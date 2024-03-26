Автомобильный дайджест: новости и события

Рассказываем, что важного происходило в автомобильном мире последнее время.

CHERY – 18 лет на российском рынке

В последний день февраля автомобильная компания CHERY отметила своё 18-летнее беспрерывное присутствие в России и презентовала обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO.

За время присутствия на российском рынке марка CHERY обрела более 500 000 семей, которые сделали выбор в пользу автомобиля бренда, и сформировала самую крупную дилерскую сеть среди иностранных производителей.

Знаменательную дату решили отметить ещё одним важным событием: марка CHERY представила обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO, которой завершается один из этапов по технологическому оснащению модельного ряда бренда в России. Теперь в каждом автомобиле CHERY на российском рынке есть: сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка. Обновленный кроссовер представлен в пяти комплектациях.

«Автомобиль серии «TIGGO 4» начал свою историю в России с февраля 2019 года. За это время его выбрали более 78 000 россиянин. Его выбирают молодые люди за яркий внешний вид и технологичные возможности, а также представители старшего поколения за надежность и комфорт. Обновленный кроссовер TIGGO 4 PRO 18 years edition доступен для приобретения в салонах официальных дилеров марки с 1 марта. Его технологическое оснащение соответствует автомобилям среднеразмерных и полноразмерных сегментов», – прокомментировал директор бренда CHERY в России Сергей Садовенко.

XII Фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»

Ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» в двенадцатый раз состоялся в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области.

В нем приняли участие восемь пилотов на шести единицах разной техники, среди которых были как серийные, так и специально подготовленные автомобили. Зафиксированные данные будут переданы в Российскую автомобильную федерацию (РАФ) для рассмотрения на Совете по спорту и последующего утверждения новых национальных рекордов.

Все заезды проводились на природном льду по специально подготовленной и омологированной Российской автомобильной федерацией (РАФ) дорожке длиной 14-15 км, рассчитанной на среднюю скорость 300 км/ч.

Помимо скоростных заездов, в рамках фестиваля снова проводилось ресурсное испытание, целью которого было протестировать, сколько километров сможет преодолеть электромобиль без возможности дополнительной зарядки в суровых зимних условиях.

Главным событием фестиваля стала премьера нового электрического спортпрототипа Сарма 2 Evolute. Это уникальный проект, в создании которого принимали участие ведущие российские конструкторы.

В заезде на 1 километр с хода за рулем болида Cарма 2 Evolute выступила Анастасия Нифонтова – известная российская авто и мотогонщица, мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту, кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту. А также, в заезде на 1 км с места за рулем Сармы 2 Evolute выступал один из создателей прототипа — Станислав Лыжин.

В гонке с ходу на дистанцию в 1 км, Сарма 2 Evolute продемонстрировал максимальную среднюю скорость 186,248 км/ч, что выше чем существующий рекорд 1977 года в классе А VIII 2 (специально подготовленные электромобили массой от 500 до 1000 кг), который держался 47 лет и составлял 161,700 км/ч.

Главный организатор фестиваля Андрей Леонтьев: «Наш фестиваль — это не только двенадцать лет новых национальных рекордов скорости, это были двенадцать лет взаимовыгодного партнерства с ведущими, в том числе, международными брендами. <...> Мы очень гордимся, что наш фестиваль стал местом рождения новой звезды – Сарма 2 Evolute. Уникальный в своем роде проект, который, я уверен, внесет значимый вклад в развитие серийных импортозамещающих технологий для электромобилей».

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Новый BAIC X75 официально представлен в России

В начале марта состоялась презентация нового флагманского кроссовера BAIC X75. Высокотехнологичный, вместительный семейный автомобиль создан с большим вниманием к деталям и заботой о будущих владельцах.

Дизайн харизматичного BAIC X75 вдохновлен красотой и величием современного мегаполиса и сочетает в себе классические решения с новационнными и ультрасовременными элементами.

«Флагман – это автомобиль, впитавший ценности и лучшие достижения компании. Бренд BAIC опирается на внушительное наследие и огромный опыт в разработке и производстве автомобилей. Надежность, безопасность, забота – именно на эти ценности ориентировались создатели семейного кроссовера BAIC X75», – рассказал Михаил Семенихин, генеральный директор ООО «БАИК Рус».

BAIC X75 является одним из самых крупных автомобилей сегмента среднеразмерных кроссоверов, его длина, ширина и высота – 4745, 1892 и 1715 мм соответственно, а колесная база составляет 2800 мм. Просторный салон кроссовера был разработан для поездок большой семьи и с комфортом для всех пассажиров: на задний ряд выведены воздуховоды, спинки сидений регулируются по углу наклона, а в задний подлокотник

может быть интегрирован пульт управления мультимедиа системой и функционалом кресел.

За уют в интерьере отвечает технологичная центральная консоль, обеспечивающая понятное и удобное взаимодействие с автомобилем.

В России кроссовер будет предлагаться в четырех комплектациях, причем уже в базовой комплектации новый BAIC X75 получил такие важные для российского климата опции как подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя и дистанционный запуск двигателя.

Продажи кроссовера в России стартуют в марте 2024 года, стоимость автомобиля не будет превышать 3 000 000 рублей в базовой комплектации.

Автобренд SWM начал работу в России

В Москве состоялась презентация автомобилей и мотоциклов SWM, посвященная выходу бренда на российский рынок. Бренд появился в Милане (Италия) в 1971 году, а десять лет назад его приобрела китайская корпорация Shineray Group Co Ltd. Помимо производственной базы в Чунцине компания имеет два зарубежных предприятия по производству автомобилей – во Вьетнаме и в Италии.

Автомобили SWM – это передовые технологии автомобилестроения и эстетика итальянского дизайна. Сегодня линейка бренда включает модели в сегменте классических бензиновых кроссоверов.

На конференции Shineray Group Co Ltd. сообщила, что среднеразмерные кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro можно будет приобрести у официального дистрибьютора автомобилей бренда SWM в России – ООО «Восток Ветер Рус». Стоимость модели G01 в базовой комплектации начинается от 2 178 220 рублей.

Корпорация рассматривает российский рынок как один из наиболее приоритетных – поэтому в прошлом году было подписано соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки SWM на заводе «Автотор» в Калининградской области.

«Высочайшие технологические компетенции Shineray Group Co Ltd. в сочетании с передовыми практиками управления производством на предприятиях ООО «Автотор» несомненно будут способствовать успешному старту и дальнейшему укреплению позиций бренда SWM на российском рынке», — прокомментировал Се Юн, заместитель председателя компании Shineray Group Co Ltd.

Представленный на презентации кроссовер SWM G05 Pro появится в автосалонах дилеров в модификациях на пять и семь мест. Большой и хорошо оснащенный кроссовер с комфортным салоном, интересным дизайном, ориентирован на молодую аудиторию и семьи с детьми, выбирающими лучшее предложение в формате «цена – качество».

В конце лета в продаже появится новая модель — SWM G03.