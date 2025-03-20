Автомобильные новости: новые кроссоверы, пикапы, фестиваль скорости и экспедиция

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GAC, новый кроссовер и экспедиция

Компания GAC начала продажи специальной версии своей самой популярной в России модели. Флагманский GAC GS8 GX Traveller с доработанным дизайном в акцентированной внедорожной стилистике, c повышенной практичностью благодаря дополнительному экспедиционному боксу на пятой двери, а также расширенным уровнем оснащения стоит от 4 649 000 рублей с учетом скидок.

Бестселлер российских продаж бренда GAC GS8 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с, выдающим максимальный крутящий момент 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Система полного привода реализована на базе электромагнитной муфты Borg Warner, которая в зависимости от дорожной ситуации самостоятельно перераспределяет крутящий момент между осями.

GAC GS4 оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом рабочим объемом 1,5 литра, который развивает мощность 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. С места до 100 км/ч новый GAC GS4 разгоняется за 8,8 секунды. Средний расход топлива по стандарту WLTC составляет всего 7,2 литров на 100 километров.

Экспедиция на внедорожниках

Недавно во Владивостоке завершилась «Экспедиция-Трофи 2025» — самая протяженная в мире зимняя автомобильная гонка на внедорожниках. Среди прочих, в мероприятии участвовали пять пикапов JAC T9 и четыре кроссовера JAC JS6 пересекли нашу страну с запада на восток, преодолев более 12 500 километров.

Маршрут, полный вызовов, стартовал в Мурманске 23 февраля и был разделен на 8 этапов, на каждом из которых команды участников получали специальные задания – от поиска культурных и исторических объектов до этнографических исследований, встреч с выдающимися людьми разных регионов и благотворительных миссий.

Автомобили справились со всеми трудностями на пути: холода, сложно проходимые участки, ветра, и добрались до финиша без поломок. Экспедиция Трофи – испытание, в котором автомобили становятся полноправными членами команды, к ним предъявляются повышенные требования как с точки зрения грузоподъемности, так и комфорта, поскольку команды в течение двух недель буквально живут в автомобилях. Экстремальные приключения и новые открытия — стихия автомобилей JAC, а длительная интенсивная эксплуатация– отличная проверка адаптации к российским условиям и высоким нагрузкам.

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Презентация новых пикапов

О «МБ РУС», официальный дистрибьютор фургона Foton Toano и пикапа Foton Tunland в России, презентовало стильные полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9. Старт продаж новых автомобилей планируется во втором квартале 2025 года.

«Сегмент пикапов остается одним из наиболее перспективных на российском рынке. Мы видим, что эти автомобили востребованы как среди частных потребителей, так и у корпоративных клиентов. В 2025 году наша цель — укрепить позиции FOTON в этом сегменте и войти в число лидеров компаний, реализующих пикапы в РФ. Именно поэтому мы приняли решение расширить модельный ряд FOTON и вывести на рынок новые пикапы FOTON TUNLAND серии V - единственные официально поставляемые полноразмерные пикапы в России. Эти автомобили позволят нам предложить клиентам новый уровень комфорта, безопасности и технологий», - отметила Наталья Королёва, заместитель генерального директора АО «МБ РУС».

Габаритные размеры обеих моделей – 5617×2090×1955 мм, колесная база — 3355 мм. Клиренс FOTON TUNLAND V7 составляет 210 мм, FOTON TUNLAND V9 — 240 мм. Максимальная разрешенная масса — 3055 кг, грузоподъемность — до 775 кг. Размер грузовой платформы — 1577×1650×530 мм. При проектировании кузова была применена технология NVH, что обеспечивает пониженный уровень шума и вибраций.

Новинки оснащены современным 2,0-литровым турбодизельным двигателем экологического класса «Евро-5», развивающим мощность до 159л. с. и обеспечивающим внушительный крутящий момент 410 Н•м в диапазоне 1500–2400 об/мин. В паре с мотором работает надежная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В состав силовой установки входит 48-вольтовая гибридная система, которая придает автомобилю дополнительные 60 Н•м крутящего момента, а при пиковых нагрузках – более 80 Н•м. Эта технология способствует повышению топливной экономичности, особенно во время разгона и движения в гору. Благодаря системе рекуперации энергии расход топлива снижается на 5–8%.

Дни скорости Ikon Tyres на льду Байкала

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» в этом году он стал одним из самых сложных и непредсказуемых за всю историю проекта, а также показал силу характера пилотов и максимальные технические возможности автомобилей. В этом году организатором фестиваля выступала компания LAV Racing при поддержке компании Ikon Tyres, а официальными автомобилями мероприятия стали модели Exlantix.

Специальная ледяная трасса в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области стала местом для испытания пилотов и новых достижений. Не смотря на сложные погодные условия и технические моменты, этот год стал успешным. Высокие результаты четвертого дня соревнований дают организаторам надежду, что после рассмотрения судейских протоколов комитетом Российской автомобильной федерации (РАФ) таблица национальных рекордов пополнится еще на восемь новых достижений.