Для себя и для дома: новые девайсы на рынке техники

Рассказываем про идеальный дуэт гаджетов для тех, кто ценит инновации, стильные новинки и комфорт.

Новинки на рынке складных смартфонов

Складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта

На днях прошла презентация новых моделей Samsung: любители техники во всем мире смогли увидеть новинки – Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6. Выяснилось, что это не просто смартфоны, а настоящие трансформеры, которые сочетают в себе компактность и функциональность (и как бонус: вызывают чувство ностальгии по 2000-м). Флагманские складные устройства отличаются своей производительностью и техническими характеристиками, делая работу с гибкими экранами более функциональной.

Устройства уже доступны во всех цветах и конфигурациях: в МТС как раз объявили о старте предзаказа на первые складные смартфоны и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля, а с 24 июля новинки можно будет приобрести онлайн или в розничных магазинах МТС (кстати, покупатели получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки).

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Робот-пылесос со станцией самоочистки

Робот-пылесос Polaris PVCRDC 0101 Wi-Fi IQ Home Panorama Extra

Беспроводные вертикальные моющие пылесосы – отличное решение для более тщательной уборки помещения. Пылесосить, мыть пол, чистить мягкую мебель – далеко не все, что умеют делать современные модели. Для выполнения максимального количества задач подойдет пылесос Polaris PVCW 8090. Он оснащен тремя баками: один для чистой воды – он нужен, когда понадобится провести влажную уборку. Второй бак для грязной воды – в нем скапливается вся грязь и пыль с поверхностей. Третий – служит для очистки валиков и трубки от щетки к баку для грязной воды.

Съемная моторная часть, дополнительные трубы, электрощетки и большое количество насадок позволяют подстраивать пылесос по форме и размеру под каждую конкретную задачу. Например, у пылесоса Polaris PVCW 8090 можно соединить моторную часть с отдельным пыленакопителем и насадку-щетку для животных, и получится компактный пылесос для грумминга.

А ещё гаджет снабжен станцией самоочистки – это «парковка» пылесоса, где он не только заряжается, но и чистится.