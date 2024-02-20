Для Него и для Неё: что дарить близким на грядущие праздники?

Полезные и стильные новинки, которые превратят рутинные задачи в приятный ритуал и станут идеальным подарком на 23 февраля или 8 марта.

День защитника отечества и Международный женский день – это не просто «гендерные» праздники и возможность порадоваться лишнему выходному. Прежде всего это повод напомнить своим родным и близким мужчинам и женщинам о том, как они вам дороги, проявить к ним внимание и заботу.

Конечно, заботиться о близких лучше не один день в году, а все 365, но к 23 февраля и 8 марта можно придумать что-то действительно уникальное. Именно поэтому советуем крайне полезные новинки техники от бренда Dreame, которые придутся по вкусу кому угодно и станут отличным подарком – фен для профессионального ухода за волосами и робот-пылесос, с которым можно будет надолго забыть об уборке пола.

Фен Hair Glory Master

Что может быть лучше, чем подарок, который подчеркнет красоту и женственность? Особенно когда этот подарок – настоящий прорыв в сфере ухода за волосами, как Hair Glory Master от Dreame.

Этот инновационный фен станет незаменимым помощником и верным другом для каждой женщины. Он обладает компактным дизайном, что позволяет легко брать его с собой в путешествия и командировки или просто хранить на полке с другими полезными вещами, а приятный зеленый оттенок будет радовать глаз и сочетаться практически с любым интерьером. Высокоскоростной мотор обеспечивает мощный поток воздуха для быстрой и эффективной сушки волос – всего две минуты и можно бежать на работу, не переживая об опозданиях. Отдельный плюс – фен довольно тихо работает, так что с закрытой дверью в ванную или спальню получится даже не разбудить домашних с утра пораньше.

Три магнитные насадки помогут делать разные варианты укладок на все случаи жизни и ухаживать как за непослушными кудряшками, так и за прямыми длинными локонами. Главная изюминка фена – ароматическая капсула в одной из насадок, которая позволяет нежно «парфюмировать» волосы в процессе сушки и наполняет их роскошным ароматом.

Специальная технология фена Hair Glory Master создает множество отрицательно заряженных ионов – благодаря этому на волосах снижается статическое электричество, они обретают здоровый блеск, а кутикула волоса запечатывается, способствуя удержанию влаги.

Фен упакован в красивую подарочную коробку, которая сама кажется произведением искусства – будто сундучок для драгоценностей. Впрочем, Hair Glory Master и впрямь можно считать настоящей драгоценностью – для тех, кто стремится к безупречному стилю, любит экономить время и дорожит красотой своих волос.

Робот-пылесос DreameBot L30 Ultra

Робот-пылесос может быть идеальным подарком как для домохозяйки, у который тысяча дел помимо уборки пола, так и для мужчины, который в целом не хочет заморачиваться уборкой и лучше вызовет клининг. А тут и клининг вызывать не потребуется!

DreameBot L30 Ultra – великолепный помощник в борьбе с пылью и грязью, который позволит забыть об утомительной уборке на срок до 75 дней! Все благодаря автоматическому опустошению мусоросборника и комплекту для подключения к водопроводу. От владельца за это время потребуется только одно – просто запустить гаджет.

Робот-пылесос обладает голосовым управлением, что делает его еще более удобным и функциональным. Он самостоятельно ищет загрязнения и тщательно удаляет их, благодаря чему любой дом будет сиять чистотой. А ещё на нем можно индивидуально настроить очистку ковров!

Умная навигация позволяет роботу избегать препятствий и убирать каждый уголок дома. Буквально! Интересная особенность модели DreameBot L30 Ultra — уборка даже в труднодоступных местах, на которую не способны многие другие пылесосы. Специальная технология точно определяет углы и края и позволяет выдвигать моющую швабру к стенам, убирая у плинтусов, шкафов, столов и кухонного гарнитура (в общем, тем самым местам, которые обычно потом приходится отмывать отдельно).

Две высокоскоростные вращающиеся швабры не оставят мусору и грязи ни единого шанса, а автоматическая очистка швабр в горячей воде позволит забыть о мытье пылесоса на долгое время.