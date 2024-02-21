Что подарить мужчине на 23 февраля?

23 февраля – отличный повод напомнить родным и близким мужчинам о том, какое важное место они занимают в вашей жизни. Причем сделать это искренне и вдумчиво, чтобы не отмахиваться от праздника банальными мелочами вроде пресловутых носков и гелей для душа. Вот подборка вещей, которые пригодятся мужчинам и могут стать незабываемым подарком на «мужской» праздник.
Для того, кто любит музыку и стиль
Беспроводные наушники уже давно прочно заняли место в нашей жизни, но теперь они превращаются ещё и в стильный аксессуар. Новые наушники с открытым типом дизайна HUAWEI FreeClip сделаны в виде серёжек-кафф и отличаются необычной эргономичной формой. Они идеально подойдут для тех мужчин, которые уделяют внимание своему образу и ценят не только качество звука, но и оригинальный внешний вид.
Наушники отлично подойдут для путешественников: комфортная форма позволяет ушам «дышать», функции управления с помощью умных жестов облегчают использование, а защита от пота и влаги гарантирует надежность даже во время долгих походов или интенсивных тренировок.
При этом HUAWEI FreeClip крайне удобны в коммуникации: они обеспечивают качественный звук, но при этом не блокируют пользователя от окружающего мира.
Зарядный чехол для наушников тоже отличается уникальным дизайном: он сделан в форме ракушки, которую приятно и удобно держать в руке.
Для того, кто работает в путешествиях
Мощный, легкий и тонкий ноутбук станет отличным подарком для мужчины, который много времени проводит в командировках или любит путешествовать. Именно этим качествам отвечает TECNO MEGABOOK T1 14”: его отличает металлический корпус, лаконичный дизайн и простота использования в играх и работе. Кроме того, он достаточно тонкий, чтобы поместиться в любой рюкзак и настолько легкий, что его можно весь день носить в одной руке.
Все остальные характеристики тоже говорят в пользу ноутбука TECNO MEGABOOK T1 14”: яркий (но при этом комфортный для зрения) дисплей, эффективное охлаждение и большой объем аккумулятора (может работать без зарядки до 18,5 часов). А блок питания достаточно компактный, чтобы его можно было носить даже в кармане.
Мощный процессор поможет эффективно справляться с базовым и самым важным спектром задач: работать в документах и графических запускать нетребовательные игры и смотреть видеоконтент, а также пригодится для многих других сценариев.
Для того, кто берет ремонт в свои руки
Хотите порадовать своего мужчину полезным и практичным подарком, который он точно оценит? Подарите незаменимый инструмент – аккумуляторный ударный шуруповерт Greenworks GD24DD60, который будет полезен как для домашнего мастера на все руки, так и для профессионала.
Шуруповерт выполняет три функции — сверление с ударом, сверление без удара и работа с шурупами. У инструмента имеются 2 скорости с функцией реверса. Первая скорость предполагает обороты от 0 до 450 оборотов в минуту, что хорошо подходит для работы с крепежными элементами. Вторая скорость позволяет регулировать обороты от 0 до 1700 в минуту и оптимально подходит для режима сверления.
Максимальное значение крутящего момента составляет 60 Нм, что позволяет справиться с любой задачей. Для удобства и комфортной работы при плохом освещении на корпусе шуруповерта предусмотрена подсветка рабочей зоны LED фонарем.
Важный бонус для тех, кто уже покупал инструменты бренда: шуруповерт работает от аккумулятора 24V, который совместим со всеми устройствами линейки Greenworks 24V.
Для того, кто видит красоту в каждом моменте
Смартфон с мощным процессором, большим объемом памяти и отличной камерой – подходящий подарок для тех, кто засматривается на современные гаджеты и интересуется мобильной фотосъёмкой. Например, realme C67 — старшая модель начальной ценовой категории бренда с лучшей в сегменте камерой, которая стала главной особенностью смартфона.
108-мегапиксельная камера с 3Х внутрисенсорным зумом – одна из лучших в данном ценовом сегменте. Фотографии, сделанные с ее помощью, получаются непревзойденно четкими и яркими, а зум значительно превосходит цифровые аналоги: он не интерполирует изображение, а использует 12 миллионов пикселей в центре матрицы, чтобы сделать снимок без потери качества.
Смартфон оснащен производительным процессором Snapdragon 685, емким накопителем до 256 ГБ и динамической оперативной памятью до 8+8 ГБ. Кроме того, впервые для С-серии в realme C67 используются стерединамики для лучшего качества звука, защита от брызг по стандарту IP54 и обновленная мини-капсула – всё это выведет пользовательский опыт на абсолютно новый уровень. Ещё одна приятная особенность нового realme C67 – бесшовный дизайн, в котором теперь нет пластиковой вставки между экраном и корпусом.
Для ценителя игр и кино
Телевизор с непревзойденным качеством изображения – прекрасный подарок для мужчины, который любит погружаться в происходящее на экране. На эту роль идеально подойдет QD-Mini LED 4K-телевизор C755 – новый телевизор от ведущего производителя бытовой техники TCL.
