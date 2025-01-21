Чем могут быть опасны увлажнители воздуха?

При несоблюдении правил эксплуатации увлажнители воздуха могут стать источником опасных инфекций.

В отопительный сезон жители квартир и частных домов всё чаще прибегают к использованию увлажнителей воздуха. Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Геннадьевич Карпенко поделился с Russian Traveler, чем может быть опасно избыточное увлажнение воздуха в помещении и каких «монстров» может прятать увлажнитель.

По данным врачей-эпидемиологов, в увлажнителях воздуха могут обитать и размножаться такие возбудители инфекций как синегнойная палочка, легионелла, золотистый стафилококк, клебсиелла пневмония и другие.

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Карпенко пояснил, что при «неверной эксплуатации» любой увлажнитель может стать убежищем для патогенных микроорганизмов, способных вызвать тяжелые заболевания.

«Среди заболеваний, которые могут развиваться по причине микробного обсеменения увлажнителя, следует выделить грибковые инфекции дыхательных путей и легионеллез», – пояснил кандидат медицинских наук.

Карпенко также рассказал о существовании синдрома «Humidifier lung» (дословно с английского «увлажнитель легкого»). Этот редкий фенотип гиперчувствительного пневмонита – то есть воспалительного процесса, при котором нарушается процесс поступления кислорода в кровь и наблюдается кашель и одышка — может быть вызван вдыханием паров загрязненных климатических приборов, таких как увлажнитель воздуха и кондиционер.

Учёный напомнил, что во избежание серьёзных последствий для здоровья следует регулярно производить дезинфекцию и обработку увлажнителей согласно рекомендациям производителя. А расходные детали — фильтры и мембраны — следует своевременно менять согласно установленным срокам.