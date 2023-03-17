Новости техники: старт продаж нового смартфона и открытие бренд-зоны в формате домашнего кинотеатра

Теперь в России можно купить новый смартфон OPPO Reno8 T 5G, а в ТЦ МЕГА Белая дача – оценить цвет и звук лазерных телевизоров Hisense в зоне домашнего кинотеатра.

Старт продаж смартфона Reno8 T 5G в России: отличный выбор в сегменте от 30 000 рублей

Компания OPPO, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели серии Reno – Reno8 T 5G.

Благодаря закругленному дизайну с микро-тонкими рамками, 108 Мп ультрачеткой камере, обеспечивающей высокое разрешение фотографий с усовершенствованной детализацией, обновленной зарядке и множеству других особенностей Reno8 T 5G демонстрирует скачок в пользовательском опыте по сравнению с предшествующим поколением.

Сегодня покупатели смартфонов среднего и верхнего ценового сегмента становятся все более искушенными – они хотят получить не только длительный срок службы устройства, но и удовольствие от его использования, что в свою очередь подразумевает более универсальный и утонченный внешний вид, а также длительную работоспособность без подзарядки.

Вот главные особенности нового смартфона:

Закругленный стильный дизайн с микро-тонкими рамками для комфортного использования в повседневной жизни

Дисплей с поддержкой одного миллиарда цветов и системой защиты глаз

Сверхчеткая 108 Мп камера поможет запечатлеть самые важные моменты в деталях

Усовершенствованная технология Battery Health Engine для долгой работы в течения дня без подзарядки

Усовершенствованные функции безопасности

OPPO Reno8 T 5G уже доступен в золотом и черном цветах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти составляет 34 990 рублей.

Реклама

Hisense открыла первую бренд-зону в формате домашнего кинотеатра в России

Недавно состоялось открытие первой бренд-зоны Hisense в формате домашнего кинотеатра в ТЦ МЕГА Белая Дача в Москве (северное здание). Бренд-зона расположена на территории розничного магазина сети М.Видео.

Теперь каждый желающий может оценить потенциал лазерных телевизоров Hisense, окунуться в реалистичное изображение телевизоров Hisense на основе комплекса технологий ULED, почувствовать атмосферу происходящего на экране с QLED-телевизорами Hisense. Звучание саундбаров Hisense, установленных в выставочном пространстве, стало важным элементом, увлекающем зрителей в незабываемое мультимедийное путешествие.

«Продукция Hisense уже широко представлена в розничных магазинах сети М.Видео, и мы не планируем сбавлять заданный темп. Наличие ярких и современных демозон, моделирующих домашнюю обстановку, меняет привычные представления о торговых площадях.

Здесь приятно находиться, здесь можно получить собственный опыт использования техники и понять, что из представленного ассортимента подойдет именно вам. Формируются те ощущения, которые хочется перенести из магазина в свой дом, чтобы наполнить его деталями, цветами и звуками, за качество которых отвечает Hisense», – говорит Максим Быстрицкий, заместитель генерального директора компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense по продажам ТВ и аудиоорудования в России и СНГ.