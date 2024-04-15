Дайджест: новинки техники

Рассказываем о том, что нового появилось в мире гаджетов и электронных устройств.

Новые смартфоны

Международная технологическая компания Infinix официально запустила в России мощную линейку смартфонов NOTE 40, в которую входят NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Ключевой особенностью новинок стала обновленная технология Универсальной Быстрой Зарядки 2.0, включающая в себя поддержку быстрой зарядки до 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку и чип контроля питания собственной разработки под названием Cheetah X1.



У смартфонов серии – качественные AMOLED дисплеи с частотой обновления 120 Гц и мощные 108-мегапиксельные камеры с возможностью использования трехкратного цифрового зума без потери качества изображения.



Так же некоторые версии моделей NOTE 40 и NOTE 40 Pro получили интерактивную кольцевую подсветку Active Halo, способную менять цвет в зависимости от происходящих на смартфоне событий. Продажи смартфонов уже стартовали.



Все смартфоны серии NOTE 40 получили 2 года поддержки обновлений Android и 3 года обновлений безопасности.

Новая «Алиса» – ответит на все

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Яндекс представил Алису нового поколения – на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником. Теперь Алиса умеет объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы. Новая Алиса доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. А для тех, кому нужна самая мощная нейросеть Яндекса для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция «Про».



До сих пор Алиса отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Сейчас она отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла её на сайте.

Телеобъектив и безрамочный экран

Компания OPPO объявила о старте продаж серии смартфонов OPPO Reno11 в России: модель Reno11 с телеобъективом с двукратным оптическим зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 47 мм, идеально подходящим для съемки портретных фото, и модель Reno11 F – тонкий и надежный смартфон с выдающимся безрамочным плоским экраном в своей ценовой категории.

Смартфоны серии Reno всегда выделялись за счет использования инновационных решений в области мобильной съемки. Новые модели не стали исключением: в них передовое программное обеспечение сочетается с качественными камерами, что обеспечивает высокий уровень портретной съемки при стоимости ниже 50 000 рублей.