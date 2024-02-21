Что подарить мужчине на 23 февраля?

23 февраля – отличный повод напомнить родным и близким мужчинам о том, какое важное место они занимают в вашей жизни. Причем сделать это искренне и вдумчиво, чтобы не отмахиваться от праздника банальными мелочами вроде пресловутых носков и гелей для душа. Вот подборка вещей, которые пригодятся мужчинам и могут стать незабываемым подарком на «мужской» праздник.

Для того, кто любит музыку и стиль

HUAWEI FreeClip

Беспроводные наушники уже давно прочно заняли место в нашей жизни, но теперь они превращаются ещё и в стильный аксессуар. Новые наушники с открытым типом дизайна HUAWEI FreeClip сделаны в виде серёжек-кафф и отличаются необычной эргономичной формой. Они идеально подойдут для тех мужчин, которые уделяют внимание своему образу и ценят не только качество звука, но и оригинальный внешний вид.

Наушники отлично подойдут для путешественников: комфортная форма позволяет ушам «дышать», функции управления с помощью умных жестов облегчают использование, а защита от пота и влаги гарантирует надежность даже во время долгих походов или интенсивных тренировок.

При этом HUAWEI FreeClip крайне удобны в коммуникации: они обеспечивают качественный звук, но при этом не блокируют пользователя от окружающего мира.

Зарядный чехол для наушников тоже отличается уникальным дизайном: он сделан в форме ракушки, которую приятно и удобно держать в руке.

Для того, кто работает в путешествиях

TECNO MEGABOOK T1 14”

Мощный, легкий и тонкий ноутбук станет отличным подарком для мужчины, который много времени проводит в командировках или любит путешествовать. Именно этим качествам отвечает TECNO MEGABOOK T1 14”: его отличает металлический корпус, лаконичный дизайн и простота использования в играх и работе. Кроме того, он достаточно тонкий, чтобы поместиться в любой рюкзак и настолько легкий, что его можно весь день носить в одной руке.

Все остальные характеристики тоже говорят в пользу ноутбука TECNO MEGABOOK T1 14”: яркий (но при этом комфортный для зрения) дисплей, эффективное охлаждение и большой объем аккумулятора (может работать без зарядки до 18,5 часов). А блок питания достаточно компактный, чтобы его можно было носить даже в кармане.

Мощный процессор поможет эффективно справляться с базовым и самым важным спектром задач: работать в документах и графических запускать нетребовательные игры и смотреть видеоконтент, а также пригодится для многих других сценариев.

Для того, кто берет ремонт в свои руки

Шуруповерт Greenworks GD24DD60

Хотите порадовать своего мужчину полезным и практичным подарком, который он точно оценит? Подарите незаменимый инструмент – аккумуляторный ударный шуруповерт Greenworks GD24DD60, который будет полезен как для домашнего мастера на все руки, так и для профессионала.

Шуруповерт выполняет три функции — сверление с ударом, сверление без удара и работа с шурупами. У инструмента имеются 2 скорости с функцией реверса. Первая скорость предполагает обороты от 0 до 450 оборотов в минуту, что хорошо подходит для работы с крепежными элементами. Вторая скорость позволяет регулировать обороты от 0 до 1700 в минуту и оптимально подходит для режима сверления.

Максимальное значение крутящего момента составляет 60 Нм, что позволяет справиться с любой задачей. Для удобства и комфортной работы при плохом освещении на корпусе шуруповерта предусмотрена подсветка рабочей зоны LED фонарем.

Важный бонус для тех, кто уже покупал инструменты бренда: шуруповерт работает от аккумулятора 24V, который совместим со всеми устройствами линейки Greenworks 24V.

Для того, кто видит красоту в каждом моменте

realme C67

Смартфон с мощным процессором, большим объемом памяти и отличной камерой – подходящий подарок для тех, кто засматривается на современные гаджеты и интересуется мобильной фотосъёмкой. Например, realme C67 — старшая модель начальной ценовой категории бренда с лучшей в сегменте камерой, которая стала главной особенностью смартфона.

108-мегапиксельная камера с 3Х внутрисенсорным зумом – одна из лучших в данном ценовом сегменте. Фотографии, сделанные с ее помощью, получаются непревзойденно четкими и яркими, а зум значительно превосходит цифровые аналоги: он не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества.

Смартфон оснащен производительным процессором Snapdragon 685, емким накопителем до 256 ГБ и динамической оперативной памятью до 8+8 ГБ. Кроме того, впервые для С-серии в realme C67 используются стерединамики для лучшего качества звука, защита от брызг по стандарту IP54 и обновленная мини-капсула – всё это выведет пользовательский опыт на абсолютно новый уровень. Ещё одна приятная особенность нового realme C67 – бесшовный дизайн, в котором теперь нет пластиковой вставки между экраном и корпусом.

Для ценителя игр и кино

TCL C755

Телевизор с непревзойденным качеством изображения – прекрасный подарок для мужчины, который любит погружаться в происходящее на экране. На эту роль идеально подойдет QD-Mini LED 4K-телевизор C755 – новый телевизор от ведущего производителя бытовой техники TCL.

