Музыка севера: премиальный звук в скандинавском стиле

В Россию приходит датский премиум-бренд акустики Vifa. Рассказываем об одной из серий колонок бренда под названием Oslo – стильном устройстве, которое поможет создать любое настроение и дополнит атмосферу в доме.

Хорошие новости для тех, кто ценит эксклюзивный нордический дизайн и аутентичное звучание – скоро на российском рынке появятся серии колонок Vifa, названные в честь крупнейших городов Северной Европы.

Oslo – это колонка, обитая тканью от знаменитой европейской текстильной компании Kvadrat, которая не только гарантирует передачу идеального звука через обивку из шерстяных нитей, но и обладает водоотталкивающими свойствами.

Премиальный звук

Включить бодрый рок во время уборки или расслабляющий дип-хаус утром выходного дня, легкий джаз во время готовки ужина или инди-фолк для посиделок с друзьями... А может, шум леса для крепкого сна или тропические звуки во время приема ванной? Список можно продолжать бесконечно. Неизменным окажется лишь факт, что колонка Oslo идеально воспроизведёт любой трек и плейлист, вторя вашему настроению и создавая особенную атмосферу.

История датского производителя Vifa уходит в 30-е годы прошлого века. Начав как поставщик акустических систем для других брендов, компания с 2014 года успешно производит свою линейку беспроводных колонок, опираясь на богатый опыт и высокие стандарты качества. Сейчас Vifa – один из ведущих мировых производителей премиальных аудиорешений. Уже более 90 лет компания придерживается принципа предоставления самых совершенных динамиков и комплексных решений для Hi-Fi индустрии. Так получилась серия интуитивно понятных колонок высочайшего качества, объединивших скандинавский дизайн и аутентичное звучание.

Приятная на ощупь

Создателям серии колонок Vifa Oslo удалось перенести нежность прикосновений в область звука. Одно прикосновение к шерстяной ткани говорит о мастерстве, долговечности и отличном качестве. При этом под стильной обложке прячутся высококачественные технологии. Мягкая текстура тканевой обивки колонки вызывает ассоциации с уютом, домом и теплотой – а столь же мягкие цвета идеально впишутся в любой интерьер.

В одну колонку упаковали всю суть скандинавской эстетики: ненавязчивая и незаметная, она тем не менее станет акцентом в любом интерьере. Никаких кричащих дополнений, никаких лишних деталей – только мягкие линии, удобная форма и приятная текстура.

Сердца людей на концерте классической музыки начали биться в такт читать

Технические характеристики

Версия Bluetooth 4.0 с поддержкой aptX (поддержка Hi-Res звучания)

Подключение кабелем с 3,5-мм штекером.

За звук отвечают два 50-мм широкополосных драйвера, пара 65-мм вуферов и два пассивных излучателя.

Вес – 2,4 кг

Цвета: Антрацитово-Серый, Галечно-Серый, Песочно-Желтый, Океанский Синий, Горно-Голубой, Голубой и Сосновый Зеленый