Дайджест автомобильных новостей

Автомобиль с доставкой на дом, кросс-купе – как арт-объект, новая линейка масла и другое.

Презентация Jetour X70 Plus

Новые лица бренда стали почетными гостями вечера и получили сертификаты о начале сотрудничества с брендом Jetour. Ими стали двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию, инфлюенсер и ведущая Евгения Медведева, а также актер и музыкант Станислав Ярушин.



Станислав Ярушин выступил в роли ведущего мероприятия, а Евгения Медведева разыграла среди гостей сертификат на посещение своего матер-класса по фигурному катанию, а также сувенир из собственной коллекции одежды.



В качестве амбассадоров бренда Евгения Медведева будет представлять молодежный кроссовер Jetour Dashing, а Станислав Ярушин станет владельцем нового семейного кроссовера Jetour X70 Plus.

Exeed и ярмарка современного искусства

В этом году бренд EXEED впервые стал автомобильным партнером 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая прошла в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» .



Наряду с работами молодых и именитых талантов полному погружению в арт-пространство способствовал EXEED – в коллаборации с одним из первооткрывателей аудиовизуального направления в России, Евгением Зором. Евгений подготовил завораживающий технологичный перформанс, созданный специально для Cosmoscow. В центре шоу был новый автомобиль — кросс-купе EXEED RX, представление погрузило зрителей в новую эру прогресса, где искусство и технологии объединяются, возводя автомобиль в статус арт-объекта.



Кроме этого, бренд EXEED продолжает поддерживать инициативы в сфере искусства и уже объявил о сотрудничестве с Музеем русского импрессионизма. Это сотрудничество носит просветительский характер: в течение года клиенты бренда смогут посещать выставки и мероприятия музея. Также в рамках партнерства запланирован запуск онлайн-проекта для широкой аудитории.

Москвич 6 встал на конвейер

Прошло меньше года с возобновления работы «Москвича», за это время завод наладил производство уже трёх моделей: кроссовера Москвич 3, электромобиля Москвич 3е и теперь запущен конвейер по первого седана марки – Москвич 6. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях. Полный список оборудования и цены будут анонсированы к началу продаж.

VOYAH и парусный спорт

Реклама

Бренд премиальных электромобилей VOYAH выступил главным автомобильным партнером финала сезона Чемпионата Бизнес-клубов по парусному спорту, который прошел в конце сентября 2023 года в яхт-клубе Галс (Московская область) при поддержке Всероссийской Федерации по парусному спорту и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Третий этап сезона собрал абсолютный рекорд по количеству участников – 25 команд, представляющих сборные ведущих деловых клубов.



Событие посетили более 180 человек, включая представителей крупного бизнеса и деловых сообществ, а также топ-менеджеров различных корпораций. Все это — увлеченные, энергичные и целеустремленные люди, которых объединяет любовь к спорту и величественным пейзажам, стремление к развитию и прогрессу, синонимом которых является VOYAH.

Запущено производство линейки масла Rolf Ultra

В Обнинске в технопарке UPEC запущено производство инновационной линейки масла Rolf Ultra. По информации производителя, уникальный состав линейки Rolf Ultra позволит маслу соперничать по качеству и физико-химическим показателям с продуктами мировых лидеров отрасли, которые покинули российский рынок: Castrol, Mobil, Shell и Total. Моторные масла Rolf Ultra соответствуют требованиям и имеют допуски от ведущих автопроизводителей, таких как Porsche, Mercedes-Benz, BMW, PSA Peugeot Citrоёn, Renault и многих других.



По словам технических специалистов бренда, новые и передовые технологиив составе линейки позволяют снизить показатели температуры застывания масел на GTL-основе до минимальных значений.



Кроме того, как заявляют специалисты Rolf, новая линейка устойчива к окислению при высоких температурах. Это позволяет обеспечивать защиту теплонагруженных моторов, а также силовых агрегатов, чья система охлаждения не справляется с отводом тепловой энергии из-за загрязненных радиаторов.

CHERY пришел в OZON

С недавних пор весь бензиновый модельный ряд автомобилей CHERY представлен на маркетплейсе OZON. На первом этапе доставка автомобиля на дом будет доступна жителям Московского региона, в дальнейшем география проекта будет расширяться.

Шины со скандинавским характеров: Gislaved

Шинный завод в Калуге продолжил выпуск продукции под брендом Gislaved на территории России. Шины Gislaved разрабатываются специально для суровых дорожных условий и известны своей надёжностью среди отечественных автолюбителей с начала 2000-х годов.



На текущей момент скандинавский бренд производится на современном заводе с соблюдением международных стандартов качества ISO.



В линейке компании представлены зимние шины диаметром от 14 до 19 дюймов для легковых и легкогрузовых автомобилей. Клиенты могут выбрать как шипованные, так и фрикционные модели.



Шины разработаны для сложных дорожных условий и отвечают высоким требованиям к безопасности.



При производстве зимних шин Gislaved используется резиновая смесь с особым составом, шипы облегченной конструкции и технология ассиметричного рисунка протектора. Это современное решение позволяет повысить управляемость автомобилей, оборудованных ABS и другими электронными помощниками, особенно на поворотах и при маневрах на скользкой дороге.