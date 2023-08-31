Автомобильный дайджест: новости и события

Рассказываем, что важного происходило в автомобильном мире последнее время.

Chery бьет рекорды

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) в первом квартале этого года экспорт автомобилей из Китая составил 1,07 млн, что позволило стране получить статус крупнейшего в мире экспортёра автомобилей. Свой вклад в популяризацию автомобилей во всём мире вносит и Chery Group.



Темпы роста продаж Chery Group во всём мире диаметральны рыночной тенденции. В первой половине 2023 года общий объем продаж Chery Group составил 741 400 автомобилей, что на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Данный результат обновил рекорд продаж компании в статистике полугодовых продаж, а также зафиксировал в 13-ый раз подряд показатель продаж свыше 100 000 автомобилей в месяц.

Кстати, совсем недавно Google и компания Kantar опубликовали результаты совместного исследования – рейтинг «ТОП-50 лучших мировых брендов Китая 2023 года». Бренд CHERY занял 1-ое место среди автомобильных производителей и 14-е место среди китайских брендов из других отраслей рынка.

Exeed RX удачно зашел на российский рынок

Exeed RX представляет новое поколение автомобилей бренда, в котором воплотилась концепция «Искусство технологий». Эта модель создавалась инженерами и дизайнерами марки как олицетворение эстетики, технологичности и комфорта. RX – первый кросс-купе в линейке Exeed и первый китайский премиальный автомобиль, получивший престижную международную премию в области дизайна (IDA). А также это первая модель, вставшая на конвейер открытого в 2022 году «умного» завода в китайском Циндао.

Экстерьер автомобиля выделяет безрамочная ромбовидная решетка радиатора и Х-образные дневные ходовые огни. Привлекают внимание три режима приветственной анимации, которые можно выбрать через меню мультимедиа, а также функция «Музыкальный ритм», которая активирует световые эффекты внутри и снаружи автомобиля в такт выбранной музыкальной композиции.

Интерьер Exeed RX не напоминает ни одну из существующих моделей бренда. Рычаг КПП реализован в виде подрулевого селектора, который находится справа. В салоне минимизировано количество физических кнопок, управление функционалом перенесено в меню мультимедиа. С помощью переключателей и кнопок реализован блок управления климатом, переключение режимов вождения и запоминание параметров настроек сидений. Автомобиль оснащ ен дополнительными кнопками для открывания дверей, двойными солнцезащитными козырьками. В салоне предусмотрено много ниш для хранения различных предметов, разъемы USB обоих типов и беспроводное высокоскоростное зарядное устройство для телефона.

Объем багажного отделения составляет 660 л, задний ряд раскладывается в ровный пол, полный полезный объем в этом случае достигает 1783 л.

Разработка Exeed RX велась согласно международным стандартам безопасности, что позволило добиться рейтинга 5 звезд в краш-тестах. Автомобиль прошел длительные ресурсные испытания около 1 400 000 км в более чем 55 вариантах дорожных условий, что позволяет с уверенностью предоставить традиционную для EXEED гарантию в Exeed семи лет, или 200 тыс. км пробега.

«Моторинвест» представила свой новый пикап Dongfeng DF6

«Моторинвест» представила свой новый пикап Dongfeng DF6

Компания «Моторинвест» – производитель электромобилей в России под собственным брендом EVOLUTE, официальный дистрибьютор автомобильных брендов VOYAH и DONGFENG. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности.

Новый пикап Dongfeng DF6 с габаритами 5310×1850×1810 мм и объемом грузового отсека, составляющим 1520×1520×475 мм, позволяет с удобством перевозить различные грузы, включая европалеты. А благодаря допустимой полной массе в 2499 кг автомобиль не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны.



Полный привод, выполненный по схеме Part Time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а также клиренс, равный 220 мм, способствуют комфортному преодолению самых экстремальных препятствий вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации. Переключение между режимами осуществляется с помощью селектора на передней панели.

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Премиальный минивэн Voyah Dream phev получил русифицированный функционал мультимедиа

Бренд премиальных электромобилей Voyah объявляет об интеграции в роскошные минивэны Voyah Dream русифицированного функционала мультимедийной системы.

С августа 2023 года люксовый гибридный вэн с новым программным обеспечением доступен для покупки в официальных дилерских центрах Voyah по всей России. Кроме того, обновить прошивку мультимедиа и русифицировать интерфейс также могут и текущие владельцы Voyah Dream. Для этого необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на обновление в удобное время.

Обновленное программное обеспечение полностью адаптировано для использования в России: иконки меню, интерфейс, а также команды, описания и уведомления представлены на русском языке. Теперь найти необходимую информацию и воспользоваться функционалом гораздо удобнее и проще.

Changan стал партнером футбольного клуба «Динамо»

В ГУМе на Красной площади прошла официальная презентация сотрудничества между футбольным клубом «Динамо» и китайским автомобильным брендом Changan. В рамках партнёрства компания Changan предоставит «Динамо» флагманские кроссоверы CS95 и UNI-K, получит право размещать свой логотип на игровой форме основной команды «Динамо» и в рекламных материалах на домашних матчах клуба, а также будет принимать участие в мероприятиях с участием футболистов и других маркетинговых активностях бело-голубых.



Компания Changan была основана в 1862 году. Сейчас в год она производит более 2 миллионов автомобилей, а в 2022 году перешагнула отметку в 23 500 000 единиц легковой техники, сошедшей с конвейера. Бренд представлен более чем в 70 странах мира.

В России CHANGAN является обладателем самого широкого модельного ряда. На сегодняшний день в продуктовой линейке CHANGAN в России представлено четырнадцать моделей.

В Сочи услуга каршеринга стала еще удобнее

Каршеринг Яндекс Драйв добавил поминутную аренду в Сочи. Теперь пользователи могут ездить по тарифам «Минуты» и «Фикс», а машины оставлять и забирать в удобных точках курорта. Предыдущие тарифы на несколько часов и дней по-прежнему доступны.

Сейчас авто Драйва можно взять и оставить в Большом Сочи, Дагомысе, Адлере, Эсто-Садоке, Министерских Озерах, Хосте, Мацесте, образовательном центре Сириус, а также на горнолыжных курортах Роза Хутор и Красная поляна.

Для жителей города и туристов по-прежнему доступны автомобили Geely Coolray в комплектации Luxury. А для тех, кто едет большой компанией или везет много багажа, подойдет Volkswagen Caravelle. Арендовать автомобили могут пользователи старше 21 года с водительским стажем более 2 лет.