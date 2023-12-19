Что дарить на Новый год? Подборка из 8 девайсов, которые порадуют друзей и близких

Близится Новый год – один из самых долгожданных и любимых праздников в России. Для тех, кого ещё одолевают муки выбора подарков, мы подготовили список из семи полезных девайсов: они определённо порадуют ваших близких и пригодятся в 2024 году!

1 Портативная колонка – для новогодней музыки

Невозможно представить новый год без музыки – кто-то включает саундтреки любимых фильмов, наряжая ёлку и украшая дом к празднику, кто-то режет оливье и заносит с балкона холодец под советские хиты, кто-то подпевает знакомым с детства мелодиям, а кто-то подбирает ненавязчивые плейлисты с расслабляющим джазом или лоу-фай для приятного фона в разгар застолья.

Колонка Vifa Сity пригодится для всех меломанов, путешественников и любителей хорошего звука. Эта малогабаритная портативная колонка от датского производителя является самым смелым продуктом бренда. Колонку можно назвать ультрапортативной – её легко захватить в гости, положить в карман, собираясь на прогулку, закинуть в бардачок машины, отправляясь на дачу, и даже примостить среди блюд и бокалов на новогодний стол.

Широкая цветовая гамма колонок Vifa City включает сосновый зеленый, песочно-желтый, океанский синий, антрацитово-серый и галечно-серый цвета – такая колонка будет отлично смотреться в любой обстановке и может стать ярким акцентом в вашем собственном стиле. Колонка защищена от влаги, может автономно работать около 12 часов, а также может похвастаться функцией сопряжения с другим таким же гаджетом для создания полноценного стереозвука – для этого динамики надо просто прислонить друг другу.

Vifa CITY

2 Новый смартфон – для фотографий праздника

Идеальный подарок на Новый год должен быть красивым, полезным и нужным. Таким как раз может стать TECNO CAMON 20 Pro в сияющем цвете «Зимний ледник», который по всем параметрам подходит тематике новогодних праздников. Это стильный и мощный смартфон с отличными характеристиками, который подойдет для людей увлеченных мобильной фотографией. На основную камеру можно делать потрясающие портретные снимки, фотографировать природу и архитектурные сооружения, а также снимать в условиях низкой освещенности.

Первую проверку возможностей Camon 20 Pro можно устроить уже в новогоднюю ночь! В нём установлен FHD+ экран, который подарит пользователю идеальное качество изображения и плавную графику в играх. А энергоемкий аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт избавят от необходимости надолго отвлекаться от любимых развлечений и работы.

TECNO CAMON 20 Pro

3 Беспроводные наушники – для праздничных созвонов с близкими

В новогоднюю ночь всегда хочется позвонить родным и близким, которые так некстати оказались далеко – родителям, бабушкам, друзьям, которые переехали в другую страну, сестре, которая учится в другом городе... А вокруг – разговоры, смех, бормотание телевизора, хлопушки и салюты. Как тут сказать и услышать все самое важное?

Беспроводные наушники soundcore Liberty 4 NC оснащены улучшенной системой шумоподавления, которая обеспечивает максимально эффективное снижение внешнего шума на 98,5 %. Это отличное решение для поездок в транспорте и вообще для жизни в большом городе, а в новогоднюю ночь – ещё и для уединенных разговоров в праздничной суете. Надев и включив наушники, пользователь оказывается в максимально тихом окружении, где блокируются все внешние шумы.

Liberty 4 NC обеспечивают высококачественный детальный звук – вне зависимости от того, слушаете вы музыку или смотрите кино. Без подзарядки новинка может работать до 10 часов. Кейс поддерживает функцию беспроводной зарядки.

Liberty 4 NC от soundcore

4 Новый телевизор – для семейного просмотра новогодних фильмов

У каждого есть свои «традиционные» фильмы на Новый год. Кто-то пересматривает «Иронию судьбы» и прочую классику советского кинематографа, нарезая салаты, кто-то устраивает марафон «Гарри Поттера» уже в первый день наступившего года, а кто-то переживает заново приключения Кевина в фильмах «Один дома», завернувшись в плед при свете гирлянд. Любимые новогодние фильмы умудряются дарить нам захватывающие впечатления даже в много лет спустя – особенно если смотреть их на экране качественного нового телевизора.

Создать привычную атмосферу праздника с необычайной яркостью поможет телевизор Samsung Neo QLED 4K. С ним вы сможете наслаждаться насыщенными цветами, улучшенной контрастностью и детализацией даже в самых темных и ярких сценах.

