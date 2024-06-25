Хоть в поход, хоть на курорт: фен-новинка приятно удивит путешественниц

Отправляясь в путешествие, хочется взять с собой только самое необходимое. Но оказавшись перед открытым чемоданом или рюкзаком, многие из нас вдруг понимают, что этого самого необходимого не так уж и мало. Особенно когда впереди ждет долгий отпуск или далекая командировка. Это выливается в муки выбора, бесконечное перекладывание вещей и оттачивание навыков по утрамбовке багажа.

Но есть и хорошие новости: если вы привыкли в любой поездке ухаживать за волосами и экспериментировать с прическами, теперь с собой всюду можно взять компактный и мощный фен Pocket Hair Dryer от Dreame. Он с легкостью (буквально – ведь фен весит всего 300 граммов) станет вашим верным спутником в дороге к новым горизонтам.

Dreame Pocket Hair Dryer

Dreame Pocket Hair Dryer – настоящий профессионал своего дела. Благодаря мощному потоку воздуха он может высушить волосы средней длины всего за пару минут, сделав их гладкими и шелковистыми. Но мощность – это еще не все. Во время путешествий наши волосы сталкиваются с агрессивным воздействием солнца, ветра и морской воды, так что лишняя забота об их здоровье будет весьма кстати. А этот гаджет как раз оснащен умной системой контроля температуры, которая измеряет её 300 раз в секунду. Это позволяет поддерживать безопасный уровень нагрева, не превышающий 57°C. Вы можете быть уверены, что и волосы, и кожа головы будут надежно защищены от перегрева и тем более ожогов.

Также Pocket Hair Dryer оснащен 300 миллионами отрицательно заряженных ионов, которые активно нейтрализуют статическое электричество, разглаживая волосы. Отрицательные ионы запечатывают кутикулу волос и эффективно удерживают влагу.

У фена есть пять температурных режимов и две скорости воздушного потока: можно идеально настроить его для сушки своего типа волос, будь у вас тонкие и нежные локоны или густая и непослушная шевелюра. А ещё Dreame Pocket Hair Dryer готов побыть персональным стилистом и создать безупречную прическу в любых условиях. В комплекте вы найдете универсальные магнитные насадки для завивки и выпрямления волос, которые легко устанавливаются и так же легко позволяют создавать разнообразные укладки.

Dreame Pocket Hair Dryer

Компактность – еще одно неоспоримое преимущество фена Dreame Pocket Hair Dryer. Он легко поместится в чемодан, рюкзак или даже обычную сумку, не занимая много места. Благодаря складной форме и небольшому весу вы даже не заметите его присутствия в багаже, а тем временем этот малыш может отправиться с вами хоть на край света!

Мало кто из нас путешествует в одиночку. Ваши близкие оценят еще одну приятную особенность гаджета – шестислойную систему снижения шума. Он работает на уровне менее 60 дБ, что сравнимо со спокойным разговором. Вы сможете сушить волосы рано утром, не боясь разбудить своих соседей по номеру или гостевому дому. Это особенно актуально, если вы отправляетесь в поход с друзьями или путешествуете большой компанией.

Фен доступен в двух стильных расцветках – серой и золотой, которые без труда впишутся в любой дорожный образ.

Dreame Pocket Hair Dryer

В общем, такой фен – настоящая находка для путешественников, которые ценят комфорт, стиль и функциональность. Он сочетает в себе мощность профессионального прибора и компактность дорожного аксессуара. С ним вы сможете создавать салонные укладки, где бы вы ни находились — в шумном мегаполисе или на уединенном пляже у океана, во время деловой командировки или насыщенного приключениями отпуска. А если вдруг начнется дождь или поднимется ветер, то с помощью гаджета можно всегда быстро освежить прическу.

Помните: ваша главная забота – сделать путешествие незабываемым. А заботу о волосах можете оставить для Dreame Pocket Hair Dryer.