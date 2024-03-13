Как найти время на отдых и хобби: 4 устройства, которые сделают домашние дела за вас

Рассказываем, как тратить меньше времени на бытовые дела, но жить в чистоте, есть домашнюю еду и находить время на чтение, рисование, путешествия и другие занятия для души.
Секрет прост — современная бытовая техника, которая сама делает за вас большую часть работы. Как вам идея запустить робот-пылесос по Wi-Fi по пути с работы, чтобы он прибрался, пока вас нет? Или мультиварка, за которой не нужно следить, пока она готовит рагу или суп?
Для начала избавимся от пыли. Умный робот-пылесос REDMOND RV-R630S не только очистит пол, но и проведет влажную уборку — протрет пол влажной микрофиброй. Полного заряда пылесоса хватит на 120 минут — за это время он очистит пол в просторной трехкомнатной квартире, а у вас окажется два часа свободного времени, которое можно уделить чему-то более приятному, чем уборка. Находиться дома при этом не обязательно — вы запустите уборку хоть по пути домой, хоть с другого конца света.
К этому прибору можно докупить уникальные аксессуары — сменные крышки с рисунками особенных художников фонда «Перспективы» и дизайнерскими принтами. Благодаря им пылесос из привычного устройства превратится в арт-объект и разнообразит ваш интерьер яркими красками.
Если же вы предпочитаете наводить чистоту сами, то ваш вариант — моющий беспроводной пылесос REDMOND MultiClean VH1312. Легкий и маневренный, он поможет прибраться в два раза быстрее, чем проводной пылесос, чей шнур мешает свободе движения и заставляет подстраиваться под расположение розеток. Этим пылесосом можно собрать даже пролитую воду!
Когда уборка окончена, прибор автоматически очистит щетку на док-станции, а вам останется только ополоснуть контейнер с грязной водой — минутное дело. К тому же он дезинфицирует воду УФ-лучами и электролизером, обеспечивая дома полную чистоту.
С уборкой разобрались, но что насчет бесконечных часов, проведенных за плитой? Забудьте про кастрюли и попробуйте мультиварку REDMOND МС100 — стильный, лаконичный прибор с цветовой индикацией для современного интерьера.
Достаточно подготовить ингредиенты, а остальное мультиварка сделает сама. Так вы приготовите жаркое, плов, супы, каши, гарниры и многое другое, включая выпечку, десерты и напитки. Особый плюс в том, что не нужно мыть гору посуды и отмывать плиту от капель, которые всегда появляются после готовки в кастрюле или на сковороде.
Пока мультиварка готовит обед, напитки организует кофеварка REDMOND CM702. Профессиональная помпа с давлением 20 бар, как в итальянских кофейнях, обеспечит насыщенность эспрессо и плотную пенку у капучино. Автоматический капучинатор взобьет пену и подаст ее прямо в чашку.
В отличие от турки, кофе из которой норовит убежать, за кофеваркой не нужно следить. Пока напиток готовится, лучше спланируйте новое путешествие или почитайте любимую книгу.
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