными свойствами.

Множеством полезных свойств обладают и другие соки – морковный, апельсиновый, манговый и так далее. Но разумеется, чтобы сохранить «коктейль витаминов» как можно более свежим и эффективным, лучше пить свежевыжатые напитки, чем покупать их в супермаркете. Тут пригодится шнековая соковыжималка Starwind SJ3212, которая «на ура» справится с фруктами и овощами различной степени твердости.

Модель оснащена мощностью 200 Вт и удобным механическим управлением, а специальные прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость во время работы. У Starwind SJ3212 предусмотрено два резервуара по 800 мл: один для сока, а второй для мякоти. Также прибор оснащен системой «капля-стоп», что предотвращает попадание сока на столешницу.