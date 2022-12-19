Большая премьера внедорожников TANK

В электротеатре «Станиславский» прошла российская премьера автомобильного бренда внедорожников TANK.
Гостями мероприятия стали яркие контрибьюторы современной жизни – представители бизнеса, актёры театра и кино, индустрии моды, а также светские персоны, инфлюенсеры и журналисты. Так, премьеру посетили популярные артисты театра и кино: Игорь Верник, Дарья Мороз, Светлана Иванова, Нино Нинидзе, Полина Максимова и Елена Подкаминская, артисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова, певица Ольга Серябкина, галерист и коллекционер Полина Аскери, основатель «Российского ресторанного фестиваля» Александр Сысоев, а также представители модной индустрии: стилист Алеко и известные фигуры российских глянцевых медиа: Ксения Соловьева и Мадонна Мур.
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые выступил в роли официального посланника флагманского TANK 500 в России. «TANK отражает мой взгляд на мир и то, каким должен быть идеальный автомобиль – внушительным, комфортным и интеллектуальным. Бренд TANK понимает современный ритм жизни и полностью соответствует ему», — отметил Дмитрий.
Презентацию открыл исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. «Концепция TANK выходит за рамки классического автомобильного бренда. TANK призван стать отражением прогрессивных мировых тенденций дизайна, технологий и цифровых сервисов», – отметил он.
По завершении официльной части на сцене выступили три спикера, представляющие сообщество TANK. Они рассказали, как атрибуты бренда TANK – уверенность, характер и свобода — нашли отражение в их жизненном пути. Дмитрий Нагиев, амбассадор TANK 500 в России, рассказал о том, как уверенность в себе позволяет выходить за рамки привычных ролей и сохранять индивидуальность. Ресторатор Антон Пинский поделился, как характер помогает достигать успеха в бизнесе, а Светлана Бондарчук, журналист и ведущая, — как важно сохранять чувство внутренней свободы для развития творческих проектов.
Первые дилерские центры TANK в 2023 году откроют двери в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже.
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