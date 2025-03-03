Новости компаний: умный дом, пена и марка

Интересные события из мира брендов. Что происходило в последнее время.

Умный дом

В рамках выставки ArtDom, которая проходила в Москве в февраля, Златан Бркич, сооснователь и CEO архитектурного бутика AB-architects, провел увлекательную интерактивную экскурсию по умному дому SmartThings.



На стенде известного российскогомебельного бренда «Мария», возглавившего в 2024 году рейтинг издания Forbes Life «30 самых успешных интерьерных компаний России», гости мероприятия познакомились с передовыми технологиями умного дома SmartThings и его возможностями, которые делают жизнь комфортной и безопасной.

Современный дизайн стремится к гармонии между эстетикой и функциональностью, создавая пространства, которые не только радуют глаз, но и обеспечивают удобство в повседневной жизни. Выставка ArtDom 2025 проходит под именем Lifestyle Freedom, поднимая вопросы декларации внутренней свободы и собственного стиля для каждого.



В этом контексте роль умного дома становится все более значимой: интеграция технологий в интерьер позволяет не только оптимизировать использование пространства, но и создавать индивидуальные сценарии, адаптирующиеся под потребности и привычки жителей. Умный дом объединяет инновации и стиль в едином пространстве.

Бодрость и энергия

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Бренд энергетических напитков Volt Energy и лидер рынка средств для бритья ARKO Men объединились для создания необычной коллаборации. Ее результат – заряженная лимитированная серия средств для бритья с таурином: пена и гель ARKO Men ENERGY. Благодаря уникальному компоненту она обеспечивает не только комфортный уход, но и необходимый заряд бодрости.



Основой коллаборации стал таурин – один из ключевых компонентов Volt Energy, обеспечивающий продолжительный заряд энергии и продуктивности в течение дня. Это первая уходовая линейка с содержанием такого ингредиента в портфеле ARKO Men. Дополняет формулу бодрящий аромат цитрусового микса из лимона, бергамота и юдзу.

Новая марка

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал ещё одной визитной карточкой Горного Алтая ― его изображение появилось на новой почтовой марке. В обращение вышла марка с изображением канатной дороги «Чуйский тракт» курорта. Номинал – 72 руб., тираж марки — 56 000 экземпляров. Она продолжила серию «Курорты России».

Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель. С помощью оттиска такого штемпеля фиксируется важное событие или дата. Эта церемония называется спецгашением, которая в торжественной обстановке также прошла на курорте «Манжерок».

Штемпель действует всего один день, поэтому конверты и марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся предметом гордости филателистов. Такие экземпляры почтовой продукции попадают в музеи и частные коллекции, становятся уникальными экспонатами.