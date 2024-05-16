Новости: премиальные шины и новый кросовер

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Премиальные шины

Редакция Russian Traveler побывала на шинном заводе Gislaved, чтобы убедиться на своими глазами, как сейчас делают премиальные шины, которые не подведут в путешествиях.

Идеальный пример импортозамещения в действии: в этом году завод Gislaved в Калуге (ранее носивший название Continental) завершил ребрендинг – теперь он принадлежит холдингу S8 Capital и вошел в новый шинный кластер, созданный на базе АО «Кордиант».

Самое современное оборудование и технологии позволяют создавать премиальные шины по самым последним мировым стандартам. Журналистов не только провели по заводу, показав все циклы производства, но и покормили в местной столовой: тут мы и убедились, что в Gislaved не только эффективно работают, но и очень вкусно кормят.

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Новый кроссовер

Компания LIVAN объявила об официальном старте продаж в России нового кроссовера X6PRO, который впервые был представленн в октябре 2023 года.

Новинка предлагается российским клиентам в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship. В версиях Luxury и Premium автомобиль оснащается высокоэффективным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском в версии, развивающей 147 л. с. и 270 Нм. LIVAN X6PRO в топовой комплектации Flagship будет предлагаться с более мощной версией того же 1,5-литрового мотора: 174 л. с. и 290 Нм. В обоих случаях двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатой трансмиссией DCT с возможностью выбора режимов движения (ECO+COMFORT+SPORT). Двигатель рассчитан на применение бензина не ниже АИ-92.

Новый кроссовер LIVAN X6PRO доступен в четырех возможных цветах окраски кузова: белом, зеленом, сером и синем. Также покупателям будет предложено два варианта цветового исполнения салона: сочетание черного и молочного цветов, а также голубого и белого.