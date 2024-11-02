Дайджест: новости авторынка

. Самые интересные события, которые случились этой осенью.

Презентация Oting Palasso для российского рынка

Первая в России модель пикапа с жестким верхом, которая сочетает комфорт и практичность. Как сказал про новый автомобиль глава филиала Sinomach Auto в России Цзи Цзыюань: «Основанный на платформе Nissan Navara, Palasso гарантирует японскую надежность и внедорожные характеристики».

Благодаря своей практичности OTING Palasso стал полноправным участником выставки для охотников и рыболовов. Автомобиль оснащается двухлитровым бензиновым двигателем Mitsubishi 4K31, мощностью в 218 лошадиных сил и 360 Нм. Мощный полноприводный внедорожник радует небольшим расходом топлива: на 100 км всего 8,7 литров по циклу WLTC.



Багажник с рекордным объемом 2150 литров закрывает большинство потребностей при перевозке грузов разных габаритов: от повседневных вещей до строительных материалов.

Дилеры LADA начинают продажи Vesta в обновленных комплектациях

Vesta в обновленных комплектациях снова оснащены системой курсовой устойчивости ESC и другими опциями безопасности и комфорта.

ESC (electronic stability control) вернулась на LADA Vesta благодаря локализации в РФ. Система входит в состав базового оснащения LADA Vesta, повышает комфорт и безопасность, и позволяет наиболее полно реализовать потенциал автомобиля, особенно в сложных дорожных и погодных условиях.

В широкий перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом AUTO. Кроме того, впервые на автомобилях LADA появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Сервис по выбору шин

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Сервис на сайте Gislaved упростил процесс выбора шин к этой зиме. Просто введите марку, модель и год выпуска автомобиля, и система предложит вам оптимальные варианты, соответствующие вашим требованиям. А также в описание модели можно выбрать ближайший дилерский центр. Для зимних дорог предлагается достойный преемник немецкого качества: Gislaved Nord Frost 200 и Gislaved Soft Frost 200.

Модели марки BESTUNE

Среди них – лифтбек B70, а также кроссоверы T55 и T77 предлагают различные вспомогательные системы, которые делают управление автомобилем простым и безопасным вне зависимости от погодных условий. Сцепление с дорогой становится хуже во время дождя, в результате чего заметно увеличивается тормозной путь, появляется риск возникновения аквапланирования и заноса при прохождении резких поворотов.



В автомобилях BESTUNE антиблокировочная система работает в паре с системой электронного распределения тормозного усилия. Данный ассистент, используя датчики антиблокировочной системы, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Система электронного распределения тормозного усилия помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте, а также на смешанном или неоднородном покрытии.

Премиальный электромобиль AVATR

CHANGAN MOTORS представил этой осенью премиальный электромобиль AVATR. AVATR 11 предлагается с двумя видами силовых установок. Базовая версия оснащается одним электромотором на задней оси, развивающим 313 л. с. мощности и 370 Нм максимального крутящего момента, а также тяговым аккумулятором емкостью 90 кВт ч. Топовое исполнение Long Range дополнительно получает второй двигатель на передней оси. Суммарное тяговое усилие AVATR 11 Long Range c двухмоторной силовой установкой составляет 650 Нм. Благодаря аккумуляторному блоку на 116 кВт ч эта версия премиального электрокара способна преодолеть 730 км на одном заряде.