TCL C755 может похвастаться впечатляющим набором функций: прежде всего это яркий глянцевый экран и исключительная контрастность, благодаря чему зритель сможет в мельчайших деталях видеть объекты на экране даже в сценах с солнечным светом или, наоборот, в слишком темных сценах. Геймеры оценят плавность и высокую частоту обновления экрана, что позволяет получить превосходство в динамичных играх: к тому же телевизор оптимизирует игровую производительность, улучшая отзывчивость в играх и делая их более захватывающими.

Используя технологию квантовых точек, телевизор отображает более 1 миллиарда оттенков ярких и точных цветов. Производители не забыли и про звук: вTCL C755 удалось добиться кинематографичного объемного звучания.

Для того, кто оценит подарок-впечатление

Отличный вариант отпраздновать 23 февраля вместе с любимым мужчиной – посетить иммерсивный спектакль «Гример», который вот уже два года идет в самом центре Москвы при поддержке корпорации «Синергия».

В усадьбе Салтыковых-Чертковых разворачиваются два захватывающих сюжета, один — легенда о любви талантливого художника и крепостной актрисы, второй — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица его создателей.

Билеты на спектакль «Гример» — это не просто интеллектуальный подарок, но и повод для свидания в этот особенный день.

Для того, кто хочет устроить дома кинотеатр

Саундбар Samsung HW-Q800C/RU

Тому, кто любит посмотреть кино дома в компании друзей и близких или, наоборот, сосредоточиться исключительно на фильме, не отвлекаясь на окружение, прожить все чувства и эмоции героев, можно подарить специальную аудиосистему для улучшения качества звука. Саундбар Samsung HW-Q800C/RU поможет создать дома кинотеатральное звучание и бесподобно передаст как атмосферу тихой драмы, так и динамичный звук блокбастера.

Мощный 8" сабвуфер не подкачает в самых эпичных моментах. HW-Q800C/RU – саундбар в конфигурации 5.1.2 канала и поддержкой всех самых современных форматов многоканального звука и даже музыки в формате Dolby Atmos. Еще более впечатляющего звучания можно будет добиться в режиме Q-Symphony в паре с телевизором Samsung.

Для того, кто хочет полюбить уборку

Dreame Z10 Station

Беспроводной пылесос с премиальным дизайном – отличный гаджет для тех, кому надоела обычная рутинная уборка (в общем, для любого мужчины). Пылесос Dreame Z10 Station с функцией автоматического опустошения предлагает альтернативный подход к уборке в доме и меняет привычное представление о чистоте. Он оснащен эффективной многоуровневой системой фильтрации, которая обеспечивает отфильтровывание и сбор частиц пыли.

Кроме того, пылесос комплектуется вместительным мешком емкостью 2,5 л для хранения мусора. Многофункциональная щетка и электрическая мини-щетка оснащены усовершенствованной технологией синей подсветки, позволяющей легко обнаруживать даже мельчайшие частицы пыли в углах, глубине полок и других затемненных пространствах.

Высокая мощность всасывания, три основные щетки и комбинированная насадка превращают пылесос в помощника на случай самых разных сценариев уборки: этои стандартная чистка ковров и прочих напольных покрытий, и чистка обивки мебели (вместе с налипшей к ней шерсти домашних животных), и уборка всех плоских поверхностей (в том числе нестандартных – вертикальных, узких, труднодоступных и так далее).

Для того, кто разбирается в чае

VITEK VT-1163

Чайник с многоуровневой подсветкой VITEK VT-1163 – это не только функциональный прибор, но и стильный элемент интерьера. Семь режимов (для каждого — определенная подсветка, от 40 до 100 °C) помогут выбрать оптимальную температуру для заваривания черного, зеленого, белого, цветочного чая или растворимого кофе.

Объём чайника – 1,7 л, корпус сделан из высококачественного термостойкого стекла, декорированного стальными элементами – такой точно станет украшением кухни. К тому же даже сам процесс нагревания воды выглядит эффектно: внутренняя подсветка корпуса меняет свой цвет в зависимости от ее температуры.

Для того, кто использует смартфон на полную

Внешний аккумулятор Anker Powercore Mag-Go 5000 мАч

Для любого путешественника одним из самых полезных подарков на 23 февраля может стать портативный магнитный аккумулятор. Ведь именно он позволит оставаться всегда на связи, а заодно не задумываться о превышении веса ручной клади. Благодаря компактным размерам, он не займет много места в сумке или рюкзаке и всегда будет под рукой.



Внешний аккумулятор Anker Powercore Mag-Go 5000 мАч для iPhone 15/14/13/12 серии (A1611) – размером с небольшой бумажник (10×7см) и весит всего 142 грамма. Технология Mini Cell от Anker дает возможность уменьшить размер без ущерба для мощности и эффективности зарядки. Изящный дизайн и толщина 12.8 мм позволяют спокойно принимать звонки, писать сообщения или делать фото одной рукой.

Универсальная встроенная складная подставка удерживает устройство в вертикальном положении, сохраняя удобный угол обзора. Сверхпрочный магнит обеспечивает идеальное выравнивание, эффективную зарядку и высокую безопасность.