Мир техники: новинки месяца

Современные технологии не стоят на месте, и производители бытовой электроники и гаджетов регулярно радуют нас своими инновациями. Сегодня мы рассмотрим три интересные новинки, которые способны сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Вертикальный пылесос

Dreame H13 Pro

Dreame представляет вертикальный пылесос H13 Pro, который поднимает уровень уборки до новых высот. Инновационные технологии, уникальный дизайн и высокий уровень чистоты и комфорта.

Dreame H13 Pro предлагает автоматическую очистку щеток: промывка при 60 °C и сушка горячим воздухом для избавления от загрязнений и неприятных запахов. Запатентованная система очистки с двойным вращением и эластичный скребок удаляют спутанные волосы и предотвращают засорение щетки.

Аккумулятор емкостью 4900 мАч обеспечивает 40 минут уборки, а мощный двигатель с силой всасывания 18 000 Па и скоростью вращения щетки 520 об/мин оптимизирует уборку и минимизирует разводы.

Интеллектуальная система регулирует мощность всасывания, а система GlideWheelTM Power System обеспечивает плавное перемещение пылесоса назад и вперед, что позволяет любому человеку, в том числе и пожилым людям, осуществлять уборку без особого труда. Пылесос оснащен индикатором и светодиодной подсветкой, которые позволяют эффективно убрать самые незаметные загрязнения.

Полный комплект функций вертикального пылесоса H13 Pro от Dreame Technology делает уборку быстрой, эффективной и приятной.

Смартфон с качественной камерой

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HUAWEI Pura 70

Недавно в России вышел в продажу новый смартфон серии HUAWEI Pura 70. Он сочетает в себе высочайшее качество изображения и оригинальный стиль. Дизайнеры отошли от привычных геометрических форм, добавив элегантные линии и треугольный оригинальный элемент дизайна модулей камер, символизирующий движение вперед и готовность к новым открытиям.

Одно из главных достоинств смартфона – революционная выдвижная ультракамера нового поколения, позволяющая снимать в любом жанре на профессиональном уровне. Функция ультрабыстрой съёмки обеспечивает идеальные снимки движущихся объектов со скоростью до 300 км/ч, а режим супермакро позволяет делать детальные фото и видео мельчайших объектов.

HUAWEI Pura 70 защищен от повреждений износостойким и суперпрочным стеклом, что особенно важно для любителей путешествий и активных приключений. Быстрая зарядка SuperCharge позволяет зарядить устройство всего за 29 минут, обеспечивая удобство использования в путешествиях.

Экран с пиковой яркостью до 2500 нит и функцией коррекции яркости при естественном освещении гарантирует четкую видимость даже при ярком солнечном свете. EMUI 14.2 добавляет управление смартфоном с помощью отслеживания глаз, новые темы, анимации и эффекты для более интересного и захватывающего использования устройства.

Инновационный стайлер для волос

Dreame AirStyle

Также Dreame представляет ещё одну новинку в beauty-индустрии: инновационный стайлер 5 в 1 Air Style – источник вдохновения для создания причесок и укладок для любых волос.

Dreame AirStyle – многофункциональный стайлер, объединяющий сушку, укладку и фиксацию. Он оснащен пятью насадками для различных типов волос и причесок: быстрая сушка, завивка, выпрямление, борьба с непослушными волосами и объем. Стайлер придает волосам блеск и сияние, позволяя легко создавать различные прически от объемных локонов и волн до гладких и прямых укладок.

Интеллектуальный контроль температуры NTC и мощный микропроцессор поддерживают температуру воздуха на безопасном уровне 57 °C, предотвращая повреждение волос и кожи головы. Стайлер предлагает три уровня температуры и скорости воздуха для индивидуального подхода к укладке.

Мощность двигателя 1200 Вт, скорость потока воздуха 60 м/с и высокая скорость вращения обеспечивают быстрое высыхание волос всего за 2 минуты. Dreame AirStyle – универсальное решение для укладки, позволяющее создавать различные прически с легкостью и без ущерба для здоровья волос.