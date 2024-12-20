Новогодний вишлист: гаджеты, которые скрасят ваш 2025-й

Новый год уже на пороге, а вместе с ним и приятные (это смотря для кого) хлопоты по выбору подарков. Хочется порадовать близких чем-то особенным, полезным и, конечно же, красивым. И себя любимых не забыть! Собрали подборку гаджетов, которые станут отличными спутниками как в путешествиях, так и в повседневной жизни.

Планшет: ваш мобильный офис

TECNO MEGAPAD 11

На российском рынке появился первый планшет бренда TECNO MEGAPAD 11. Он пригодится как в повседневной жизни, так и в путешествиях. Большой экран с функциями защиты зрения позволяет с комфортом работать с документами, а мощный процессор и 8 ГБ оперативной памяти – запускать до 18 приложений одновременно и мгновенно переключаться между ними. Нужно срочно ответить на письмо, параллельно редактируя документ и переписываясь в мессенджере с клиентами? Не проблема!

А после работы можно расслабиться и посмотреть фильм, наслаждаясь объемным звуком из четырех стереодинамиков. Аккумулятор высокой емкости обеспечит до 29 часов автономной работы, так что зарядка не станет проблемой даже в длительном путешествии. А еще, благодаря AI-шумоподавлению, видеозвонки с близкими будут максимально комфортными. Стильный дизайн в мятном или темно-синем цвете и вес всего 510 граммов делают этот планшет отличным компаньоном для активных людей.

Умные часы: элегантный и функциональный аксессуар

Xiaomi Watch 2

Умные часы Xiaomi Watch 2 в новом цвете «титановый серый» – не просто стильный аксессуар, но и настоящий помощник в повседневной жизни. Легкий алюминиевый корпус, AMOLED-дисплей с функцией Always-on-Display, мощный процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 — все это делает часы очевидным выбором для тех, кто ценит комфорт и передовые технологии.

Операционная система Wear OS открывает доступ к множеству приложений, а улучшенный мониторинг здоровья и тренировок поможет следить за своим самочувствием и физической формой: часы отслеживают ваш пульс, пройденное расстояние и даже уровень стресса. А на рабочих встречах и дружеских посиделках они подчеркнут ваш безупречный стиль.

Тостер: идеальный завтрак одним касанием

Тостер Carrera CRR564

Утро начинается не с кофе, а с хрустящего тоста? Тогда тостер Carrera CRR564 – ваш идеальный выбор. Сенсорная панель управления, шесть степеней прожарки, шесть программ для разных типов хлеба – так точно получится приготовить тост своей мечты! А функция автоматического плавного опускания и поднятия тостов добавит процессу немного магии. Широкие слоты подойдут не только для хлеба, но и для бейглов, вафель и маффинов. А специальная полочка позволит подогреть булочки или круассаны, не пересушивая их. С таким тостером каждое утро будет начинаться с улыбки!

Приобрести тостер можно эксклюзивно в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

Микроволновка: стильный акцент на вашей кухне

MW5000 от Samsung

Кто сказал, что микроволновка – это скучно? MW5000 от Samsung доказывает обратное! Стильные цвета – розовый, мятный, серый или классический белый – превратят этот бытовой прибор в настоящее украшение кухни. А ещё эта микроволновка может гораздо больше, чем просто разогреть блюда или помочь разморозить продукты. С помощью предустановленных режимов Home Dessert вы сможете легко приготовить вкуснейшие десерты, а функция «Разогрев с грилем» подарит блюдам аппетитную хрустящую корочку. Биокерамическое покрытие облегчит уход за микроволновкой.

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Робот-пылесос: чистота без усилий

Мечтаете о том, чтобы пол в доме всегда был идеально чистым, а вам не приходилось тратить на это время и силы? Роботы-пылесосы Trouver E20 Pro или Pro Plus воплотят эту мечту в реальность! Эти умные помощники справятся с сухой, влажной и комбинированной уборкой, а благодаря лазерной системе навигации и интеллектуальной системе объезда препятствий они не пропустят ни одного пыльного уголка. Да что там пыльного: эти модели с легкостью справятся также с шерстью животных и более крупным мусором. В памяти пылесоса можно сохранить до трех карт (например, в многоэтажном частном доме) и установить виртуальные границы, за которые робот заезжать не будет.

Версия Pro Plus оснащена станцией самоочистки, что позволит вам забыть об обслуживании пылесоса на целых 90 дней! А более четырех часов работы пылесоса на одной зарядке позволят убрать большую квартиру или даже дом.

Компактный чайник: чаепитие в любое время

Чайник Carrera CRK554

Любите наслаждаться ароматным чаем, но не хотите загромождать маленькую уютную кухню? Чайник Carrera CRK554 отлично туда впишется! Компактный, стильный, с двойными стенками из нержавеющей стали, он не только быстро вскипятит воду, но и сохранит ее температуру. Удобная регулировка температуры на ручке (11 режимов от 50°C до 100°C) позволит заварить любой сорт чая или кофе, а LED-дисплей покажет текущую температуру воды. Чайник запоминает последнюю выбранную температуру, что особенно удобно, если вы предпочитаете один и тот же напиток. Идеальный выбор для ценителей чая и компактных решений. Чайник можно купить эксклюзивно в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

Наушники: погружение в мир музыки

HUAWEI FreeBuds Pro 4

С наушниками HUAWEI FreeBuds Pro 4 можно погрузиться в любимую музыку с головой, не замечая ничего вокруг. Два излучателя, продвинутые технологии обработки звука и поддержка передачи аудио без потерь обеспечат вам незабываемые впечатления от прослушивания. А умная система улавливания голоса и шумоподавления сделает ваши звонки максимально комфортными, даже если вы находитесь в шумном месте.

Мягкие насадки с эффектом памяти адаптируются под форму уха, а интеллектуальное активное шумоподавление позволит расслабиться и отдохнуть в своем персональном звуковом пространстве. Управляйте звонками с помощью жестов – просто кивните или покачайте головой. С HUAWEI FreeBuds Pro 4 любое путешествие станет приятнее.

Умная колонка с виртуальным голосовым помощником

Хотите, чтобы дома вас ждал верный помощник, который разбудит утром, расскажет о погоде, напомнит о важных делах и даже включит любимую музыку? Яндекс Станция Мини 3 с Алисой – то, что нужно! Стильный дизайн, LED-дисплей, мощный динамик – умная колонка станет не только украшением интерьера, но и незаменимым ассистентом в повседневной жизни.

Теперь Алиса понимает сразу две команды, что делает общение с ней еще удобнее. Подключите к колонке умный дом и настройте разные сценарии – например, чтобы одновременно выключался верхний свет и включались теплая подсветка и увлажнитель. С такой помощницей домашняя жизнь станет проще и комфортнее.