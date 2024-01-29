Какой ноутбук выбрать тем, кто работает на удаленке и любит путешествовать?

Рассказываем о бизнес-ноутбуке Acer, который будет удобно взять с собой в рабочую командировку, долгожданный отпуск или даже на удаленную работу в любой точке мира.

Пандемия коронавируса перевернула нашу жизнь во многих отношениях, но одним из самых ощутимых изменений стал переход с офисной работы на удалёнку. Даже после того, как ограничения, связанные с COVID-19, сошли на нет, многие компании так и не вернули сотрудников на полноценную офисную работу, а оставили для них удалённый (или ввели гибридный) режим.

Такой формат и впрямь предоставляет множество плюсов: во-первых, это гибкость, которой часто не хватает в жестких рамках офисного пространства – можно организовать свой рабочий день (и домашний офис) так, чтобы он соответствовал личным предпочтениям и позволял эффективно сочетать работу с заботой о семье, учебой или путешествиями.

Кроме того, это экономит время и деньги, которые раньше уходили на дорогу до офиса (особенно актуально для мегаполисов). Благодаря удалёнке можно избежать утомительных пробок и сэкономить на топливе или общественном транспорте. А ведь это ещё и уменьшает наш углеродный след, соответственно заботу об экологии тоже можно внести в список плюсов.

А ещё исследования показали, что работа вне офиса способствует повышению продуктивности – в том числе за счет отсутствия различных отвлекающих факторов (дома этих самых факторов тоже предостаточно, но судя по всему, с ними мы «сработались» успешнее). В общем, возможность работать удаленно предоставляет множество преимуществ и делает рабочий процесс более удобным и эффективным. А ещё удалёнку можно совмещать с путешествиями и жизнью в разных точках планеты – хоть на берегу океана, хоть среди северных снегов, хоть в тропических джунглях. Главное, чтобы график был удобным, а интернет – стабильным.

Главный инструмент для такой удалённой работы – это, конечно, ноутбук, и не так важно, кем именно вы работаете. Постоянная переписка и созвоны в «зуме» с коллегами, создание самых разных проектов, монтаж видео или обработка фотографий, создание таблиц и текстовых отчетов – продолжать ряд задач, с которыми сталкивается любой современный человек в процессе работы, можно бесконечно. Какое устройство выбрать тем, кто проводит за монитором весь рабочий день, а потом закрывает рабочие программы и вкладки и включает на том же ноутбуке любимый сериал или игру – или кладет этот ноутбук в рюкзак и едет покорять новые горизонты?

Рассказываем про отличный вариант – Acer Swift Go 14 SFG14-41, который отличается стильным минималистичным дизайном, компактностью и множеством необходимых для работы характеристик – о них ниже.

Acer Swift Go 14

Коротко о самых важных плюсах для удаленщиков, которые мы нашли у Acer Swift Go 14 SFG14-41:

Диагональ экрана составляет 14 дюймов — на таких дисплеях будет удобно просматривать контент любого формата и работать в графических редакторах. Искушенные пользователи оценят яркий IPS-дисплей и четкость изображений — это позволит с блеском выполнять любые задачи, где важна качественная «картинка»: монтировать видео, обрабатывать фотосъёмки, создавать инфографики (и вообще красочно визуализировать данные) и «продающие» презентации.

Ноутбук довольно компактный — он весит всего 1,25 кг (это примерно как носить с собой небольшого пушистого кролика) и легко поместится в рюкзак при своих габаритах 321,7×211,7×15,9 мм.

Современный процессор AMD Ryzen 7000 не подведет в тяжелых проектах, а аккумулятор позволит работать, учиться (ну или отдыхать, что тоже важно) на протяжении 14,5 часов без подзарядки.

Быстрая зарядка — за полчаса подзарядки можно получить до 4 часов использования.

Для хранения файлов предусмотрен SSD-накопитель объемом до 2 ТБ — поместится около 600 фильмов в Full HD или примерно 500 000 фотографий (то есть вся фотогалерея вашего любимого кота).

Охлаждение обеспечивается двумя вентиляторами, двумя теплоотводными трубками и сразу несколькими режимами. Холодный воздух захватывается в том числе через клавиатуру, так что можно поработать буквально «на коленке» – то, чего с обычными ноутбуками делать не стоит.

А ещё у Acer Swift Go 14 подсвечивается клавиатура – так что можно будет с комфортом закрывать горящие дедлайны даже в ночи.

Работать ночами напролет, конечно, не стоит, но если вдруг придется – за защиту зрения у ноутбука отвечает современная технология BlueLightShield. Она снижает воздействие синего спектра свечения на глаза, что вкупе с отсутствующим мерцанием не позволяет им перенапрягаться и уставать.

Все данные – под надежной защитой: на ноутбуке можно включить разблокировку по отпечатку пальца.

Acer Swift Go 14

Что ещё?

Полезные мелочи для удобства: ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-41 имеет беспроводной адаптер с поддержкой современного стандарта Wi-Fi 6E, работающего на частоте 6 ГГц — скорость может достигать 10,8 Гбит/с! Для подключения беспроводных гарнитур, клавиатур, мышей и других аксессуаров есть поддержка протокола Bluetooth 5.1. Внешний дисплей можно подключить посредством стандартизированного порта HDMI 2.1, а проводные наушники или колонки — через порт 3,5 мм. Для внешних накопителей и устройств предусмотрены четыре разъёма с поддержкой зарядки внешних гаджетов и самого ноутбука.

Есть у этой модели и несколько незаменимых фишек на случай созвонов: ноутбук имеет встроенную веб-камеру с разрешением 1920×1080 (Full HD) при 60 кадрах в секунду — так ваше изображение будет максимально плавным. Чтобы пользователя было видно даже в темноте, используется специальная технология шумоподавления. Для видеозвонков также используются два встроенных микрофона, которые автоматически отсекают лишний шум, чтобы собеседники вас лучше слышали (и неважно, где вы вышли на связь – на пляже под шум волн или в кофейне под оживленные разговоры на фоне).

Acer Swift Go 14

С ноутбуком Acer Swift Go 14 можно работать в многозадачном режиме, не теряя при этом в производительности и скорости: программы будут летать, а вкладки – открываться мгновенно. Поэтому он наверняка станет надежным помощником для всех, кто хочет организовать свой «домашний офис» с умом и комфортом.