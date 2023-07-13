Автомобильные дайджест: новости и события

Рассказываем, что важного происходило в автомобильном мире последнее время.

Презентация нового седана

На днях в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялось большое событие в мире автомобилей на российском рынке – презентация седана D-класса Arrizo 8 от марки Chery. Торжественное открытие вечера началось с выезда на сцену седан Arrizo 8 с участием телеведущего, шоумена и музыканта Тимура Родригеза.

Седан CHERY ARRIZO 8 построен на современной модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора в передней и задней частях салона, что позволяет с комфортом расположиться водителю и пассажирам. Габариты автомобиля составляют 4757×1832×1469 мм при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет равен 144 мм. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой, высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска соответствует используемой на моделях бизнес-класса, повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.

Рекомендованная максимальная цена Arrizo 8 в комплектации Prestige – 3 399 900 рублей. В комплектации Ultimate — 3 499 900 рублей. В специальной лимитированной версии Ultimate SE — 3 549 900 рублей.

LADA Vesta показывает рекордные продажи

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», по итогам 27-й недели 2023 года, которая завершилась 7 июля, Lada Vesta заняла второе место по продажам в России.



В автомобилях LADA Vesta нового поколения появилось около 650 новых деталей. Автомобиль получил обновленную светотехнику и бампера, а также полностью новый интерьер, таким образом, 80% изменений сфокусированы на воспринимаемом качестве и комфорте. В ходе разработки обновленный автомобиль прошел полный цикл испытаний, включая 27 краш-тестов и 1,3 миллиона километров испытательного пробега. Передняя и задняя светотехника LADA Vesta стала полностью светодиодной.

Светодиоды улучшили качество света: ширина пучка в ближнем и дальнем режиме увеличена на 50%, а в ближнем режиме на 10% выросла дальность света.Все органы управления выглядит и ощущаются по-новому. Это и рулевое колесо (получившее в топ-версиях 18 кнопок и подогрев), и потолочный плафон, в который интегрирован очечник с микролифтом. Буквально каждая кнопка новая, в том числе клавиши стеклоподъемников.



Во всех комплектациях появилась кнопка «Старт-стоп» для бесключевого запуска двигателя. Удобству управления автомобилем способствует и новое ветровое стекло с увеличенной зоной обогрева.



LADA Vesta стала популярной благодаря своему яркому, эмоциональному дизайну. Опрос клиентов показал: если раньше они выбирали LADA, потому что это доступный и неприхотливый автомобиль, то в случае с LADA Vesta наиболее частым был ответ: я покупаю ее, потому что она мне нравится. Когда LADA Vesta вышла на рынок, статистика зафиксировала такой факт: каждый третий покупатель пересаживается на нее с иномарки.

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Концепция Travel+ от Jetour

На днях в России состоялась официальная презентация бренда Jetour. Гости и зрители прямой трансляции познакомились с концепцией Travel+ и новыми моделями бренда, которые вышли на российский рынок.



C момента своего создания в 2018 году Jetour придерживается стратегии Travel+, в рамках которой разрабатывает продукты, предлагая решения для активных путешествий. Концепция подразумевает создание экосистемы, куда входят автомобили, производство, исследования и разработки, цифровые сервисы, комьюнити и ряд других направлений.



В рамках концепции Travel+ компания развивает три продуктовых направления. Первое относится к категории семейных путешествий и представлена моделями серии X. При их создании уделяется большое внимание эргономике и комфорту каждого пассажира. В эту категорию входят кроссоверы Jetour X70Plus и Jetour X90Plus.

Второе направление – городские путешествия. Здесь можно выделить стильный дизайн и передовые технологии. Ярким его представителем является Jetour Dashing.



Третье продуктовое направление — автомобили для путешествия по бездорожью. В линейке бренда такие автомобили маркируются литерой T для внедорожников и литерой P для пикапов. Это серьезно подготовленные автомобили, предназначенные преодолевать любые сценарии вождения. Все три продуктовые направления Jetour планирует представить в России.



X90Plus и Dashing уже продаются в России. Продажи X70Plus начнутся осенью.

Полина Гагарина стала амбасадором Exeed

Премиальный бренд Exeed объявляет о партнерстве с певицей Полиной Гагариной. Первый совместный проект состоялся еще в мае: в шоу артистки «Навсегда» на столичной арене «Мегаспорт» состоялся предпремьерный показ новой модели EXEED RX. Автомобиль дополнил визуальное оформление сцены, а его эффектное появление стало важным элементом шоу. После концерта было принято решение о продолжении сотрудничества, и именно на Exeed RX в скором времени можно будет встретить артистку на дорогах.

Певица рассказала: «Автомобиль идеально вписался в мое шоу: он эффектный, яркий, очень „сценический“. Познакомившись с ним поближе, я смогла оценить и его повседневный комфорт: он полностью соответствует моему образу жизни. Exeed RX универсален: с одной стороны, дает возможность уединиться и побыть в своих мыслях, с другой – он невероятно технологичен и позволяет получить свежие эмоции от вождения.