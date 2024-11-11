Надежный помощник в уборке всего дома: Dreame H14 Dual

Новый вертикальный беспроводной пылесос Dreame H14 Dual – это шаг вперед в мире уборки. Благодаря своей многофункциональности, продуманной конструкции и инновационным технологиям он превращает рутинную уборку в легкое и приятное занятие.

Представьте, что вы только что вернулись из долгожданного отпуска. Чемоданы еще не разобраны, а дом уже требует генеральной уборки. В углах скопилась пыль, на коврах виднеются следы от обуви (перед выходом из дома вы бегали по квартире в поисках паспорта и ключей), а на кухне — разводы от пролитого впопыхах кофе. Но вместо того, чтобы тратить драгоценные последние часы отпуска на уборку, можно просто достать верного помощника — беспроводной пылесос Dreame H14 Dual. И вот всего через полчаса ваш дом сияет чистотой, а вы – наслаждаетесь отдыхом в кругу семьи.

Dreame H14 Dual – не просто пылесос, а настоящий универсальный ассистент в мире уборки. Благодаря функциональности «5 в 1» он способен справиться практически с любыми загрязнениями. Насадки и щетки в комплекте позволяют не только превосходно выполнять сухую уборку на разных поверхностях, но и мыть полы. Пылесос подойдет для любых типов покрытий: от мягких ковров до твердого паркета. А специальные насадки помогут очистить даже труднодоступные места – например, клавиатуру от ноутбука или шторы.

Конструкция щеток гаджета продумана таким образом, чтобы эффективно собирать пыль и грязь даже в самых труднодоступных местах, например, в углах и вдоль плинтусов. Вам больше не придется ползать на коленях, пытаясь дотянуться щеткой до каждого уголка. Dreame H14 Dual сделает это за вас!

Dreame H14 Dual справляется с очисткой штор, в складках которых может скапливаться немало пыли

Реклама

Еще одна уникальная особенность этого пылесоса – его раскладывающаяся на 180 градусов конструкция. Так вы сможете с легкостью проводить уборку под низкой мебелью до 14 сантиметров высотой. Пылесос можно подстроить под нужный угол, чтобы добраться до самых труднодоступных мест.

Мощность всасывания Dreame H14 Dual составляет 18 кПа, это один из самых высоких показателей в отрасли. Это значит, что пылесос справится даже с самыми сложными загрязнениями: шерстью домашних животных, пролитыми напитками и даже пылевыми клещами на диванах и кроватях.

Dreame H14 Dual может раскладываться на 180 градусов для более эффективной уборки

Нельзя не упомянуть об инновационной системе самоочистки щеток. После уборки пылесос автоматически промывает их горячей водой при температуре 60°C, а затем просушивает – всего за пять минут. Вам больше не придется возиться с грязными щетками и тратить время на их очистку вручную. Dreame H14 Dual сам обеспечит гигиеничность уборки и избавит от неприятных запахов.

А ещё благодаря автоматическому электролизу воды, стерилизации щетки и резервуара для воды, пылесос обеспечивает гигиеничность уборки и защищает здоровье всех членов семьи.

Гаджет оснащен системой интеллектуального контроля расхода чистящего средства. Одной заправки бака объемом 880 мл хватает на целый месяц уборки, а сама система определяет нужную концентрацию моющего средства в зависимости от степени загрязнения. Так что «на глаз» добавлять средство для уборки тоже больше не придётся.

Dreame H14 Dual может справиться с волосами, шерстью домашних животных, пролитыми соусами и напитками и другим мусором.

Еще одна полезная функция Dreame H14 Dual – автоматическая регулировка мощности всасывания и интеллектуальное управление через приложение.

Приобрести пылесос можно на официальном сайте бренда и в российских магазинах электроники за 64 990 рублей.