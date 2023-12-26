Моющий беспроводной пылесос: секрет легкой и эффективной уборки

До конца новогодних праздников на него как раз действует промо-акция.

Моющий беспроводной пылесос Dreame H12 Dual станет универсальным решением для уборки «3 в 1»: он может мыть полы, пылесосить ковры, чистить мебель и другие поверхности в доме. Сухую и влажную уборку он будет проводить с умом – пылесос автоматически распознает загрязнения и регулирует мощность всасывания или подачи воды.

Управлять пылесосом просто – интуитивно понятный светодиодный дисплей и голосовые подсказки не дадут ошибиться. Времени работы хватит на час в режиме сухой уборки, и на 35 минут в режиме сухой и влажной уборки. Этого хватит для того, чтобы навести чистоту во всей квартире.

Dreame H12 Dual

Этому пылесосу абсолютно все равно, какая именно задача перед ним встанет, пусть даже самая нетривиальная. Вы можете пролить свежесваренный кофе или уронить яйцо в процессе готовки, ваша собака может разбросать корм по всей кухне, а ребенок – перевернуть тарелку с обедом прямо на пол, но достаточно будет взять в руки Dreame H12 Dual и всего несколько раз провести по «области поражения» – полы снова засияют чистотой.

А с помощью мини-щетки с мотором и щелевой насадки можно чистить также самые разные и труднодоступные поверхности в доме. Простой в обслуживании, легкий в использовании, вертикальный пылесос отвечает требованиям даже самых взыскательных хозяев.

Dreame H12 Dual

До 9 января 2024 года на покупку пылесоса Dreame H12 Dual действует промоакция со скидкой – 45 990 рублей вместо 49 990. Отличный повод сделать подарок тем, у кого вечно не хватает времени (и желания) на уборку. Подсказка: это может быть кто угодно.

Приобрести пылесос можно во всех основных магазинах техники: на официальном сайте Dreame, в М.Видео, Технопарке, Эльдорадо, на Алиэкспрессе.