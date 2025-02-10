Дайджест новостей компаний

Обновленные дилерские центры, новая коллекция и удачный старт продаж грузовых автомобилей.

JAC обновляет дилерскую сеть

Еще прошлым летом компания JAC утвердила новые архитектурные стандарты, касающиеся внешнего оформления дилерских центров, обновленной цветовой концепции и новых логотипов бренда. ​Эти стандарты разработаны для поддержки новой философии JAC. ​

В конце года новые стандарты были дополнены требованиями к оснащению и оформлению интерьеров, планировкам и светотехническим решениям зданий автосалонов JAC. Обновленные стандарты подразумевают также требования по размещению ключевых функциональных зон и рабочих мест сотрудников. Это обеспечивает создание более комфортной и эффективной рабочей среды.

Официальный дилер JAC в г. Петрозаводск ООО КМ-Драйв стал первым дилерским центром в СЗФО, соответствующим новой концепции оформления. А в Москве с начала года уже завершился процесс ребрендинга в двух ДЦ: ООО АМКапитал и ООО Автогермес-Запад. Обновленные элементы внешнего оформления выполнены в фирменном цвете JAC Intelligent Blue и полностью соответствуют новой концепции стильного и лаконичного внешнего вида. В компании уверены, что обновленные стандарты оформления и оснащения подарят клиентам JAC ещё более приятные впечатления от посещения дилерского центра и создадут благоприятную атмосферу для сотрудников.

Мерч о главном футбольном турнире страны

Запуск коллекции приурочен к традиционной межсезонной паузе в российском футболе. Главным элементом всей концепции стал кубик. Как сообщают авторы коллекции: его шесть граней, двенадцать ребер и восемь вершин позволяют по новому взглянуть на FONBET КУБок России, открыть новые грани игры и найти свой путь к Суперфиналу. В капсулу вошли свитшоты в двух цветовых оттенках – полынь и какао.

Садовая техника и футбол

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Greenworks стал официальным спонсором «Динамо» в июле, и техника компании уже активно используется на базе клуба в Новогорске и домашнем стадионе бело-голубых в Петровском парке для ухода за газоном, который по праву считается одним из лучших в Российской Премьер-лиге.

В уходе за футбольными полями задействован широкий спектр инновационных инструментов, прежде всего профессиональная аккумуляторная техника платформы Greenworks Commercial 82V (трактора, газонокосилки, триммеры, воздуходувы), позволяющая поддерживать идеальное состояние газона на протяжении года.

Партнёрство «Динамо» и Greenworks демонстрирует общий взгляд бренда и клуба на современный мир, в котором на первый план выходят инновации, экологичность и стремление быть первыми, а также важность применения передовых технологий на пути к новым спортивным достижениям.

Старт FORLAND в России: в компании подвели итоги 2024 года

По данным аналитического агентства «Автостат», сегменты, в которых представлены автомобили FORLAND, в 2024 году продемонстрировали значительный рост. Рынок транспортных средств на базе шасси 3.5 тонны увеличился на 29%, сегмент автомобилей на базе шасси 6-10 тонн – на 12%, а на базе шасси от 10 до 18 тонн — на 52% по сравнению с показателями 2023-го.



Большая потребность в мало- и среднетоннажных грузовиках связана с дефицитом техники, вызванным уходом с рынка европейских и японских производителей, а также перетеканием спроса из сегмента крупнотоннажной техники.

Cordiant представляет новые летние шины Run Tour

В летнем сезоне 2025 года Кордиант выпустит на российский рынок новую модель шин для легковых автомобилей и кроссоверов — Cordiant Run Tour.

При разработке новинки особое внимание уделялось топливной экономичности, надежности и комфорту. Шина создана специально для российских условий эксплуатации с применением передовых технологий.

Ключевые особенности Cordiant Run Tour:

Топливная экономичность. Благодаря новой резиновой смеси снижено сопротивление качению, что позволяет снизить расход топлива на 0,45 литра на 100 км.

Повышенная надежность. Усиленный корд ST, усиленный протектор и боковины обеспечивают дополнительную защиту от проколов.

На старте продаж весной 2025 года шина будет доступна в вариантах от 13 до 17 дюймов.

Cordiant Run Tour сочетает в себе сбалансированные характеристики, обеспечивая безопасность и долговечность при эксплуатации как в городе, так и на трассе.