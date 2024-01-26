Эта ядерная батарейка может работать 50 лет без подзарядки. Она скоро будет в продаже!

В продажу ее должны пустить в 2025 году.

Китайские ученые создали «вечную» ядерную батарею, которая может производить энергию до 50 лет без подзарядки. Технология содержит радиоактивный изотоп никеля в качестве источника энергии и будет первой в своем роде, доступной для широкой общественности, сообщили представители Betavolt.

Новая батарея, получившая название «BV100», размерами меньше монеты – 15 х 15 х 5 миллиметров. Но при этом она генерирует мощность 100 микроватт. По словам представителей компании, если ее резрешат использовать в устройствах вроде смартфоны, то в будущем необходимость заряжать аккумулятор в принципе отпадет.

Ядерные батареи – это хорошо зарекомендовавшая себя технология, говорит Хуан Клаудио Нино, ученый-материаловед из Университета Флориды. Впервые разработанные в начале 1950-х годов, эти устройства используют энергию, выделяющуюся при распаде радиоактивных изотопов на другие элементы. Пока радиоактивный элемент распадается, батарея будет продолжать вырабатывать энергию.

Это означает, что ядерные батареи обычно имеют срок службы в несколько десятилетий. Обычно их используют для питания космических кораблей или автоматизированных научных станций, где оборудование можно оставлять без присмотра на годы. Они также используются в кардиостимуляторах. В батарее «BV100» в качестве радиоактивного источника используется никель-63, который, как объяснил Нино, распадается на медь по бета-пути.

«Проще говоря, у вас есть нейтрон (нейтральная субатомная частица), который превращается в протон (положительная субатомная частица), испуская электрон. Если вы можете что-то сделать с этим электроном, это источник электричества», – Хуан Клаудио Нино.

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«BV100» использует полупроводниковый слой для захвата этих электронов и организованного проведения их через батарею. Она помещает радиоактивный никель между двумя ультратонкими пластинами алмаза – особенно эффективного полупроводникового материала – и преобразует электроны, высвобождаемые в результате радиоактивного распада, в полезный электрический ток.

Новая батарея, получившая название «BV100», генерирует мощность 100 микроватт Фото: BetaVolt

Задача получения максимальной мощности от одной такой батареи все еще исследуется учеными, а пока Betavolt планирует выпустить батарею мощностью 1 Вт в 2025 году – и это уже намного ближе к 2-6 Вт, необходимым для стандартного сотового телефона. Тем временем компания предложила объединить свои батареи, чтобы увеличить мощность, подаваемую на устройство.

Компания также планирует исследовать использование различных ядерных изотопов в будущих версиях своей ядерной батареи, включая стронций-90, прометий-147 и дейтерий.