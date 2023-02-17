Что дарить на 23 февраля? 7 подарков для настоящего мужчины

Какой подарок выбрать для мужа, отца, брата, сына, дяди, племянника, деда? Кого бы вы ни собрались поздравлять с Днём защитника отечества, помните: подарок должен быть полезным. Вот несколько примеров – от вечной классики до новинок, который пригодятся путешественникам.

1 Стильный и функциональный смартфон OPPO

OPPO Reno8 T станет хорошим подарком для тех, кто ценит воспоминания и хочет сохранить их в наилучшем виде. Сверхчеткая 100 Мп камера поможет запечатлеть каждую деталь, будь то фотография из отпуска или семейный портрет. Высокое разрешение позволяет редактировать кадры без потери качества, а вспомогательный 2 Мп датчик предоставляет возможность создавать качественные портретные снимки с эффектом размытия фона. Помимо этого, в Reno8 T есть режим «Микроскоп» с 20- и 40-кратным приближением (!) – с ним вы сможете снять и рассмотреть мельчайшие детали, недоступные человеческому глазу.

Еще одно преимущество Reno8 T – это высокая автономность. Аккумулятор емкостью 5 000 мА·ч избавит от необходимости часто подзаряжать устройство, даже в условиях активного использования вдали от дома, а с технологией SUPERVOOC полная зарядка смартфона займет примерно час, что будет очень полезно всем путешественникам.

2 Смарт-часы HUAWEI для жителей мегаполиса и спортсменов

HUAWEI WATCH GT 3 SE совмещают в себе современный дизайн и богатый набор функций: можно вести мониторинг ключевых показателей здоровья и физической формы, интуитивно и быстро разобраться в интерфейсе, забыть о частых зарядках с мощной батареей и пользоваться всеми благами умных технологий.

Эти часы пригодятся современным жителям мегаполиса, спортсменам, активным людям, которые готовы пробовать что-то новое и, конечно же, тем, кто заботится о своем здоровье. А ещё это идеальный подарок для тех, у кого это будут первые смарт-часы.

Широкий выбор циферблатов под любой стиль и образ пользователя, разные режимы тренировок, легкий дизайн с использованием прочных материалов: HUAWEI WATCH GT 3 SE отвечают всем потребностям людей, использующих часы не только в повседневной жизни, но и во время путешествий и занятий спортом.

3 Идеальное бритье с бритвой Polaris

Устойчивый тренд современных мужчин — забота о здоровье и внешности. Важный критерий при выборе подходящего подарка: любые приборы должны делать свою работу легко и на профессиональном уровне. Например, зачем нужна примитивная бритва, если есть умная бритва, способная подстроиться под любые особенности лица?

Привести себя в порядок поможет Polaris PMR 0307RC wet&dry PRO 5 BLADES+. Конструкция режущего блока сочетает в себе три плавающие роторные головки с высокоточными двойными лезвиями. Ультрагладкая поверхность обеспечивает легкое скольжение по коже. Система призвана гарантировать чистое бритье и снизить раздражение. Бритва обладает 5D системой повторения контуров лица: она подстроится под любые изгибы, шрамы и родинки. А плавающая насадка сделает бритье деликатной шейной зоны более комфортным и идеально повторит контур подбородка.

С данным прибором возможно как сухое, так и влажное бритье, а вместе с ним можно использовать пену или гель для бритья.

4 Собственный барбер: машинка для стрижки Vitek

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Если вы хотите, чтобы мужчина сэкономил на походе к барберу, можете подарить ему возможность сделать короткую прическу самостоятельно. Идеальным гаджетом будет машинка для стрижки VITEK VT-1353 – она работает как от сети, так и от аккумулятора. Время непрерывной автономной работы — 90 минут: хватит с лихвой для того, чтобы создать себе новый образ и не раз его корректировать и добавлять разные штрихи. Следить за степенью зарядки поможет LED-индикатор. Если аккумулятор «сядет», можно просто включить устройство в сеть и продолжить стрижку.

В комплекте имеются шесть насадок, позволяющих получать определенную длину волос. По желанию, регулировать стрижку можно специальным рычагом, корректирующим высоту лезвий. Особому комфорту в использовании устройства способствует его комплектация: в наборе имеются щеточка и смазочное масло, которые позволят правильно ухаживать за прибором.

5 Да будет свет: Фонарь Greenworks

Бренд аккумуляторной техники Greenworks подготовил незаменимого помощника как на даче или в квартире, так и в походе или долгой поездке. Фонарь G24SL имеет не только отличные характеристики и заряд аккумулятора, который подходит ко всем инструментам Greenworks, но и органичный дизайн и небольшой вес – всего 0,6 кг.

Благодаря своей яркости фонарь можно использовать не только для освещения дороги, но в качестве мощного стационарного источника света на придомовом участке. Три режима яркости, плюс сигнальный мигающий режим. Ручка прорезинена, а в верхней части имеется крюк для подвески – фонарь очень удобно использовать в походах или ремонтах. Отличный подарок для практичных мужчин!

6 Саундтрек для любого дня: Портативная колонка Hyundai

Портативная колонка Hyundai H-PAC420 мощностью 50 Вт скрасит музыкой любую поездку или пикник. Корпус выполнен из крепкого пластика и ткани, с защитой от брызг и пыли по стандарту IPX5.

Регуляторы управления расположены на верхней панели, под ручкой для переноски. С встроенной батареей на 3600 мАч можно будет наслаждаться музыкой до 6 часов. Подключение к портативной акустике осуществляется через Bluetooth, также предусмотрены USB вход и разъем AUX. Модель оснащена функцией TWS, которая может объединить две колонки в беспроводную стерео систему для более объемного звучания.

7 Помощник по дому: Дрель-шуруповерт Starwind

Дрель-шуруповерт Starwind DS-10-14B-2 (KWCD2102) – незаменимый помощник в доме, который быстро поможет открутить или прикрутить винты

Широкая сфера применения этой дрели-шуруповерта обусловлена мобильностью: с ней можно работать в любых труднодоступных местах без подключения к электросети, а благодаря небольшому весу ее несложно будет захватить на дачу, в гости к теще или в любое другое место, где требуется помощь с ремонтом или починкой.

Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения насадки вплоть до 400 об/мин. Кроме того, за счет патрона быстрозажимного типа данная модель также отличается высокой совместимостью с различными насадками, а прорезиненная рукоятка обеспечивает комфортное использование.