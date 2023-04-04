Марсоход Perseveranse начал собирать образцы в русле древней реки

Пробы помогут ученым узнать об изменениях климата на Марсе.

Марсоход НАСА Perseveranse начал выполнять новую научную миссию — он собрал первый образец из обнажения горных пород под названием Берея. Керн, полученный ровером, по размерам схож с куском школьного мела: его длина — 60 миллиметров, а диаметр — 13 миллиметров. Всего марсоход успел собрать 19 образцов, а также три контрольные пробирки для выявления возможных загрязняющих веществ.

Perseveranse также разместил на поверхности Марса десять пробирок, играющих роль резервных тайников. Все это было сделано в рамках миссии НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) по возврату образцов марсианской породы на Землю, где их изучат при помощи мощного лабораторного оборудования.

Обнажение Берея расположено в районе дельты иссохшего речного русла в древнем кратере Езеро: там во времена ранней истории Марса находилось озеро. По мнению специалистов, Берея образовалась из отложений горных пород, перенесенных потоком воды. Эти породы богаты карбонатами, которые делают их хорошими объектами для поиска окаменелых форм жизни, которая могла существовать на Марсе.

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Карбонаты образуются в результате химических взаимодействий в жидкой воде. Поэтому они могут предоставить ученым подробные данные о том, как климат планеты менялся в прошлом.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сделал селфи с несколькими из десяти капсул с грунтом, который он ранее собрал с поверхности Красной планеты.