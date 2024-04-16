7 технологичных новинок, которые сделают вашу жизнь лучше

В нашем быстро меняющемся мире технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Они помогают нам оставаться на связи, следить за здоровьем, развлекаться и решать различные задачи быстрее и эффективнее. Представляем вашему вниманию подборку из семи функциональных гаджетов, которые сделают вашу жизнь проще, комфортнее и интереснее.

Фен с премиальным дизайном и ароматической насадкой

Dreame Hair Miracle

Фен-новинка Dreame Hair Miracle в стильном кожаном кейсе станет отличным подарком для тех, кто ценит качество и заботится о своих волосах. Он включает пять дополнительных насадок, в том числе насадку для гладкости длины, концентратор для разглаживания волос, концентратор для стайлинга и диффузор. А главная изюминка фена – ароматическая насадка, которая содержит 7 натуральных экстрактов и сделает процесс укладки приятным и расслабляющим, превратив рутинную процедуру в спа-ритуал.

Стоит только включить Dreame Hair Miracle с такой капсулой, и ванная комната наполняется тонким и приятным ароматом, который останется на ваших волосах надолго. Несколько минут «магии» – и ваши волосы будут выглядеть безупречно, а значит, можно смело отправляться покорять новые горизонты (ведь каждая знает, как удачная причёска может создать настроение на весь день).

Кроме того, Hair Miracle оснащен интеллектуальным контролем температуры, обеспечивающим комфортный поток воздуха на выходе и защищающий волосы от повреждений.

Легкий и стильный планшет с матовым экраном

HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte

Высокопроизводительный планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte со стильным дизайном и уникальным матовым экраном обеспечит реалистичный опыт чтения и письма. Матовая поверхность минимизирует блики и отражения, что позволяет комфортно работать даже при ярком солнечном свете, а плавное сенсорное управление позволяет получать удовольствие даже при мимолетном взаимодействии с гаджетом. Планшет позаботится и о вашем зрении – глаза не будут уставать даже после длительного использования. Планшет идеально подходит для чтения электронных книг, научных статей, документов и написания заметок или эссе.

Легкий вес и компактные размеры позволят брать HUAWEI MatePad Air с собой на учебу, работу или в путешествия. Долгое время автономной работы избавит от необходимости постоянно искать розетку. Такой планшет – незаменимый инструмент для студентов, преподавателей, журналистов и всех остальных создателей разнообразного контента, которым приходится много писать, читать и творить. А его высокую производительность по достоинству оценят те, кто работают с тяжелыми файлами и большими объемами данных – например, дизайнеры, маркетологи, разработчики игр или сами игроманы.

Наушники для жителей мегаполиса

soundcore Q20i

Если вы устали от шума и суеты мегаполиса, наушники от мирового эксперта по звуку – soundcore Q20i – помогут вам расслабиться и насладиться любимой музыкой. Технология активного шумоподавления заглушит любые надоевшие и отвлекающие фоновые звуки – как гул транспорта, разговоры прохожих или шум на рабочем месте, и вы сможете полностью погрузиться в музыку или аудиокнигу, где бы ни находились.

Одновременное подключение к двум устройствам позволяет легко переключаться между музыкой, звонками, просмотром видео и общением.

Премиальный звук подарит незабываемые ощущения от прослушивания, позволяя расслышать любимые мелодии с новой глубиной или погрузиться в новые жанры, а фирменная технология soundcore BassUp усилит и подчеркнет звучание низких частот. Такие наушники идеально подходят для городских жителей, которые хотят создать себе личный оазис спокойствия, а также для путешественников в самолетах и поездах.

Умные весы, которые помогут подготовиться к лету

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Polaris PWS 1892 IQ Home

Если вы хотите добиться качественного и здорового тела, нужно понимать, что вес тут — не главный показатель. Умные весы Polaris PWS 1892 IQ Home измеряют процентное содержание жировой, мышечной, костной массы и воды в организме. Исходя из этих данных, вы сможете принимать обоснованные решения о питании в течение дня и посчитать количество белков, жиров и углеводов, которое стоит потреблять, а также составить индивидуальный комплекс физических нагрузок.

