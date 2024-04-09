Техника сегодня: на презентации подвели итоги 20-летнего юбилея одной из старейших компаний на рынке

На днях состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею бренда DIGMA. Топ-менеджеры дивизиона Private Labels. Merlion подвели итоги масштабной трансформации за последние годы, поделились актуальными рыночными показателями и представили новые высокотехнологичные продукты.

Результатом долгой работы стало глобальный пересмотр продуктовой матрицы за последние 3 года на 70%, а также зафиксировано снижение уровня брака продукции, до уровня 1% по бренду.

На старте трансформации DIGMA сосредоточила основное развитие на рынке ноутбуков, мониторов и SSD, благодаря чему оборот бренда вырос в 3 раза. Особенно динамичным стал рост уровня продаж ноутбуков бренда, увеличившегося в 2023 году на 50% и . На 2024 год продуктовый портфель DIGMA включает более 40 товарных категорий, от планшетов до устройств умного дома.

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В ходе презентации были представлены новинки материнского бренда и премиального суббренда DIGMA PRO. Продакт-менеджеры рассказали о запуске новой товарной категории и первой серии высокотехнологичных 4К-телевизоров, которые представлены моделями UHD и QLED+ с частотой обновления 120 Hz HSR, а также о старте продаж новых неттопов и планируемом расширении линейки профессиональных ноутбуков моделями Parvus M, Pactos и Fortis.

В 2024 году планируется расширить линейки мониторов обоих брендов новыми моделями, которые подойдут для повседневной и профессиональной деятельности и игр. Также продолжится обновление товарной категории моноблоков DIGMA и DIGMA PRO – до конца года ожидается выход трёх новых моделей (Action, Optimum, Vision).

Параллельно с активным ростом в топовых сегментах, бренд сохраняет устойчивое лидерство и в традиционных для него нишах. DIGMA из года в год остается в топ-10 самых популярных брендов автомобильной электроники и мониторов.