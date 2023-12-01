Как превратить уборку в увлекательное путешествие

Новый беспроводной пылесос от Dreame станет верным спутником в борьбе против грязи и пыли на всех поверхностях в доме. Рассказываем, какие функции пылесоса отличают его от сородичей на рынке и особенно понравятся владельцам устройства.

Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» написал важное: «Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».

Это твёрдое правило каждый может применить к собственному дому. Ведь дом – это не только наша крепость, это ещё и целый микрокосмос, мир, который мы создаём собственными руками. И этот мир полон удивительных ландшафтов! Подключив фантазию, отважный путешественник может обнаружить здесь и холмы кресел, и горы диванных подушек, и лесистую тундру ковров, и плато стола, и саванну коридоров, и скалистые выступы книжных полок на стенах, и темные пещеры пространства под кроватью, и даже узкие ущелья между шкафами. Иногда в нашем домашнем «мирке» живут и другие обитатели — пушистые питомцы, которые тоже вносят в него свою лепту (в основном, конечно, усеивая всё вокруг шерстью во время линьки).

Как же привести в порядок свою планету со всем этим разнообразием поверхностей? Помощником и спутником в такой ответственной экспедиции станет инновационный беспроводной пылесос Dreame Z10 Station, который 5 декабря выйдет на рынок в России. С ним устраивать «кругосветку» по квартире будет не только увлекательно, но заодно легко, быстро и приятно.

Беспроводной пылесос Dreame Z10 Station Grey

Беспроводной пылесос Dreame Z10 может похвастаться сразу несколькими фишками, которые сделают уборку в разы эффективнее и комфортнее. Но начать стоит с того, что в уютный мирок вашего дома этот пылесос впишется без труда – благодаря премиальному дизайну устройство будет хорошо смотреться в любом интерьере (даже если у вас нет укромного уголка, куда его можно поставить во время отдыха).

Главное преимущество нового Dreame Z10 Station – многофункциональная базовая станция, которая обеспечивает стабильную работу в беспроводном режиме – благодаря съемному аккумулятору и станции пылесос может непрерывно работать больше часа, хватит даже для самой тщательной уборки на полной мощности в 150 аэроватт.

Но это не только док-станция для зарядки! Это ещё и подставка для хранения, которая открывает удобный доступ к пылесосу. А ещё – устройство, которое избавит вас от необходимости вручную опустошать контейнер пылесоса после уборки. Ведь станция оснащена функцией удаления пыли, которую можно запустить нажатием одной кнопки – и через 10 секунд будет завершен цикл сбора пыли из контейнера пылесоса в объемный мешок для мусора. В процессе станция надежно отфильтровывает все частицы пыли и мелкого мусора, а после консервирует их. Собранная таким образом пыль может храниться до 90 дней, так что часто утилизировать её нет никакой нужды.

Беспроводной пылесос Dreame Z10 Station Grey

Три основные щетки и комбинированная насадка превращают пылесос в помощника на случай самых разных сценариев уборки: это, разумеется, и стандартная чистка ковров и прочих напольных покрытий, и чистка обивки мебели (вместе с уборкой налипшей к ней шерсти домашних животных), и уборка всех плоских поверхностей (в том числе нестандартных – вертикальных, узких, труднодоступных и так далее).

Полезная находка создателей пылесоса – конструкция для распутывания волос – предотвратит образование комков из волос и шерсти и их застревание в щетке или трубке устройства.

А электрическая мини-щетка, оснащенная боковой синей подсветкой, плавно скользит по тканям и мебели, удаляя даже мельчайшие частицы пыли, волосы и шерсть домашних животных. Синяя светодиодная подсветка с широким углом охвата, кстати, поможет заметить даже микроскопические частицы мусора, незаметные нам в темных и труднодоступных местах.

Приятно, что высокая мощность всасывания не сказывается на весе пылесоса. Вес Dreame Z10 Station можно сравнить с горсткой яблок – с таким справится даже ребенок, если захочет помочь в уборке.

Пылесос легко улавливает мелкую пыль и частицы с максимально возможной эффективностью. А система отфильтровывает грязь и предотвращает попадание пыли наружу, поэтому воздух в помещении всегда остается чистым – отдельный плюс для аллергиков.

Беспроводной пылесос Dreame Z10 Station Grey

Вот и получается: нет проводов, нет пыли, нет забот. Путешествуйте по своему дому и приводите в порядок свою личную планету вместе с беспроводным пылесосом Dreame Z10 Station.