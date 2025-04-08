Новости техносферы: от самокатов-вездеходов до девайсов для фанатов Genshin Impact

Мир технологий не стоит на месте: каждый день появляются интересные новинки. В этой подборке – свежие новости о смартфонах, способных менять свой цвет, продвинутых системах, делающих наши умные дома ещё умнее, лимитированных гаджетах для настоящих фанатов популярных игр и мощных электросамокатах, которым не страшно бездорожье.

Электросамокаты на все случаи жизни

Презентация новых самокатов Segway

Компания Segway представила в России новые модели электросамокатов, среди которых каждый найдет вариант по душе. Линейка включает серии E3, F3, GT3 и MAX G3, а также их Pro-версии с ещё более впечатляющими характеристиками.

Флагманские модели GT3 и GT3 Pro созданы для езды по бездорожью и занятий спортом. Например, GT3 Pro с двухмоторным двигателем мощностью 7000 Вт разгоняется до 80 км/ч и может проехать до 138 км без подзарядки. Прочная стальная рама выдерживает до 150 кг.

Модели MAX G3 с двигателем 2000 Вт подойдут для города и поездок на природу, позволяя преодолевать различные подъёмы. Увеличенные шины, двойная гидравлическая подвеска и амортизаторы обеспечивают комфортную поездку на расстояние до 80 км. Разгон до 25 км/ч занимает всего 2,4 секунды.

Серия F3 – это электросамокаты повышенного комфорта для города. Амортизация и 10-дюймовые самоуплотняющиеся шины делают езду плавной. Максимальная скорость – 32 км/ч, дальность – до 70 км (при скорости 15 км/ч).

E3 и E3 Pro – компактные, легкие (до 17,9 кг) и недорогие модели для коротких ежедневных поездок (до 55 км для E3 Pro и 45 км для E3). Они разгоняются до 32 км/ч и выдерживают уклон до 18%. Самокаты серий F, G и GT, а также их Pro версии, оснащены TFT-дисплеем, который показывает скорость, заряд аккумулятора, режимы, расстояние и другие данные.

Смартфон-хамелеон

realme 14 Pro

В России начались продажи смартфонов серии realme 14 Pro, и у них есть одна очень необычная особенность. Корпус этих смартфонов меняет цвет в зависимости от температуры: если на улице холодно (ниже 16°C), жемчужно-белый цвет превращается в насыщенно-синий. Такой эффект достигается благодаря специальным термохромным пигментам. Но кроме способностей «хамелеона», у realme 14 Pro и realme 14 Pro+ есть и другие достоинства. Например, первая в индустрии тройная вспышка MagicGlow, с помощью которой можно очень точно настроить яркость и цветовую температуру света. Смартфоны оснащены ёмкими аккумуляторами на 6000 мАч, а также защитой от пыли и влаги.

Realme 14 Pro+ выделяется наличием перископического телефотообъектива, что нечасто встретишь в этом ценовом сегменте. Основная камера Sony IMX896 делает снимки, качество которых сравнимо с зеркальными камерами. Технология AI Повышение четкости 2.0 значительно улучшает детализацию и убирает шумы даже при сильном увеличении (до 60-кратного!). А благодаря быстрой зарядке мощностью 80 Вт, realme 14 Pro+ можно зарядить до 50% всего за 23-24 минуты.

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Праздник для геймеров

29 марта в Москве, в магазине DrHead, прошла презентация совместной коллекции UGREEN и Genshin Impact. Более двух тысяч поклонников игры и любителей гаджетов собрались, чтобы увидеть лимитированную серию устройств, созданную по мотивам игры. Гостей ждала атмосфера Genshin Impact: косплееры, фотозоны и квест по семи стихиям мира Тейвата. Участники квеста, показав свои знания об игре, получали призы из эксклюзивной коллекции и уникальный мерч.

Стример AxeSay распаковал бокс с продукцией UGREEN x Genshin Impact, дизайн которой вдохновлен персонажем Киничем. В коллекцию вошли портативный аккумулятор Nexode (с быстрой зарядкой 100 Вт и TFT-дисплеем), беспроводное зарядное устройство MagFlow (65 Вт, технология GaN, два порта USB-C и один USB-A), а также два варианта кабеля USB-C на USB-C (с нейлоновой оплёткой и силиконовым держателем).

Умный дом нового поколения

Презентация новинок бренда Aqara.ru для умного дома

Компания Aqara.ru анонсировала выход на российский рынок в 2025 году целого ряда новинок для умного дома. Эти устройства делают автоматизацию ещё более продвинутой, повышают комфорт, безопасность и помогают экономить электроэнергию. Среди новинок – настенный диммер с удобным поворотным управлением.

Также был представлен многофункциональный датчик температуры с дисплеем, который показывает температуру и влажность и автоматически управляет климатом в доме. Центр умного дома M100 нового поколения работает по Wi-Fi 6 и обеспечивает стабильное и быстрое соединение. Кроме того, Aqara представила систему трековых светильников с регулировкой цветовой температуры и интеграцией с датчиками движения, беспроводной диммер с дисплеем, умный выключатель с дисплеем, светодиодную лампу, мультифункциональную панель управления и камеру-хаб.