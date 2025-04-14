Дом, милый дом: как техника делает быт легким и стильным

Нас тянет в путь — к морю, в горы, в любимые города. Мы ловим закаты в разных часовых поясах, фотографируем завтрак на балконе отеля и скупаем милые сувениры. Но в каждой поездке есть то, что неизменно вызывает улыбку — возвращение домой. Особенно здорово, если там ждут умные помощники, которые возьмут на себя часть бытовых забот.

Хорошая современная техника важна как для домоседов, так и для заядлых путешественников. Ведь это не просто набор функций, а настоящий ключ к комфорту и гармонии – особенно для тех, кто ценит каждую минуту, проведенную в родных стенах. Возьмём, например, кухню — сердце любого дома. Какой неотъемлемый атрибут есть на любой кухне? Верно, холодильник. Между прочим, некоторые модели умеют гораздо больше, чем просто хранить продукты — таков умный многодверный холодильник Hisense RQ760N4IF1.

Его 21-дюймовый сенсорный экран – это настоящий центр управления. Забудьте о стикерах на дверце! Теперь все заметки для домашних, списки покупок и даже рецепты (а их в предустановленной коллекции целых 151!) — прямо перед глазами. А вместо банальных магнитов — личная мультимедийная галерея, которую легко вывести на экран со смартфона или планшета: от семейных фото до мемов с котиками. Управлять холодильником можно не только через дисплей, но и дистанционно — с мобильных устройств при помощи Wi-Fi и приложения ConnectLife

Но самое главное – этот холодильник умеет «думать»! Он анализирует ваши привычки (да-да, и ночные перекусы тоже!) и адаптирует свои настройки для максимальной эффективности. А еще следит за сроком годности продуктов (при условии, что вы проведете инвентаризацию в приложении) и отправляет уведомления о молоке «в зоне риска» на смартфон, так что никаких неприятных сюрпризов не будет.

С общим полезным объемом в 544 литра в холодильнике поместится все, что нужно для комфортной жизни. Встроенный генератор льда всегда обеспечит кубики или ледяную крошку для освежающего коктейля. А благодаря трем независимым зонам охлаждения (одна из которых трансформируется из холодильника в морозильную камеру и обратно) и антибактериальному уплотнению можно не переживать за сохранность продуктов.

Холодильник Hisense RQ760N4IF1

Ещё один постоянный житель почти любой кухни — микроволновая печь. У Hisense есть стильная и вместительная модель H23MOBS5H4, которая, кстати, отлично будет сочетаться в интерьере с тем самым многодверным холодильником).

О сложных настройках можно забыть: 10 уровней мощности и 8 автоматических программ (от пиццы до овощей) позволят приготовить любимые блюда одним нажатием кнопки. А функция размораживания сохранит все полезные свойства продуктов.

И, конечно, безопасность превыше всего! Блокировка от детей — must-have для семей с маленькими исследователями. А благодаря керамическому покрытию и закаленному стеклу премиум-класса микроволновая печь прослужит долгие годы.

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Микроволновая печь Hisense H23MOBS5H4

После долгого путешествия с перелётом хочется только одного — принять душ и переодеться во все чистое. Тут на помощь приходят стиральная и сушильная машины Hisense — идеальный дуэт для тех, кто ценит свое время и комфорт.

Стиральная машина WF7S1247BW с максимальной загрузкой 12 кг – настоящая находка для больших семей. Забудьте о бесконечных циклах стирки! Загрузите вещи, и умная машина сама определит нужное количество моющего средства (одной заправки, кстати, хватает на целый месяц).

А еще она умеет «общаться» с сушильной машиной! Через приложение ConnectLife стиральная машина передает информацию о цикле стирки, чтобы сушильная машина заранее «подготовилась» и выбрала оптимальный режим. Никаких лишних движений — просто переложите белье из одной машины в другую и наслаждайтесь результатом.

Стиральная и сушильная машины Hisense серии 7S

Сушильная машина DH7S107BW с тепловым насосом Heat Pump — это не только бережная сушка, но и экономия электроэнергии, всё по заветам экологичных хозяек. А с помощью технологии AI Super Dry, машина сама подберет нужную программу и температуру, так что можно не переживать за любимые вещи.

Нужно освежить одежду после долгого хранения в чемодане? Функция подачи пара Power Steam справится с этой задачей за считанные минуты. А если у вас есть кот, то внутренняя подсветка барабана в сушке точно придётся ему по душе. И, конечно, не забываем про ночной режим с пониженным уровнем шума — ваш здоровый сон скажет вам «спасибо».

На сайте Hisense можно найти множество других примеров стильной бытовой техники, которая гармонично впишется в интерьер и поможет превратить дом в тихую гавань, где всё работает без перебоев, где техника не требует сложных инструкций и просто делает то, что нужно: стирает, сушит, готовит и хранит. Дом, где после долгой дороги вас встречают свежее белье, прохладные напитки и теплые блюда. Где можно почти не думать о быте — потому что он уже продуман за вас.