Чтобы эффективно пользоваться гаджетом, лучше всего поставить себе цель. Если вы добиваетесь определенного веса — ежедневное взвешивание даст дополнительный импульс и мотивацию. Это поможет не только похудеть, но и выработать полезные пищевые привычки. Тем, кто доволен своим весом, лучшим решением будет взвешиваться раз в неделю, чтобы контролировать и поддерживать достигнутые результаты. Умные весы Polaris PWS 1892 синхронизируются со смартфоном через приложение и помогают отслеживать прогресс.

Весы также могут распознавать нескольких пользователей, поэтому ими сможет пользоваться вся семья, а стильный минималистичный дизайн впишется в любой интерьер ванной комнаты.

Смартфон для портретной (и не только) съемки

OPPO Reno11 series

Новые смартфоны OPPO Reno11 Series, как и их прошлые собратья этой серии, выгодно выделяются за счет использования инновационных решений в области мобильной съемки. Они представлены двумя моделями – Reno11 и Reno11F (последний порадует своим дизайном любителей плоских безрамочных экранов). В своем сегменте до 50 000 рублей смартфоны приятно удивляют своими возможностями.

Сверхчеткая система из трех камер Sony в Reno11 обеспечит создание снимков профессионального уровня, а за художественную портретную съемку отвечает 32 Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Именно такой объектив является знаковым в жанре портретной фотографии.

С такими смартфонами вы сможете проводить целые фотосессии, не прибегая к помощи фотографа. А специальные технологии с применением искусственного интеллекта, разработанные совместно с профессиональными фотографами, помогут значительно улучшить фотографию в тот же момент, когда вы нажимаете кнопку «сфотографировать». Любое ваше селфи будет выглядеть как кадр для обложки журнала!

Кроме того, смартфоны Reno11 Series позволяют снимать видео высокого качества с обеих сторон – и на основную, и на фронтальную камеры. А высокая скорость работы системы поможет решать любые современные задачи – от работы с документами до игр и просмотра фильмов.

Соковыжималка для здорового (и вкусного) образа жизни

Соковыжималка VITEK VT-3652

Забудьте о пакетированных «сокосодержащих» напитках – готовьте вкусные и полезные соки дома из любимых фруктов и овощей. Соковыжималка VITEK VT-3652 быстро и эффективно справится с любыми ингредиентами, сохраняя максимум витаминов и питательных веществ. Кстати, появление соковыжималки на кухне – отличный лайфхак для тех, кто хочет включить больше натуральных витаминов в свой рацион.

А ещё с ней можно экспериментировать с различными сочетаниями и создавать свои уникальные рецепты. Попробуйте смешать яблоко, сельдерей и имбирь для бодрящего напитка по утрам или сделайте освежающий арбузный сок в жаркий летний день! Соковыжималка VITEK VT-3652 проста в использовании и очистке, два режима работы позволят получать фреши и из самых мягких, и из очень твёрдых овощей и фруктов, а специальная сеточка сделает напитки максимально чистыми.

Монитор с широкими возможностями для работы и развлечений

DIGMA PRO Art

Бренд высокотехнологичной электроники DIGMA PRO недавно представил серию 27-дюймовых мониторов Art с различными вариантами разрешения экрана и цветовым охватом более 1 млрд оттенков. Новинки станут стильным и элегантным дополнением рабочего пространства благодаря оригинальному дизайну, а также легкому и прочному корпусу с использованием алюминиевого сплава.

Он подойдет для тех, кто решил связать себя с творчеством в современном мире технологий – то есть для всех, кто имеет дело с графикой, видео, 3D-моделированием и другими визуальными задачами, работа над которыми станет более комфортной и эффективной. Монитор идеален для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров, архитекторов и всех, кто ценит качественное изображение.

С монитором DIGMA PRO из серии Art вы сможете увидеть мельчайшие детали изображения и насладиться невероятно реалистичными цветами. Монитор также отлично подойдет для игро- и киноманов благодаря высокой частоте обновления и технологиям, уменьшающим размытие и разрывы картинки.

Все мониторы оснащены полезными функциями для защиты зрения, а солидный запас яркости экрана поможет работать с изображением при любом освещении – даже яркий солнечный свет не станет помехой.