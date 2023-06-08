Домашний комфорт и стиль в одном флаконе: выгодное предложение от Dreame

В современном мире не место рутине — ведь так важно оставить время по-настоящему важным вещам. Dreame понимает это и берет на себя решение бытовых вопросов — точнее, делает так, что вы сможете делегировать их надежным помощникам. С 6 июня стартует акция от бренда, где высокотехнологичная техника доступна в комплекте за 89 990 рублей — в него войдут флагманский мощный робот-пылесос Dreame L10s Ultra и высокоскоростной фен Dreame Hair Artist.

Робот-пылесос Dreame L10s Ultra

Одна из продуктовых линеек компании Dreame – роботы-пылесосы, флагманом которой стал Dreame L10s Ultra. Он оснащен лучшими передовыми технологиями для комфортной эксплуатации и легкого обслуживания. Мощность всасывания модели — рекордные для рынка 5300 Па, поэтому она легко уберет с пола пыль, шерсть и другой мусор.

Dreame L10S Ultra буквально полирует пол, силиконовым валиком бережно соскребая прилипшую грязь, очищает поверхность ковров и при этом не забивается волосами, что сильно упрощает обслуживание. Робот оснащен датчиком определения ковровых покрытий: при заезде на них он приподнимает салфетки и увеличивает мощность всасывания. Инженеры Dreame также оснастили пылесос системой распознавания предметов на полу (камера + датчики), к которой можно подключиться через смартфон в приложении Dreame Home.

При уборке Dreame L10s Ultra намерен преодолеть все препятствия – ему удается забраться на пороги высотой до 20 мм! Пылесос автоматически зонирует территорию на комнаты и составляет 3D-карту пространства.

Время, маршрут, ключевые и запретные зоны пользователи могут настраивать под себя — в приложении Dreame. Благодаря большому резервуару для воды (2,5 л) пылесос с легкостью справляется с уборкой на площади до 200 квадратных метров! Он может непрерывно наводить чистоту на протяжении 210 минут (3,5 часа). С завершением уборки робот тоже справится сам: вернется на станцию самоочистки, прополощет салфетки с добавлением моющего средства, автомотически высушит их и очистит мешок.

Робот-пылесос Dreame L10s Ultra

Фен Dreame Hair Artist

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Еще одно продуктовое направление бренда – высокоскоростные интеллектуальные фены Dreame. Отличный вариант – Dreame Hair Artist, созданный для профессиональной укладки в домашних условиях, имеет два скоростных и три температурных режима.

Теперь на сушку уходит всего до трех минут, а благодаря постоянной температуре воздуха в 57℃ волосы меньше секутся и дольше остаются шелковистыми. Фен помогает справиться с электризацией волос и уменьшить их пушение, а эргономичная конструкция с магнитными насадками предотвращает застревание волос в двигателе и защиту от ожогов.

Фен Dreame Hair Artist