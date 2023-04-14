«Искусственное солнце» в Китае установило мировой рекорд

Достижение китайского токамака является ключевым шагом к созданию международного экспериментального термоядерного реактора.

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), который также называют «искусственным солнцем», достиг устойчивой работы плазмы в режиме высокого удержания в течение 403 секунд — об этом рассказали в Институте физики плазмы при Академии наук Китая (ASIPP) в городе Хэфэй. Ученые смогли добиться этого после 120 тысяч испытаний.

Мировой рекорд EAST, установленный 12 апреля, почти в четыре раза превзошел предыдущий рекорд «искусственного солнца» — 101 секунду, установленный в 2017 году. По мнению китайских специалистов, они сумели сделать ключевой шаг на пути к разработке термоядерного реактора.

«Суть нашего достижения — это режим высокого удержания сверхгорячей плазмы, когда температура и плотность частиц существенно повышаются. Это, в свою очередь, закладывает прочную основу для увеличения эффективности выработки электроэнергии будущими термоядерными электростанциями и снижения затрат на их эксплуатацию», — отметил директор ASIPP Сун Юньтао.

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Конечная цель проекта EAST — достижение термоядерных реакций синтеза, которые схожи с тем, что происходит на Солнце.

В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье, необходимое для токамаков, практически неиссякаемо на Земле. Поэтому термоядерная энергия считается идеальной конечной энергией, которая может помочь планете добиться углеродной нейтральности.

Ранее сообщалось, что космическое агентство Великобритании заключило с Rolls-Royce контракт на сумму в 3,5 миллиона долларов США на разработку демонстрационного модульного ядерного реактора, который можно будет установить на Луне к 2029 году для поддержки постоянных поселений людей на лунной поверхности.