Технология Quantum HDR обеспечивает потрясающий контраст и детализацию, а технология Dolby Atmos с многоканальными динамиками гарантирует насыщенное и объемное звучание в любой точке помещения, перенося вас в самый центр происходящего на экране. А ещё телевизоры Samsung Neo QLED 4K оснащены нейронным процессором, который использует сразу несколько нейросетей для улучшения качества контента.

Samsung Neo QLED 4K

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5 Выпрямитель для волос – для легкой и красивой прически на праздник

Если ваша подруга, мама или жена любит стильные гладкие прически, то выпрямитель VITEK VT-1335 с максимальной температурой 230°С её точно обрадует. Тепло равномерно распределяется по нагреваемой поверхности пластик, а статическое электричество снимается. Благодаря этому, а также технологии Avocado Oil в процессе выпрямления волосы не пересушиваются, становятся мягкими, послушными и блестящими – как после салона.

Кроме того, нагрев пластин выпрямителя происходит невероятно быстро, за 30 секунд до оптимальной температуры, что обеспечивает более бережное воздействие на волосы. Включается и выключается прибор нажатием одной кнопки. На выпрямителе можно выбрать любой из одиннадцати режимов, а благодаря шнуру длиной 1,8 метра им довольно удобно пользоваться. Можно не волноваться о том, что в спешке забудете выключить прибор – после 60 минут работы он отключается автоматически, чтобы избежать перегрева.

VITEK VT-1335

6 Беспроводной пылесос – в новый год с чистым домом

Подарите близким чистоту и комфорт с беспроводным пылесосом Greenworks 24В G24SVK4. Он сочетает в себе мощность и удобство благодаря бесщеточному двигателю и аккумулятору 24 В. Пылесос многофункционален и легко превращается из вертикального в ручной, что позволяет добраться до труднодоступных мест. Гаджет оснащен фильтром, который удаляет мельчайшие частицы пыли и аллергены, делая воздух в доме более чистым и свежим.

В комплекте с устройством идет аккумулятор, зарядная база с USB-портами для мобильных устройств, а также множество насадок, позволяющих легко справляться с различными задачами от чистки углов и лестниц до уборки шерсти домашних животных. Пылесос работает до 45 минут без подзарядки и оснащен удобным LED-дисплеем.

Greenworks 24В G24SVK4

7 Гриль – для стейков как в ресторане

Ресторанные блюда не всегда так же хорошо получаются в домашних условиях, даже если соблюдать рецепт до последней запятой и покупать высококачественные продукты. Все дело в технике, ведь на кухне шефа есть специальное оборудование. Теперь Polaris разработал мультифункциональный гриль-пресс PGP 3005, который может приготовить стейк и другие блюда на высшем уровне, не требуя никаких особенных усилий. Даже приготовление тоста подарит не только кулинарное, но и эстетическое удовольствие.

Гриль-пресс может решить все сложные кулинарные задачи, поскольку включает сразу четыре функции: гриль, барбекю, духовку и мини-печь. Он прекрасно подойдет в качестве самостоятельного кухонного прибора в маленькой квартире или дополнения к основным – для любителей новых вкусов и кулинарных экспериментов.

Рабочие поверхности гриля раскрываются на 180 градусов, так что его можно использовать для любого продукта или сразу нескольких. Например, на одной стороне приготовить спаржу, а на другой – рыбу. Одновременно с грилем можно приготовить любимый десерт – внутри прибора есть специальный поддон для выпечки.

Искусству приготовления ресторанных блюд дома не нужно учиться. Гриль-пресс практически все сделает сам. Пользователю остается выбрать режим, толщину и температуру.

Гриль-пресс PGP 3005

8 Необычный гаджет – складной смартфон

Смартфон со складным экраном HUAWEI Mate X3 отличается своей водонепроницаемостью и ультратонкостью. При изготовлении смартфона были использованы запатентованные технологии – так, экран покрыт защитным стеклом Kunlun, которое отличается особой прочностью. Основная камера представляет собой объединение трех камер – основной, широкоугольной и пятикратного оптического зума. Это позволяет делать качественные снимки в любых условиях.

Главная фишка Mate X3 – то, что это складной смартфон, который умеет работать в разных конфигурациях. Это первый складной смартфон HUAWEI, и с ним вы можете расширить функционал смартфона –проводить съемку под необычным углом, пользоваться телефоном как портативным органайзером, проводить видеозвонки без необходимости переключаться между несколькими экранами.

А еще HUAWEI Mate X3 представлен в приятном глазу хвойном цвете – будет отлично смотреться под ёлкой вместе с другими подарками.