TCL C755 может похвастаться впечатляющим набором функций: прежде всего это яркий глянцевый экран и исключительная контрастность, благодаря чему зритель сможет в мельчайших деталях видеть объекты на экране даже в сценах с солнечным светом или, наоборот, в слишком темных сценах. Геймеры оценят плавность и высокую частоту обновления экрана, что позволяет получить превосходство в динамичных играх: к тому же телевизор оптимизирует игровую производительность, улучшая отзывчивость в играх и делая их более захватывающими.
Используя технологию квантовых точек, телевизор отображает более 1 миллиарда оттенков ярких и точных цветов. Производители не забыли и про звук: вTCL C755 удалось добиться кинематографичного объемного звучания.
Для того, кто оценит подарок-впечатление
Отличный вариант отпраздновать 23 февраля вместе с любимым мужчиной – посетить иммерсивный спектакль «Гример», который вот уже два года идет в самом центре Москвы при поддержке корпорации «Синергия».
В усадьбе Салтыковых-Чертковых разворачиваются два захватывающих сюжета, один — легенда о любви талантливого художника и крепостной актрисы, второй — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица его создателей.
Билеты на спектакль «Гример» — это не просто интеллектуальный подарок, но и повод для свидания в этот особенный день.
Для того, кто хочет устроить дома кинотеатр
Тому, кто любит посмотреть кино дома в компании друзей и близких или, наоборот, сосредоточиться исключительно на фильме, не отвлекаясь на окружение, прожить все чувства и эмоции героев, можно подарить специальную аудиосистему для улучшения качества звука. Саундбар Samsung HW-Q800C/RU поможет создать дома кинотеатральное звучание и бесподобно передаст как атмосферу тихой драмы, так и динамичный звук блокбастера.
Мощный 8" сабвуфер не подкачает в самых эпичных моментах. HW-Q800C/RU – саундбар в конфигурации 5.1.2 канала и поддержкой всех самых современных форматов многоканального звука и даже музыки в формате Dolby Atmos. Еще более впечатляющего звучания можно будет добиться в режиме Q-Symphony в паре с телевизором Samsung.
Для того, кто хочет полюбить уборку
Беспроводной пылесос с премиальным дизайном – отличный гаджет для тех, кому надоела обычная рутинная уборка (в общем, для любого мужчины). Пылесос Dreame Z10 Station с функцией автоматического опустошения предлагает альтернативный подход к уборке в доме и меняет привычное представление о чистоте. Он оснащен эффективной многоуровневой системой фильтрации, которая обеспечивает отфильтровывание и сбор частиц пыли.
Кроме того, пылесос комплектуется вместительным мешком емкостью 2,5 л для хранения мусора. Многофункциональная щетка и электрическая мини-щетка оснащены усовершенствованной технологией синей подсветки, позволяющей легко обнаруживать даже мельчайшие частицы пыли в углах, глубине полок и других затемненных пространствах.
Высокая мощность всасывания, три основные щетки и комбинированная насадка превращают пылесос в помощника на случай самых разных сценариев уборки: этои стандартная чистка ковров и прочих напольных покрытий, и чистка обивки мебели (вместе с налипшей к ней шерсти домашних животных), и уборка всех плоских поверхностей (в том числе нестандартных – вертикальных, узких, труднодоступных и так далее).
Для того, кто разбирается в чае
Чайник с многоуровневой подсветкой VITEK VT-1163 – это не только функциональный прибор, но и стильный элемент интерьера. Семь режимов (для каждого — определенная подсветка, от 40 до 100 °C) помогут выбрать оптимальную температуру для заваривания черного, зеленого, белого, цветочного чая или растворимого кофе.
Объём чайника – 1,7 л, корпус сделан из высококачественного термостойкого стекла, декорированного стальными элементами – такой точно станет украшением кухни. К тому же даже сам процесс нагревания воды выглядит эффектно: внутренняя подсветка корпуса меняет свой цвет в зависимости от ее температуры.
Для того, кто использует смартфон на полную
Для любого путешественника одним из самых полезных подарков на 23 февраля может стать портативный магнитный аккумулятор. Ведь именно он позволит оставаться всегда на связи, а заодно не задумываться о превышении веса ручной клади. Благодаря компактным размерам, он не займет много места в сумке или рюкзаке и всегда будет под рукой.
Внешний аккумулятор Anker Powercore Mag-Go 5000 мАч для iPhone 15/14/13/12 серии (A1611) – размером с небольшой бумажник (10×7см) и весит всего 142 грамма. Технология Mini Cell от Anker дает возможность уменьшить размер без ущерба для мощности и эффективности зарядки. Изящный дизайн и толщина 12.8 мм позволяют спокойно принимать звонки, писать сообщения или делать фото одной рукой.
Универсальная встроенная складная подставка удерживает устройство в вертикальном положении, сохраняя удобный угол обзора. Сверхпрочный магнит обеспечивает идеальное выравнивание, эффективную зарядку и высокую безопасность.
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