Музыка севера: премиальный звук в скандинавском стиле

В Россию приходит датский премиум-бренд акустики Vifa. Рассказываем об одной из серий колонок бренда под названием Oslo – стильном устройстве, которое поможет создать любое настроение и дополнит атмосферу в доме.
Хорошие новости для тех, кто ценит эксклюзивный нордический дизайн и аутентичное звучание – скоро на российском рынке появятся серии колонок Vifa, названные в честь крупнейших городов Северной Европы.
Oslo – это колонка, обитая тканью от знаменитой европейской текстильной компании Kvadrat, которая не только гарантирует передачу идеального звука через обивку из шерстяных нитей, но и обладает водоотталкивающими свойствами.
Премиальный звук
Включить бодрый рок во время уборки или расслабляющий дип-хаус утром выходного дня, легкий джаз во время готовки ужина или инди-фолк для посиделок с друзьями... А может, шум леса для крепкого сна или тропические звуки во время приема ванной? Список можно продолжать бесконечно. Неизменным окажется лишь факт, что колонка Oslo идеально воспроизведёт любой трек и плейлист, вторя вашему настроению и создавая особенную атмосферу.
История датского производителя Vifa уходит в 30-е годы прошлого века. Начав как поставщик акустических систем для других брендов, компания с 2014 года успешно производит свою линейку беспроводных колонок, опираясь на богатый опыт и высокие стандарты качества. Сейчас Vifa – один из ведущих мировых производителей премиальных аудиорешений.
Уже более 90 лет компания придерживается принципа предоставления самых совершенных динамиков и комплексных решений для Hi-Fi индустрии. Так получилась серия интуитивно понятных колонок высочайшего качества, объединивших скандинавский дизайн и аутентичное звучание.
Приятная на ощупь
Создателям серии колонок Vifa Oslo удалось перенести нежность прикосновений в область звука. Одно прикосновение к шерстяной ткани говорит о мастерстве, долговечности и отличном качестве. При этом под стильной обложке прячутся высококачественные технологии. Мягкая текстура тканевой обивки колонки вызывает ассоциации с уютом, домом и теплотой – а столь же мягкие цвета идеально впишутся в любой интерьер.
В одну колонку упаковали всю суть скандинавской эстетики: ненавязчивая и незаметная, она тем не менее станет акцентом в любом интерьере. Никаких кричащих дополнений, никаких лишних деталей – только мягкие линии, удобная форма и приятная текстура.
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Технические характеристики
- Версия Bluetooth 4.0 с поддержкой aptX (поддержка Hi-Res звучания)
- Подключение кабелем с 3,5-мм штекером.
- За звук отвечают два 50-мм широкополосных драйвера, пара 65-мм вуферов и два пассивных излучателя.
- Вес – 2,4 кг
- Цвета: Антрацитово-Серый, Галечно-Серый, Песочно-Желтый, Океанский Синий, Горно-Голубой, Голубой и Сосновый Зеленый
Плейлист от редакции: скандинавский джаз, который идеально подойдет для создания атмосферы на колонке Vifa Oslo
- Trondheim Jazz Orchestra – Seaweed
- Daniel Herskedal – Fisherman's Wharf
- Terje Rypdal – Conspiracy
- Håkon Kornstad – Oslo
- Eivind Aarset – Pearl Hunter
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