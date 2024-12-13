Дайджест: новости автомобильного рынка

Юбилей компании, испытания моторных масел, модернизация завода и другое.

Юбилей JAC

На мероприятии, которое было приурочено к 60-летнему юбилею компании JAC, представители бренда поделились планами на следующий год. К примеру, рассказали о том, что компания проводит исследование рынка для принятия решения о запуске городского электрокара E30X.



Из новинок, которые точно появятся в России в 2025 – бюджетный кроссовер JS2 Pro, дизельная версия пикапа Т9, внедорожник JS9 и минивен RF8, причем некоторые комплектации будут производиться в нашей стране. Кроме того, на мероприятии можно было узнать про новый логотип бренда (в виде лотоса), услышать про открытие новых дилерских центров и внедрение единых архитектурных стандартов для максимального комфорта клиентов. И это, конечно, далеко не все планы на год от JAC!

Масла Rolf Ultra выдержали экстремальные морозы

В преддверии холодов моторные масла Rolf Ultra прошли независимые тесты в криокамере, которая имитировала морозы до -50⁰С.

В испытаниях участвовали как моторные масла Rolf Ultra (вязкости 0W-30 и 5W-40), так и продукты других зарубежных брендов (официально представленные в России и ввезённые по параллельному импорту).

По итогам тестов, экспертная комиссия заключила, что масла Rolf Ultra спецификаций 0W-30 и 5W-40 выдержали испытание экстремальным холодом и сохранили текучесть даже в условиях крайне низких температур. Масло 0W-30 показало себя на одном уровне с продуктами ведущих мировых брендов, тогда как Rolf Ultra 5W-40 было признано абсолютным лидером своей категории вязкости.

Бренд Gislaved стал партнером Чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Премиальный шинный бренд Gislaved был в 2023 году передан (в рамках покупки российских активов немецкого производителя шин Continental AG) в управление шинного кластера Кордиант – одного из крупнейших производителей шин в РФ с пятью производственными площадками, среди которых — заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле, а также предприятия, выкупленные у иностранных собственников: бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас — заводы Gislaved). Общая производственная мощность холдинга «Кордиант» — до 15 млн шин в год.

Продажи новых моделей в «Автодоме»

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В декабре этого года в салонах «Автодома» стартуют продажи моделей LYNK & CO 08 и LYNK & CO Z10. Что особенного получит покупатель? Из хороших новостей: программное обеспечение Flyme Auto будет полностью русифицированным, и программные обновления будут приходить до окончания жизненного цикла продукта.



Также благодаря поддержке Flyme Link и совместимостью со смартфонами MEIZU на базе Flyme AIOS автолюбитель будет всегда подключен к интернету и сможет пользоваться максимальной интеграцией мобильных приложений в систему управления автомобилем. И наконец, покупатели смогут рассчитывать на официальную гарантию, которая распространяется на 5 лет или пробег в 100 000 километров.

Завод смазочных материалов Teboil в Торжке завершил масштабную модернизацию

Предприятие, построенное в 2012 году, приведено в соответствие с современными нормами и стандартами в индустрии. Инвестиционный проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Тверской области.

Реконструкция позволила почти вдвое увеличить производственную мощность завода – до 240 тыс. тонн высокотехнологичных смазочных материалов в год. Более чем в полтора раза повысилась вместимость складских помещений готовой продукции. Также модернизирован склад упаковочных материалов, в том числе установлена современная система хранения этикеток с возможностью поддержания необходимых параметров микроклимата.

Завод расширил и ассортимент выпускаемой продукции. Установлена дополнительная линия средней фасовки, а также отдельная линия фасовки оригинальных масел под брендами производителей оборудования и техники.

В России стартуют розничные продажи LADA Aura

АвтоВАЗ, ведущий российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, объявил о старте розничных продаж бизнес-седанов LADA Aura. Автомобили начали поступать в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам уже осуществляются с середины ноября 2024 года. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) LADA Aura – от 2 599 000 рублей.

С начала декабря LADA Aura начинают поступать в другие регионы России. Дата появления автомобилей в дилерских центрах регионов зависит от их удаленности и сроков доставки. АвтоВАЗ подчеркивает, что с 30 ноября 2024 года заказать бизнес-седан Aura можно будет в любом официальном дилерском центре LADA.

В течение декабря 2024 года АвтоВАЗ по плану нарастит выпуск LADA Aura – во второй половине месяца производство составит до 76 автомобилей в день. Это обеспечит ритмичное наполнение дилерской сети новыми бизнес-седанами, а также соблюдение сроков поставок в рамках государственных и корпоративных заказов.

LADA Aura – автомобиль, разработанный с акцентом на дополнительный комфорт пассажиров второго ряда сидений, которым предоставлены дополнительные 25 см пространства в зоне ног. Все Aura оснащаются двигателем 1,8 EVO мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Для LADA Aura доступны 3 цвета кузова — черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Новые модели BESTUNE

В Москве состоялась премьера сразу двух новых моделей BESTUNE – лифтбека B70 и кроссовера T90. Оба автомобиля стали важной частью продуктовой линейки бренда на российском рынке, наглядно демонстрируя направление будущего развития.

Ма Гуйчао, Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа, отметил важность мероприятия: «Премьера нового BESTUNE B70 и BESTUNE T90 в России – это долгожданное и очень важное событие для нас. Данные модели в полной мере отражают философию и новую концепцию марки „Окно в мир“: благодаря своим инновационным технологиям, дизайну, системам безопасности и комфорту В70 и Т90 устанавливают высокие стандарты качества и открывают новые возможности для бренда на важном для нас российском рынке. Я уверен, что наши клиенты по достоинству оценят преимущества наших сегодняшних новинок».