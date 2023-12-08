Новый стартап создает устройство для осознанных сновидений

Ожидается, что устройство под названием «Halo» увидит свет в 2025 году.

Стартап Prophetic, основанный в этом году, работает над созданием инновационного головного убора под названием «Halo». Как ожидается, он поможет «пробуждать» осознанные сновидения.

Осознанное сновидение – это, как следует из названия, способность осознавать, что вы спите, и контролировать происходящее во сне — или манипулировать «повествованием» сновидения. Около 70% людей испытывали осознанные сновидения хотя бы раз в жизни.

Но инновационное устройство создается не просто для развлечения. Предоставление клиентам возможности использовать осознанные сновидения может открыть путь к повышению производительности в ночное время, считают разработчики. Например, по мнению Prophetic, инженеры смогут программировать во сне.

Работая в сотрудничестве с Афшином Мехином, разработчиком Neuralink N1 для компании Илона Маска, производящей мозговые имплантаты, Prophetic стремится вывести новый уровень контроля над состоянием сна, говорится в заявлении стартапа.

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Ожидается, что «Halo» будет использовать комбинацию моделей ультразвука и машинного обучения, созданных с использованием данных ЭЭГ и фМРТ для определения времени, когда пользователи находятся в фазе быстрого сна, чтобы вызывать и стабилизировать осознанные сновидения.

Устройство должно поступить в продажу в 2025 году. Ожидается, что «Halo» будет стоить от 1500 до 2000 долларов. Продукт основан на текущих исследованиях Института Дондерса в Нидерландах, которые нацелены на определенные области мозга и частоты ультразвука для оптимальной индукции осознанных сновидений.

Тем не менее, некоторые эксперты скептически относятся к тому, что осознанные сновидения можно превратить в полезные инструменты.