Как выбрать мощный и недорогой ноутбук

Поясняем на примере теста TECNO MEGABOOK K16S AMD. Сотрудники нашей редакции много времени трудятся за компьютерами, мы выработали вполне четкие критерии подбора техники, которым должен отвечать ноутбук для работы и отдыха. Поглядите, вот самые важные характеристики.

Яркий и четкий экран

Хороший экран — без него сложно представить себе современный ноутбук. Большая рабочая поверхность, четкое детализированное изображение, естественные яркие цвета. TECNO MEGABOOK K16S AMD обладает всеми нужными характеристиками.



К примеру, соотношение сторон экрана здесь 16:10, что примерно на 10 процентов больше, чем у стандартных ноутбуков с их 16:9. Кроме того, у экрана TECNO впечатляющая диагональ — целых 16 дюймов, что более чем достаточно для любых целей (и не важно, чем вы заняты, работаете ли в офисной программе, играете в игры или смотрите кино). Экран у ноутбука почти безрамочный, занимает 91% полезной площади, это, в целом, не так часто бывает у мобильных устройств.

Почему важно: меньше устают глаза, погружение в фильмы и игры — более глубокое.

Мощный процессор

Без мощи в современной жизни никуда – задачи, которые нам приходится решать каждый день требуют достойной технической начинки. В этом смысле, у TECNO MEGABOOK K16S AMD все в порядке. Ноутбук оснащен мощным и производительным процессором AMD Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 12 потоками и тактовой частотой до 4,4 ГГц. В ноутбук устанавливают от 8 до 16 гигабайт оперативной памяти и SSD от 512 до 1 терабайта. Этого, в целом, более чем достаточно для всех задач.

Почему важно: позволяет открывать детализированное фото, запустить требовательную игру, да и просто быстро переключаться между разными приложениями.

Отличный звук

Видеоконференции, звонки, просмотр фильмов. По сравнению с предыдущими моделями TECNO MEGABOOK, этот ноутбук совершил значительный рывок вперед – новые динамики на 300 процентов громче, чем у предшественников. Другие удобные функции — у аудиосистемы TECNO VOC есть двойной AI-микрофон с шумоподавлением, чтобы можно было комфортно говорить по видео. Алгоритмы в режиме реального времени отсекают лишние звуки от голоса, причем, эта система работает и на расстоянии до 5 метров от ноутбука. То есть собеседники услышат вас даже если вы находитесь в шумном месте.

Почему важно: дистанционные конференции и переговоры – стандарт нового времени. С хорошим и четким звуком вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно во время рабочих онлайн-встреч. Да и кино зазвучит совсем иначе.

Реклама

Небольшая цена

Согласитесь, что даже самые привлекательные технические характеристики не выглядят так заманчиво, если ноутбук продают за какие-то запредельные деньги. В этом смысле, у TECNO MEGABOOK все в порядке. При своей внушительной начинке ноутбук достаточно доступен, никакой переплаты, а сплошная выгода. К примеру, мощную комплектацию MEGABOOK K16S 16 ГБ + 1 ТБ AMD R7-5800U продают всего за 54 990 рублей.

Почему важно: можно быть уверенным, что деньги из семейного бюджета потрачены совершенно правильно.

Программное обеспечение

TECNO PC MANAGER, это официальное сервисное приложение компании-производителя ноутбуков и смартфонов. К примеру, с его помощью можно перенести данные со старого компьютера на новый – по беспроводному соединению, все происходит быстро, скорость передачи данных при этом весьма внушительная — 90 Мб/с, а для переноса 100 Гб данных может быть достаточно всего 20 минут.



Кроме того, программа отслеживает состояние системы, выдает предупреждение, когда ваша Windows оказывается замусорена лишними файлами (и удаляет их, при необходимости), следит TECNO PC MANAGER и за актуальностью драйверов. Короче, это тот самый случай, когда программа выполняет нужную работу за владельца ноутбука. Кстати, у TECNO PC MANAGER есть еще одна полезная функция — блокировка всплывающих окон с рекламой на сайтах.

Почему важно: можно забыть о многих вещах – программа сама будет следить за работоспособностью вашего компьютера.

Вывод

Редкое сочетание отличных технических характеристик с весьма привлекательной ценой. Рекомендуем!